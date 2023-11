Sergio Massa aseguró que van a reducir la tasa aeroportuaria en Iguazú

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció que reducirá la tasa aeroportuaria en el Aeropuerto de Iguazú para impulsar el desarrollo del turismo internacional en las Cataratas, que actualmente se ve afectado por la falta de conectividad.

En este sentido, la Aeropuertos Argentina 2000 cobra una tasa de 57 dólares, lo que encarece los costos de las aerolíneas y los pasajeros, mientras que en Brasil tiene un valor de 18,58 dólares. Al analizar la cercanía del aeropuerto de Foz do Iguaçu con el de Iguazú en Misiones, los turistas suelen elegir el lado brasileño para alivianar costos.

“Aunque al concesionario del Aeropuerto de Iguazú no le guste, y es lógico que no le guste, vamos a bajar la tasa aeroportuaria del aeropuerto para competir con Foz do Iguaçu, le guste o no le guste al concesionario, que cada tanto opina de política además”, apuntó el actual ministro de Economía en referencia al titular de AA 2000, quien se mostró muy cercano a Javier Milei.

Asimismo, destacó el crecimiento que podría traer esta reducción a la provincia: “Eso nos da la posibilidad de trabajar conectividad internacional, no tengan dudas que Cataratas termina siendo un destino de excelencia, de elección a nivel global, que hoy se nutre de países de la región pero por falta de conectividad. Lo tenemos que hacer en conjunto con el sector privado”.

A su vez, le envió un mensaje a Paola Tamburelli, titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC): “Espero que me haya escuchado la titular de ANAC y que se anime a firmar rápido la rebaja de la tasa aeroportuaria de Iguazú para que empecemos a competir desde mañana”.

Y concluyó: “Que no le tenga miedo a un concesionario, si le tiene miedo la vamos a apoyar. Defendamos a Iguazú y a Misiones y a sus actividades, turística, hotelera y gastronómica”.

Por su parte, el gobernador saliente de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, manifestó al respecto: “Nosotros no vamos a poder recibir vuelos internacionales si no tenemos la posibilidad, que ya la hemos trabajado, de que la tasa aeroportuaria de Puerto Iguazú sea equiparable con otra de Foz do Iguaçu. Es imposible pensar que una línea aérea internacional baje en Puerto Iguazú”.

Por último, comparó: “Puerto Iguazú es la única ciudad que comparte el mismo destino turístico con Brasil y tienen pistas de cabecera a muy pocos kilómetros. Entonces, no competimos con otras provincias, competimos con otros países. Es una necesidad contar con tasas diferenciales para lograr una competitividad con empresas de vuelos internacionales”.