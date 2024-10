Cómo vender Catamarca, un destino de naturaleza y emergente

Catamarca es el destino sobre el que todos hablan maravillas, tanto de sus paisajes, como de su gente y gastronomía, pero que, al momento de comercializar, siempre representa un camino lleno de obstáculos.

Desde hace tiempo, la provincia viene trabajando para mejorar los servicios, ya sea a través de la capacitación para los profesionales de la cadena como también incorporando infraestructura. Pero. como los resultados no siempre se ven al instante, en el mientras tanto es importante que las agencias puedan incorporar información del destino. Para lo cual conversamos con Cristian Fernández, titular de Alta Catamarca, uno de los receptivos destacados de la provincia.

La empresa paso a manos de sus actuales dueños hace 5 años y sus nuevos propietarios vienen del rubro del transporte y ahí pudieron ver las falencias del territorio, y que, por lo tanto, tiene muchas exigencias para quienes brindan servicio turístico en la zona.

En este marco, Juliana Fernández, parte del equipo de Alta Catamarca, comentó cómo fue el proceso que los llevó a su consolidación: "Inicialmente trabajamos mucho con el particular, con la persona que venía y se acercaba y vendíamos por redes sociales. Actualmente hemos podido ampliarnos y posicionarnos en diferentes localidades de Catamarca, lo que nos permitió desarrollar una estructura sólida y así también poder brindar servicios ya regulares, semanalmente y durante todo el año". Asimismo, puntualizó que este camino también les permitió posicionarse con un servicio de calidad superior y con tarifas fuertemente competitivas dentro del mercado.

En esta línea, explicó que las reseñas que se pueden encontrar en Google sobre la empresa son un reflejo del trabajo que vienen haciendo para tener un buen servicio, pero saben que no están al tope porque también hay cuestiones que los exceden. “Nosotros hemos operado con más de 32 hoteles de toda la provincia. Fuimos ordenando varias cuestiones y no pudimos encontrar los prestadores que quieran enfocarse específicamente en servicios de calidad como nosotros queríamos proyectar”, explicó.

Entonces, puntualizó que en base a su experiencia decidieron invertir en los puntos más importantes que son Antofagasta, Sierra de Belén y Tinogasta en alojamientos medianamente propios, ya que la gestión con los dueños la hacen ellos.

“Tenemos exclusividad y podemos dar directrices de cómo operar con nuestros pasajeros. Tenemos privilegios como empresa y entonces es por eso que nosotros podemos brindar la regularidad de nuestros servicios semanales por año”, señaló. A su vez, hizo hincapié en que, los agentes de viajes que contraten con ellos, tienen garantizada la salida sin mínimo de pasajeros y hasta un tope de 21 saliendo todas las semanas del año.

Cómo vender Catamarca, un destino de naturaleza

Uno de los puntos que resaltaron es que la provincia hoy no tiene casi intervención humana o alteraciones estructurales o materiales que afecten o mejoren visualmente la experiencia. Algunos de estos atractivos son el Balcón del Pissis, el Campo de Piedra Pómez, el Volcán Galán y Antofalla, que son lugares que por más que tengan algunas huellas de camino, hoy son casi 100 % naturales.

“No tenemos miradores, no hay baños, no hay nada que haya sido intervenido por el hombre. En este momento, es algo positivo. Una experiencia tan autóctona nos permite a nosotros brindar algo totalmente distinto”, comentó Juliana Fernández.

De esta manera, ponderó en que en las salidas el itinerario de viaje tiene que estar bien diseñado, porque no solo se habla de baños, sino también de la aclimatación del pasajero en la altura y en los tiempos para hacer el camino antes de que nos lleguen los vientos, entre otros temas.

“Hoy estamos seguros de que nuestros paquetes y nuestros itinerarios, son totalmente correctos y son los que tiene que realizar el turista, por lo menos hasta el año que viene. Nosotros damos cinco opciones de salidas regulares todos los sábados, lunes y martes; y que van de cuatro a nueve días. Entonces manejamos en eso. El resto de prestadores igualmente toman este mismo modelo”, explicó.

En cuanto a la hotelería, comentó que ellos cuentan con oferta de 2 y 3 estrellas y que pueden comercializarlos con la confianza de que van a cumplir con lo que el pasajero necesita y se van a complementar muy bien con el itinerario previsto. “Lo importante es que ustedes les pueden informar correctamente al cliente de que bajemos quizás el estándar de alojamiento a algo que hoy nosotros decimos que son dos o tres estrellas, pero que en realidad cuando llegan van a ver que el servicio es de más calidad”, agregó.

Para cerrar, dieron algunos consejos para los agentes de viajes que quieran vender el destino. Por un lado, que se apoyen completamente en toda la información que ellos tienen en la web, en la cual por medio de accesos determinados tendrán tanto los tarifarios, como una breve descripción de cada salida: “No dibujen y no quieran armar otra cosa. Sean claros y redundantes con las bases y condiciones. La letra chiquita nunca la leemos, pero en este caso no es chiquita, es gigante, porque tenemos mucho miedo de que el pasajero la pase mal, entonces entreguen esas hojas al pasajero”.

A su vez, remarcó que es bueno que los pasajeros sepan que ellos en las salidas van a priorizar al grupo, sabiendo que se les dio toda la información y que saben que no es un destino de lujo, o de los más posicionados como Iguazú o Ushuaia, en los que ya está todo armado.