El flamante secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, asumió al cargo hace poco más de un mes y rápidamente apuntó contra la gestión anterior, al aseverar que había una “superpoblación” de funcionarios, quienes -según reveló- se llevaron las planificaciones adentro de sus equipos de trabajo.

En este sentido, anunció un programa de trabajo basado en cuatro ejes distintos y lamentó la situación económica que atraviesa el país y que afecta a todos, tanto como para suspender diferentes Fiestas Populares o posponer proyectos.

Por otra parte, valoró la llegada de turistas uruguayos, aunque resaltó que es una situación que se da por la coyuntura y no por el desarrollo de un plan turístico y puntualizó en la importancia de difundir a Entre Ríos como destino para los habitantes de Rosario y Buenos Aires.

Por último, destacó la bajada del Río Uruguay, lo que les permitió a algunos Municipios restaurar sus playas y recibir a los turistas.

¿CÓMO ENCONTRASTE LA SECRETARÍA DE TURISMO?

- En la secretaría nosotros reemplazamos a 24 funcionarios públicos, abordamos la gestión con seis y pensamos llegar hasta 12. La gestión anterior se realizó exclusivamente con los funcionarios y no con el personal de planta, al que encontramos desmotivado, no por responsabilidad del mismo personal, sino por el estilo de gestión que había, que era de superpoblación de funcionarios en todas las áreas. Si había algún plan o estrategia, se fue con los funcionarios. No quedó la Secretaría, no existe equipamiento, o sea, no hay máquinas que puedan producir un vídeo, no teníamos archivo fotográfico. Entonces ese es el déficit. Hasta las agendas tuvimos que reconstruir, o sea que además de no tener máquinas, no teníamos contenido.

¿CÓMO FUERON LOS PRIMEROS DÍAS DE TRABAJO?

- Nos dedicamos a tener entrevistas personales con toda la planta para saber cómo estaban, qué expectativas tenían, qué motivación tenían, qué equipamiento tenían en su lugar de trabajo. Encontramos un panorama bastante desolador. Después, pensar a la provincia como potencial turístico y no hacía falta estar en la Secretaría para saber que Entre Ríos tiene infinidad de productos, tiene una potencialidad espectacular. En cuanto a contexto, tenemos el contexto nacional económico, que es complejo, muy complejo, al que no escapa, la provincia, ni ninguno de los habitantes de este país.

¿CUÁLES SON TUS EXPECTATIVAS O PROYECTOS AL FRENTE DE LA SECRETARÍA?

El proyecto principal está fundado entre cuatro ejes programáticos.

El primero es la creación del Ente Mixto para la gestión del turismo en la provincia de Entre Ríos, una de las pocas provincias turísticas que sigue gestionando de forma solitaria interactuando aisladamente con el privado. Tenemos que gestionar como se debe en la co-construcción de las políticas desde ese organismo. La mecánica de la gobernanza de forma horizontal, transparente. Como indican las normas de la gestión del turismo y como se hace en todos los grandes centros turísticos del país.

del en la provincia de Entre Ríos, una de las pocas provincias turísticas que sigue gestionando de forma solitaria interactuando aisladamente con el privado. Tenemos que gestionar como se debe en la co-construcción de las políticas desde ese organismo. La mecánica de la gobernanza de forma horizontal, transparente. Como indican las normas de la gestión del turismo y como se hace en todos los grandes centros turísticos del país. El segundo es la obtención de una marca provincia , que por supuesto trasciende lo turístico, pero para la gestión del turismo y de la cultura es fundamental. No existe una identidad bien marcada de lo que es Entre Ríos, sí algunas características y es imprescindible. Desde el Gobierno hay un desafío, en ese sentido, de trabajar en la construcción de una marca provincia, que para el turismo nos va a posicionar para poder recuperar el puesto que ha perdido como destino turístico.

, que por supuesto trasciende lo turístico, pero para la gestión del turismo y de la cultura es fundamental. No existe una identidad bien marcada de lo que es Entre Ríos, sí algunas características y es imprescindible. Desde el Gobierno hay un desafío, en ese sentido, de trabajar en la construcción de una marca provincia, que para el turismo nos va a posicionar para poder recuperar el puesto que ha perdido como destino turístico. El tercero son las políticas de incentivo para la actividad , asimilando en el tratamiento al turismo con lo que es la actividad industrial en cuanto a líneas de crédito con tasa diferenciada, beneficios impositivos en cuanto a la tarifa de los servicios, para tratar de incrementar la necesidad de la inversión que tenemos que hacer en turismo para mejorar la calidad del turismo.

