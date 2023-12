Mientras la cartera turística a nivel nacional aún sigue siendo una incógnita, en las provincias los gobernadores tomaron juramento al gabinete que buscará acompañarlos en los próximos años.

De esta manera, quedó armado el mapa de los jefes de carteras turísticas (ministros, presidentes de entes, secretarios y subsecretarios) que estarán al frente de la actividad en sus jurisdicciones por los próximos 4 años.

Sin embargo, hay que aclarar que tanto Santiago del Estero como Corrientes tuvieron elecciones provinciales en 2021. Por lo tanto, en principio, Nelson Bravo y Alejandra Eliciri se mantendrán en sus cargos.

DEL SUR AL NORTE: EL PANORAMA TURÍSTICO EN LA PATAGONIA

Tierra del Fuego

En mayo de este año, el actual gobernador Gustavo Melella consiguió la reelección con el 51,3 % de los votos, y le sacó casi 40 puntos al candidato del PRO, Héctor Tito Stefani. De esta manera, el 17 de diciembre, serán la última provincia que renovará gabinete y todo hace prever que Dante Querciali renueve su lugar como presidente del Infuetur.

Santa Cruz

Por ejemplo, en la tarde del domingo, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, le tomó juramento al periodista Mario Markic quien fue designado como secretario de Estado de Turismo.

Al respecto, puntualizó en que en el transcurso del lunes comenzará el traspaso de la Secretaria de Turismo, ya que dijo que se presentará en la oficina y hablará con la persona que estuvo a cargo hasta ahora. Es decir, con Pablo Godoy.

“Lo que está bien seguirá. Lo que haya que mejorar se mejorará. Y las nuevas ideas que traigo yo son para expandir la oferta turística en la provincia, hacia otros sitios y no solamente focalizada en donde están. Hay que cuidar el recurso para que no se extralimite, o para que la gente que vive, conviva muy bien con el turismo, porque también tiene que vivir bien la gente, no solamente los turistas”, dijo Markic.

CHUBUT

El sábado 9 de diciembre se produjo la asunción de Ignacio Torres como gobernador de Chubut, en este marco, luego de su discurso, le tomó juramento a los ministros que componen su gabinete. En este contexto, prestó juramento el ministro de Turismo y Areas Protegidas Diego Lapenna; un referente del rubro en la región cordillerana de la provincia.

RÍO NEGRO

En la mañana del domingo 10 de diciembre, Alberto Weretilneck asumió como gobernador. Luego tomó juramento a los ministros, entre los que se encontraban Federico Lutz, quien estará a cargo de la cartera de Gobierno, Trabajo, Modernización y Turismo. De esta manera, la actividad ahora integra un superministerio.

Días antes, Weretilneck se había reunido con Lutz y con Marco Barberis, oficializando algo que era un rumor, el barilochense fue elegido como secretario de Turismo de Río Negro. El ahora funcionario fue Presidente del Ente Autárquico Cerro Catedral (EAMCEC), Presidente del Ente Mixto de Promoción Turística de San Carlos de Bariloche (EMPROTUR) y se desempeñó como Secretario de Turismo y luego como Jefe de Gabinete de Bariloche.

NEUQUÉN

También el domingo 10 de diciembre, Rolando Figueroa juró como gobernador de Neuquén y en su discurso recordó a Felipe Sapag y habló acerca de las condiciones en las que recibe la provincia. Casi media hora después de este momento, Gustavo Fernández Capiet asumió como ministro de Turismo.

En los últimos días, directores de la actual gestión junto a colaboradores de Fernández Capiet mantuvieron reuniones para interiorizarse acerca de los proyectos que quedan en carpeta y de los programas provinciales y nacionales en los que las distintas áreas aún trabajan.

Asimismo, Fernández Capiet e integrantes de su equipo recorrieron las oficinas e instalaciones de la cartera de Turismo y se presentaron ante los y las agentes que allí prestan funciones.

LA PAMPA

En las últimas horas, el gobernador Sergio Ziliotto designó integrantes del gabinete provincial para el próximo período de gobierno. En el caso de Turismo, Adriana Romero dejará de ser la secretaria y en su lugar asumirá el que hasta ahora se desarrollaba como intendente de Telén, Saúl Echeveste.

EL CENTRO: EL PANORAMA TURÍSTICO EN CÓRDOBA Y PBA

CIUDAD DE BUENOS AIRES

La mañana del jueves 7 de diciembre, Jorge Macri asumió como jefe de Gabinete Porteño y horas más tarde tomó juramento a los ministros que integrarán su equipo durante los próximos cuatro años.

