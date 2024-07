Cómo funciona el programa de descuentos de La Rioja

Movete por La Rioja es el nombre del programa que la provincia puso en marcha en mayo de este año con el objetivo de mejorar el flujo de turistas que visitan los atractivos locales. Por medio de esta iniciativa se contemplaban descuentos y promociones para quienes cargaran su comprobante antes del 30 de junio.

Pero, con el vencimiento del plazo estipulado, también vino la confirmación de la extensión del programa. El anuncio lo hizo el gobernador Ricardo Quintela en un evento que se realizó en la Casa de La Rioja en Buenos Aires e incluyó música, gastronomía y vinos.

En este marco, el funcionario remarcó que La Rioja trató de hacer todo lo humanamente posible para garantizar que esa simbiosis entre el sector público y el privado. "Sabemos claramente que el sector privado, nuestros pequeños empresarios, son pequeños y medianos empresarios, ellos no tienen los bolsillos llenos de plata, no son grandes inversores, no son grandes empresarios. Y eso es lo que nos permite tener un Estado para que la gente pueda llegar a donde ellos ofrecen su servicio, ya que si la gente no llega ahí, ellos no pueden ofrecer su servicio, por lo tanto, no pueden crecer”.

Además, hizo referencia a las obras: "Hasta tanto nuestra provincia tenga las inversiones que requieren en materia de infraestructura, no solamente para el turismo, sino para todas las actividades económicas de nuestra provincia, es muy difícil que se pueda desarrollar si no hay un Estado fuerte presente”.

Por su parte, el secretario de Turismo de La Rioja, José Rosa, destacó que la extensión del programa posibilita que los beneficios estén en las vacaciones de invierno. "Van a poder contratar tres noches y solamente pagar dos. De todo el gasto que haga en la provincia se le va a devolver un 50% del total en puntos y cada uno equivale a un peso, que pueden ser canjeables por más experiencia, más noches de alojamiento, de excursiones y gastronomía”.

CÓMO FUNCIONA MOVETE POR LA RIOJA

Para acceder a la devolución del 50 %, se contrata un alojamiento o paquete turístico que incluya alojamiento, con un mínimo dos noches y la factura se debe cargar en la web del programa. Una vez que el sistema verifica, el turista recibe un mail con las indicaciones sobre cómo canjear los puntos.

De acuerdo con lo que informaron desde la provincia, la promoción es válida hasta el 31 de julio de 2024.

Por otro lado, para quienes viajen en micro, la provincia desarrolla una acción conjunta con General Urquiza S.R.L., Nueva Chevallier S.A. y Flecha Bus Derudder Hermanos S.R.L. que incluye un descuento de hasta 50 % en pasajes de micro de larga distancia a La Rioja, durante julio, agosto y septiembre.

ACLARACIÓN DE FECHAS: