Desde febrero, La Rioja comenzó los planes para poner en circulación una cuasimoneda que conviva con el peso nacional. Los Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade), fueron también apodados como chachos, en honor al caudillo riojano Ángel Vicente Peñaloza. Estos vienen en billetes de 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 y 50000.

Tras el regreso de estas monedas fiduciarias se encuentra la interrogante de como podría impactar la convivencia de ambas monedas en el sector turístico. Es por esto que Mensajero dialogó con el presidente de la Cámara de Turismo de La Rioja, Leopoldo Badoul, acerca del futuro de esta medida.

Actualmente, los chachos se encuentran en circulación y son depositados en el sueldo de los funcionarios públicos de la provincia. Tras la realidad planteada, Badoul explicó: “Al ser un porcentaje bajo de los salarios no creo que tenga incidencia en lo que al sector turístico refiere”

En esta línea, resulta necesario remarcar que el sector turístico de La Rioja tiene un 80 % de receptivo, y el resto pertenece al emisivo, por lo que el planteo es cuánto impactará en esta esfera el uso cotidiano de la cuasimoneda.

Hasta ahora existe una buena percepción de este bono, sobre todo en el sector comercial, entonces lo planteado por el gobierno provincial es que funcione para pagar servicios como la luz, el gas, el internet y etc.

Para un emisivo, Leopoldo declaró que no se presentan mayores inconvenientes debido a que una vez que se depositan los chachos en la cuenta se puede hacer una operación como con una tarjeta de crédito y a las 48 horas la suma depositada puede cambiarse por la moneda de curso nacional.

Entonces, al ser otra moneda circulante, hay quienes pueden recibirla y pagar proveedores y servicios locales, como quienes decidan no aceptarla. Ante esto, el Badoul remarcó: “Estamos tratando de vender y de que ingrese dinero, entonces también no creo que haya mucha reticencia, al contrario. Me parece que ya hay ofertas, incluso he visto en algunos lugares que reciben con ciertos porcentajes de descuento, hay que ver cómo sigue el proceso. Soy optimista”.