La presentación del Gabinete se realizó en la Usina del Arte, en un evento al que concurrieron, entre otros, su primo Mauricio y Horacio Rodríguez Larreta. “El domingo empieza un ciclo nuevo en la Argentina, con un presidente que no es de nuestro espacio, pero con el que compartimos muchas ideas, la visión de una política más austera, sin privilegios, enfocada en solucionar los problemas de la gente, ideas que compartimos”, dijo.

Además, Roberto García Moritán juró como ministro de Desarrollo Económico, aérea que abarcará al Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, que tendrá a la cabeza a Valentín Díaz Gilligan.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Axel Kicillof, gobernador reelecto, publicó en redes sociales cómo queda conformado su gabinete para los próximos cuatro años. De esta manera, Augusto Costa continuará a cargo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, cartera que engloba a la subsecretaría de Turismo a la que continuará comandando Soledad Martínez.

CÓRDOBA

Previo a su asunción, el exintendente y actual gobernador cordobés Martín Llaryora confirmó los 14 ministerios que formarán parte de su gabinete y quiénes estarán a cargo por los próximos cuatro años. En este marco, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo será Darío Capitani, quien es dirigente del PRO de Villa María y actual legislador de Juntos por el Cambio. Por lo que se pudo saber, lo acompañarán funcionarios que han trabajado con Gustavo Santos cuando estuvo en turismo de Nación.

TODO NUEVO: EL PANORAMA TURÍSTICO EN CUYO

Mendoza

Este fin de semana también Alfredo Cornejo asumió como gobernador de Mendoza y prometió apoyo a las transformaciones económicas que plantea Javier Milei. Hace unos días, el ahora funcionario provincial había revelado que la nueva presidenta del Ente Mendoza Turismo iba a ser Gabriela Testa, quien ya estuvo al frente de la entidad en la gestión 2015-2019.

En este sentido, la nueva funcionaria expresó su “orgullo y gratitud”. “Asumo este desafío en una Nueva Etapa, junto a un Gran Equipo! Trabajaré para que el turismo siga creciendo, como así también las oportunidades laborales para todos los mendocinos”, publicó en las redes sociales.

SAN JUAN

Marcelo Orrego ya es el nuevo gobernador de San Juan. “Hoy me presento ante ustedes con un sentimiento de humildad y responsabilidad inmensa, consciente del honor que me han conferido al permitirme servirles como gobernador de San Juan”, dijo en su primer discurso en el cargo.

Días antes, Guido Romero fue confirmado como ministro de Cultura, Turismo y Deporte de San Juan. “Entendemos que la situación económica de la Argentina es complicada y hay que ver cómo podemos equilibrar un poco el déficit fiscal en la provincia. En la provincia el gobernador nos dio un claro mensaje de austeridad. De hecho, yo voy a empezar a comandar una unión de dos áreas que tiene sus funciones, independientemente de que estén conectadas, hay un claro mensaje de austeridad”, dijo antes de asumir.

SAN LUIS

También el domingo 10 de diciembre, el gobernador de San Luis Claudio Poggi presidió la ceremonia de asunción de los flamantes miembros del Gabinete provincial. De esta manera, Juan Manuel Rigau asumió como ministro de Turismo y Cultura.

El ahora funcionario provincial fue elegido en 2013 y 2017 como diputado Provincial por el Departamento Pringles, cargo que desempeñó hasta 2019. Su reciente cargo fue como intendente de la localidad de El Trapiche.

ENTRE EL CAMBIO Y LA ESTABILIDAD: EL PANORAMA TURÍSTICO EN EL LITORAL

SANTA FE

Cerca de las 20 horas del domingo 10 de diciembre, Maximiliano Pullaro juró como gobernador de Santa Fe. “Vamos a ser un gobierno austero que escuche el dolor de la gente. Seremos transparentes, vamos a ser un gobierno de la acción”, dijo el santafesino.

De esta manera, también comenzó el nuevo cargo de Marcela Aeberhard, ya que es la secretaria de Turismo de Santa Fe. Un punto importante es que Turismo seguirá dependiendo de la cartera de Desarrollo Productivo.

“Santa Fe se revela como un destino repleto de oportunidades, donde la riqueza natural, cultural e histórica se fusionan para crear experiencias únicas e inolvidables. Este proceso de construcción compartida con el sector privado será fundamental para impulsar el turismo de la provincia”, dijo hace unos días Aeberhard.

ENTRE RÍOS

La asunción de Rogelio Frigerio como gobernador de Entre Ríos se realizará la tarde-noche del lunes 19 de diciembre. Pero quien dirigirá el turismo provincial no es un misterio, sino que a fin del mes pasado se confirmó que Jorge Satto es quien comandará el turismo entrerriano.

