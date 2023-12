"Hemos encontrado el producto Misiones y el destino se ha fortalecido"

El viernes y el sábado se realizó la Feria de Turismo de Misiones donde se realizaron sorteos, gastronomía, música y los visitantes pudieron encontrar toda la propuesta turística de los municipios misioneros, en un solo lugar.

En medio del éxito de esta edición, José María Arrúa, ministro de Turismo de Misiones, dialogó con Mensajero sobre la actividad, pero también hizo un balance de estos cuatro años de gestión, los logros y las proyecciones para la temporada. También se refirió a la posibilidad de continuar en el cargo.

¿Cómo fue el desarrollo de la feria?

- Tuvimos más de 30 municipios participando, 30 agencias de turismo, entre 20 y 25 prestadores y experiencias turísticas, la mayoría ligada al turismo aventura y turismo activo. Después también fueron parte las asociaciones y las experiencias gastronómicas con emprendedores, como los que tienen embutidos o pickles.

¿Es sólo para profesionales o está abierta al público en general?

- Es público abierto y tenemos citas de las cuales tenemos invitaciones para profesionales que tienen que ver con las capacitaciones y también con los formatos de nuevas construcciones, nuevas experiencias que estamos presentando.

¿Esta es la primera vez que se hace bajo este formato?

- A la feria la venimos haciendo desde 2017. Teníamos un formato que era al aire libre, en la costanera. Lo que nos pedían era vender al público final. Entonces este año optamos por el Centro de Convenciones con otra instalación, con otra capacidad, con otra logística y con otra infraestructura, por eso lo hacemos en el centro de convenciones. También se comparte con Makerland que trabajan en áreas como robótica, innovación y con tecnología, que es una exposición que hacen en el mismo predio ferial, así que se complementan las dos actividades.

¿Qué expectativas tienen para la temporada?

- La temporada viene muy bien, hasta enero-febrero tenemos muy buena capacidad de reserva. Por ahora, el turismo nacional viene con un poco de incertidumbre, pero sí mucho de internacional, puntualmente de Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, que son mercados muy fuertes, para Misiones, no solamente en Iguazú, sino en todas las provincias. Posadas se ha destacado en este último noviembre por recibir a más de 35.000 pasajeros en su aeropuerto, de los cuales algunos son internacionales, que vienen justamente a buscar la experiencia de la ciudad.

En la provincia va a cambiar la gestión ¿Cómo esperan que se dé ese proceso?

- Estamos trabajando y dejando todo en condiciones para el gobernador que asuma, que es un gobernador afín a nosotros, del partido. Lo más importante es que estos años tuvimos una política de Estado. Quizás, ante la incertidumbre de lo nacional, que no sabemos cómo sigue, (quién es y cuál es la visión) creo que está claro cuál es la visión que tiene el Gobierno de la provincia sobre el turismo. Es importante que la gestión que arranca ahora con el gobernador Hugo Passalacqua, lo tenga bien en claro.

Haciendo balance, ¿Cuáles son los rasgos que más se destacaron de la gestión?

- Me parece que la capacidad que ha tenido la provincia de que nunca ha parado. Hemos sido una de las primeras provincias que abrió al turismo, se trabajó muchísimo en capacitación durante todo el tiempo de pandemia y eso nos ha fortalecido la oferta. Hemos llegado preparados para la pospandemia y en lo que es el pasar de la recuperación al crecimiento, hemos tenido un incremento muy importante en cuanto a volumen de turistas, y también hemos generado, siempre considero, las condiciones jurídicas y políticas para que la gente siga invirtiendo en Misiones.

¿Cuál es la infraestructura que se sumó recientemente?

- Ayer se inauguró un centro de convenciones en Iguazú, en un área de 60 hectáreas. Por otro lado, hace menos de un mes se inauguró un mercado de la selva, que es un mercado de gastronomía también en Iguazú. En Posadas se han abierto restaurantes y hoteles. En Oberá también hay propiedades nuevas, como El Soberbio Lodge, que es parte de los emprendimientos de hoteles de selva, como el glamping en Iguazú y en Moconá. Considero que el sistema se ha fortalecido, y por supuesto que quedan cosas pendientes, cosas por hacer, pero me parece que hemos cumplido con gran parte de los objetivos.

¿Cuáles son las expectativas que tenés para la provincia en cuanto al turismo?

- Me parece que el turismo ha sido una maquinita que después del golpe de la pandemia no ha parado de crecer en cuanto a inversiones y movimiento turístico. La capacidad de resiliencia del sector es fenomenal. Creo que hemos encontrado el producto de Misiones más allá del producto de Iguazú, el producto de Moconá. El destino de Misiones se ha fortalecido y me parece que eso es muy bueno y hoy la gente deja de decir solamente me voy a las Cataratas, dice me voy a Misiones. Y eso ha sido un cambio muy importante, que tiene que ver con una política turística que se ha fortalecido en el país.