, asimilando en el tratamiento al turismo con lo que es la actividad industrial en cuanto a líneas de crédito con tasa diferenciada, beneficios impositivos en cuanto a la tarifa de los servicios, para tratar de incrementar la necesidad de la inversión que tenemos que hacer en turismo para mejorar la calidad del turismo. Y, finalmente, todo lo que tenga que ver con inversiones. Tenemos diagramado realizar el sistema turístico inteligente con un observatorio, con bases de datos fidedignos, para poder tener estadísticas que nos permitan no solo mejorar la prestación y ubicación de los servicios, sino también para realizar un mapa de inversiones y de tecnologías que podemos aplicar tan entrado el siglo XXI y que en el turismo entrerriano están muy lejos de estar utilizadas.

¿SUSPENDIERON ALGUNAS FIESTAS POPULARES EN LA PROVINCIA?

- Con la lógica preocupación que puede generar algún atractivo que se pierda, pero no con sorpresa, porque aquella fiesta que se suspendió era un caso más paradigmático e importante. Después hay algunos casos menores, no por menospreciar, sino haciendo un estudio respecto de la convocatoria. Todas las fiestas son valiosas e igualmente interesantes para nosotros. Pero el significativo es la Fiesta del Pescado y Vino en Gualeguaychú y la Fiesta del Mate en Paraná, que fueron las dos grandes fiestas que se suspendieron. En los dos casos eran fiestas de entrada libre y gratuita y sostenidas por los municipios. El intendente de Gualeguaychú hace unos días hizo una declaración pública contando en qué estado encontró el municipio y dijo que de ninguna manera podría sostener un aporte millonario para realizar una Fiesta Popular porque tenía otras prioridades. Desde nuestro punto de vista es una lástima que no se hagan, pero también entendemos que hay prioridades que se deben cumplir desde un gobierno serio.

¿CÓMO ESTÁN ATRAVESANDO LA TEMPORADA DE VERANO?

- Viendo estas dificultades estamos tratando de aprovechar nuestras ventajas comparativas: no es un destino caro y acomoda sus precios a las necesidades de nuestros visitantes. Tenemos la cercanía de los grandes centros emisores, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Rosario. Eso hace que, por ejemplo, el costo del combustible y de los traslados sea una ventaja. Hacemos notar eso, hacemos mucha difusión de que la provincia está elegible, que las playas están bien. Tenemos que potenciar, acompañar las presentaciones del atractivo que significan las Fiestas Populares, especialmente los carnavales, que traen mucha gente.

¿QUÉ TANTO LES AFECTÓ LA CRECIDA DEL RÍO URUGUAY?

- La creciente es complicada cuando viene y cuando se va. No es nuevo. Cada cuatro años tenemos la corriente del niño, que es la que nos castiga. Esta creciente tuvo el inconveniente dañoso de que permaneció durante más tiempo de lo que habitualmente el río permanece crecido. Entonces, cuando se retira, el agua deja mucho daño. Los municipios están muy acostumbrados a poner mucho esfuerzo en volver a acomodar. Por ahí los servicios no están al 100 %, como cuando se prepararan con mucho tiempo, pero son playas disfrutables. Si bien el río no ha llegado a sus niveles normales para los veranos, en todas las ciudades podemos disfrutar de algo de playa.

ENTRE RÍOS TIENE COMO VENTAJA LA ENTRADA DE TURISTAS URUGUAYOS: ¿CUÁL ES EL IMPACTO?

- Eso es una cuestión de coyuntura que no tiene nada que ver con una estrategia, ni con un plan turístico. El uruguayo visita especialmente las tres ciudades fronterizas, que son Guayaguachú, que tiene el puente San Martín; Colón que tiene el puente Artigas; y Concordia, que tiene a Salto en frente y está la represa, pero empezó a meterse en el interior de la provincia, a conocer nuevos destinos e incluso cruzarse a Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires.

¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES EL TURISTA URUGUAYO PARA LA ECONOMÍA LOCAL?

- En la época de septiembre, octubre y noviembre, han generado un muy buen ingreso, sobre todo para los prestadores. Hoteles, gastronomía y mucho comercio han consumido los uruguayos y han generado un impacto favorable para la economía de la provincia. Los esquemas de medición no son con parámetros rigurosos, con tecnologías acordes como para poder dar números exactos o que estén sostenidos por algún proceso lógico. Son más que nada impresiones, no lo podría cuantificar en números reales.

TENIENDO EN CUENTA QUE EL TURISTA EXTRANJERO ELIGE LOS DESTINOS DE NATURALEZA, ¿CÓMO PIENSAN PROMOVER EL PARQUE NACIONAL EL PALMAR?

- Hay que potenciar muchísimo en el rubro. El Parque Nacional del Palmar es un ícono, es algo maravilloso como todos los recursos naturales que la provincia tiene. Entre ellas dos de los ríos más importantes del mundo, con también la potencialidad de la pesca y también todo lo que es el turismo rural, las reservas ecológicas, la Isla del Puerto en la ciudad de Concepción de Uruguay, la reserva que existe en Diamante, el norte de la provincia, el avistaje de aves, los paisajes entrerrianos que son maravillosos, el delta… nosotros tenemos el proyecto y el programa, el plan estratégico para potenciarlo que va a llevar mucho tiempo de desarrollo.