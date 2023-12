Tras la devaluación anunciada esta semana por el ministro de Economía, Luis Caputo, operadores y agentes de viajes analizaron como impacta esta decisión en el turismo.

En este sentido, Eduardo Carey, socio gerente de FreeWay y Fabricio Di Giambattista, titular de Columbia Viajes, opinaron sobre la situación desde diferentes puntos de vista. “Es un plan criminal”, y “era necesario”, fueron algunas de las opiniones enfrentadas que reflejan la incertidumbre que atraviesa a todo el sector desde la asunción de Javier Milei.

Carey recogió el guante y cruzó rápidamente las medidas adoptadas por el titular de la cartera económica: “Me pareció un plan criminal, un plan hecho sin tener en cuenta las necesidades de la gente, la situación que estaban pasando”.

Sin embargo, Di Giambattista fue positivo y aseveró que en algún momento iba a haber una "corrección". Sin atacar ni elogiar las medidas, opinó: “Tenía que haber un proceso en algún momento de mejora, de lo que es la paridad cambiaria, de resolver todos esos temas”.

Al analizar las medidas en un ámbito más general, el titular de Free Way explicó: “Es una situación que es imposible de superar, la promesa era que esto iba a pagar la clase política. Lo va a pagar el pobre tipo asalariado de clase media y no te digo nada a la clase más baja, que realmente no llegaba a fin de mes, no va a llegar ni a la semana”. “Tenemos 200 empleados que de acuerdo a esa situación van a sufrir las consecuencias o no”, sentenció.

Mientras que el expresidente de Faevyt, en un tono más liviano en la crítica, agregó: “Habrá que transitar el impacto inflacionario, que se nota que se va a venir. Va a haber algunas reflexiones sobre todo en parte de la población, no solo desde el punto de vista turístico, sino en general porque van a afectar el consumo de algunas cuestiones, y también el consumo turístico”.

“Es de esperar que sobre todo en la clase media, que va a a contratar el viaje turístico, que postergue esa posibilidad de viaje. Y hay que ver incluso lo que adelantaron las compras, por ejemplo, cómo terminar resolviendo esa compra, en virtud de la posibilidad concreta de llevar adelante el viaje”, añadió sobre cómo será el consumo turístico en los asalariados de cara al futuro.

LA IMPORTANCIA DE LA LLEGADA DE TURISTAS EXTRANJEROS

De cara al futuro, el turismo receptivo puede jugar un papel clave para mantener la industria activa, ante una posible caída del mercado interno, por lo que las expectativas de los grandes destinos nacionales están puestas en este segmento.

“El receptivo va a ser fenomenal por el valor del dólar que se le ha dado y venir como extranjero a la Argentina es como venir regalado. Justamente yo estuve en Uruguay la semana pasada y hay una diferencia abismal para que cualquier turista de clase media que quiera ir al exterior”, sostuvo Carey.

En tanto, Di Giambattista señaló: “El turismo extranjero viene creciendo de forma considerable, producto de estas brechas o de estas diferencias de años, esta devaluación puede acentuar la posibilidad de visitas de extranjeros a la Argentina. Hay que ver también cómo terminan de resolverse algunas cuestiones, hasta ahora se podía liquidar MEP”.

“Tuvimos un primer anuncio, pero a partir de ahí imaginamos que también eso va a ser acompañado con medidas que van a ir a las cámaras, y hay que ver esas medidas, cómo terminan resultando en el combo general”, continuó en un tono más expectante.

Por último, analizaron a futuro las medidas y Carey apuntó: “Yo creo que las medidas tenían que haber sido mucho más certeras en el sentido de apuntar al corazón de esta situación que son los mal gastos del Estado. El Estado gasta, en intereses de los bonos, una cantidad diaria de dinero en vez de preocuparse por los empleados que fueron nombrados este último año. No hay comparación. Los subsidios que hay ocultos para la industria, para la exportación, para la importación, sobrefacturación, es increíble lo que paga el Estado en situaciones ocultas y no en las estupideces de la pobre tarjeta alimentar o el plan que se le da a la pobre gente. El dinero al Estado se le va por otro lado, no por ahí”.

Finalmente, Fabricio Di Giambattista, por su parte, pidió una situación económica más previsible: “Yo soy optimista por naturaleza, entonces creo que esto tiene que resultar. Dependerá obviamente de tiempos, de plazos y de capacidad que tengamos, no solo de la parte política y quienes están liderando ahora, llevando adelante las decisiones, sino del comportamiento general también de los argentinos. Porque quizás hay que hacer algún esfuerzo más, de los que se vienen haciendo como para superar esto. Dependerá del tiempo también, porque esto no puede ser eterno”.

UNA TERCERA POSICIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE CAPUTO

Carlos Nuñez, director ejecutivo del Foro Argentino de Consultores y Empresas de Viajes (Facve), puntualizó en que en el turismo internacional no cree que en estos próximos meses se vea un gran cambio, producto de que el pasajero se preparó y anticipó las reservas. “Se podría decir que el primer cuatrimestre 2024 tiene ya una alta ocupación”, confirmó.

Por otro lado, comentó que este es un paso previo en el que se sinceró un poco más el tipo de

cambio oficial, pero que se continúa con un Impuesto País y con percepciones que ahora no son el 155 %, sino el 60%: “Pero las agencias de viajes siguen siendo los agentes de recaudación. Entendemos y esperamos que sea un periodo de transición”.

Finalmente, señaló que el turismo interno tendrá un impacto mayor porque la devaluación ha sido del 100 % y eso se ha visto reflejado estos días con el incremento en las tarifas aéreas de cabotaje y seguramente en el resto de los servicios turísticos.

“Acá me parece que lo que tenemos que tener claro es que esto es solo un torniquete y hay que entender bien cuál es el plan de todas estas reformas. Pero bueno, como siempre decimos, desde el sector del empresariado estamos para apoyar a la nueva gestión y ver de qué manera podemos hacer más simple este negocio”, cerró Nuñez.