Aunque también se sabe que estará acompañado por un reconocido empresario del sector turístico, ya que la idea del Gobernador electo es conformar durante su gestión un Ente Mixto para llevar adelante la gestión y promoción de la actividad. Una idea que ya se viene trabajando hace tiempo.

MISIONES

Durante el domingo, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, juró ante la Asamblea Legislativa y afirmó que honrará el cargo "trabajando y con lealtad", además de apostar por una gestión con "sentido común".

En tanto, el exgobernador Oscar Herrera Ahuad fue elegido como el nuevo presidente de la Legislatura de esa provincia y lo acompañará en la vicepresidencia primera Rovira, en tanto la vicepresidencia segunda quedará a cargo de Analía Lewandowska, de Juntos por el Cambio (JxC). Por su parte, José María Arrúa seguirá como ministro de Turismo.

CHACO

Leandro Zdero juró como gobernador de Chaco el sábado, pero día antes de asumir ya había confirmado que el Instituto de Turismo provincial iba a ser presidido por Verónica Mazzaroli, quien hasta ahora se desempeñaba como presidente de la Asociación de Hoteles, Bares, Restaurantes, Confiterías y Afines del Chaco; y consejera de la Federación Empresaria, Hotelera y Gastronómica de la República Argentina e Integrante del departamento de Turismo de Fehgra.

FORMOSA

Gildo Insfrán y Eber Solís realizarán el acto de jura como Gobernador y vice de Formosa el próximo lunes. Pero ya se sabe que en el área de Turismo, Silvia Alejandra Segovia continuará al frente del ministerio.

REFORZAR EL TRABAJO CONJUNTO: EL PANORAMA TURÍSTICO EN EL NORTE GRANDE

CATAMARCA

Pasadas las 11:00 hs del domingo, se llevó a cabo el acto de asunción de las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, con la presencia del reelecto Gobernador Raúl Jalil, el Vicegobernador Rubén Dusso, además de otros funcionarios e invitados. En este marco, se confirmó que Daina Carolina Roldán será la Ministra de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca.

LA RIOJA

El lunes 11 de diciembre se llevará a cabo la ceremonia y acto de Jura del gobernador y vicegobernadora, Ricardo Quintela y Teresita Madera, fórmula que retuvo la gobernación de la provincia por más del 50 % de los votos en todo el territorio. Si bien hace unas semanas todo su gabinete presentó la renuncia, se conoce que Gustavo Luna seguirá siendo el ministro de Turismo y Culturas de La Rioja; y José Rosa continuará como secretario de Turismo.

TUCUMÁN

A fines de octubre, Osvaldo Jaldo asumió como gobernador de Tucumán. “He formado un gabinete con el que, por ahí, dejamos algunas dudas y algunos celos por adentro. Es un gabinete abierto, plural y participativo, en donde todos los espacios políticos de la provincia tengan participación”, dijo en aquel momento.

De esta manera, Sebastián Giobellina fue ratificado en el cargo como presidente del Ente Tucumán Turismo; y, por lo tanto, seguirá comandando el Consejo Federal de Turismo (CFT). Este rol ya fue reestrenado hace unos días con la última asamblea de la gestión que concluyó hoy.

JUJUY

Carlos Sadir asumió como Gobernador de Jujuy en la noche del domingo. El acto de jura y posesión, contó con el acompañamiento de autoridades de los tres Poderes del Estado, legisladores y funcionarios nacionales, el obispo de la Diócesis de Jujuy, Daniel Fernández; jefes municipales, autoridades de fuerzas de seguridad y ciudadanía en general.

A su vez, dio su juramente Federico Posadas que seguirá como ministro de Cultura y Turismo. “Renovando el compromiso con la gestión”, dijo el funcionario en sus redes sociales.

SALTA

El domingo por la mañana, Gustavo Sáenz asumió su segundo mandato como gobernador de Salta. Luego le tomó juramento a su gabinete, entre ellos Mario Peña que continuará como ministro de Turismo y Deportes. “Agradezco la confianza del gobernador Gustavo Sáenz para conducir el Ministerio de Turismo y Deportes, que además de las secretarías correspondientes, tiene competencia en los parques urbanos, Inprotur, el camping El Préstamo, Teleférico, Centro de Convenciones, Tren a las Nubes, entre otras dependencias”, indicó.

Además, agregó: “Existe la convicción política de seguir trabajando por la mejora continua y mayor federalismo en el turismo y en la actividad deportiva de Salta, con un equipo que siempre estará presente en toda la provincia”, agregó.