Un nuevo mundo de mágico llega a Universal Orlando en 2025

En 2025, Universal Orlando Resort lanzará un tercer área temática de Harry Potter con The Wizarding Word Of Harry Potter - Mistery of Magic, uno de los cinco mundos que llegarán a Universal Epic Universe en 2025.

Este espacio se encuentra ambientado en el mágico París de las películas de Animales Fantásticos de Warner Bros Pictures y el Ministerio Británico de Magia de la serie de películas de Harry Potter, The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic.

Presenta una inspiradora colección de experiencias que incluyen fantásticos restaurantes, tiendas, fascinante entretenimiento y la atracción más ambiciosa e innovadora que Universal jamás haya creado.

Desarrollado por el galardonado equipo de Universal Creative y Warner Bros, The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic se basa en el fenómeno global que comenzó en 2010 con el debut de The Wizarding World of Harry Potter - Hogsmeade en Universal Islands of Adventure y continuó con el lanzamiento en 2014 de The Wizarding. Mundo de Harry Potter – Diagon Alley en Universal Studios Florida.

El próximo año, el nivel de entretenimiento de los parques temáticos se elevará con la incorporación de The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic creando una emocionante trilogía de aventuras mágicas en Universal Orlando.

Más allá del ornamentado portal a este nuevo mundo, los visitantes disfrutarán desde un parque Muggle en París hasta el espectáculo de La place Cachée de la década de 1920, un distrito comercial escondido en París, lleno de edificios Haussmannianos, tiendas, cafés en las aceras y cúpulas históricas s parisinas que se elevan en la distancia.

Tanto los magos como los no magos podrán asombrarse del ambiente de la ciudad mientras lanzan hechizos a través de las calles usando varitas interactivas, es posible ver bestias fantásticas en un circo ambulante y, por primera vez en The Wizarding World de Harry Potter: se viajará a través del tiempo hasta el Londres de los años 90 utilizando el Metro-Floo para vivir una emocionante aventura dentro del icónico Ministerio de Magia Británico.

El ministerio de magia y las criaturas esperan a los viajeros

The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic contará con niveles incomparables de inmersión y atención al detalle que los fanáticos esperan de Harry Potter. A continuación, se muestran las nuevas atracciones que esperan ser descubiertas en este espectacular nuevo mundo:

Harry Potter and the Battle at the Ministry: con una combinación de entornos expansivos, poderosa narrativa y tecnología sin precedentes. La aventura comienza cuando los visitantes viajan en el Métro-Floo para desplazarse desde en el mágico París hasta el Ministerio de Magia británico para el tan esperado juicio de la infame Dolores Umbridge.

Le Cirque Arcanus: por primera vez en The Wizarding World of Harry Potter, podrán disfrutar de una experiencia teatral en vivo a gran escala en el corazón del área con Le Cirque Arcanus. El espectáculo cuenta con artistas y acróbatas en directo, marionetas, efectos especiales para transportarse en un viaje con bestias fantásticas como nunca.

Cosme Acajor Baguettes Magique: los viajeros podrán adquirir algunas de las mejores varitas mágicas del mundo.

Inspiring Wand Magic: los turistas exploran las calles del mágico París, pueden utilizar sus varitas interactivas para crear experiencias lanzando hechizos en varios lugares, interactuando con bestias fantásticas como Nifflers, Bowtruckles y una Demiguise, y relacionándose con objetos encantados en muchos de los escaparates, así como en otras zonas de Place Cachée.

Entretenimiento cautivador: mientras exploran las calles de Place Cachée, los visitantes conocerán a funcionarios y residentes del mundo mágico, incluidos estudiantes de intercambio de Hogwarts y de los Colegios Ilvermorny de Magia y Hechicería, un Auror del Ministère des Affaires Magiques de la France. Este recorre las calles para investigar a personajes sospechosos, retratos parlantes de magos encantadores que charlan con los lugareños sobre lo que ocurre en Place Cachée y más.

Los viajeros también pueden saborear platos internacionales y comprar recuerdos y productos durante su visita a Ministry of Magic en restaurantes y tiendas tematizados, entre ellos:

Café L'Air De La Sirène: con mármoles tallados y detalles de bestias fantásticas escondidas en los azulejos y mosaicos. Café L'air De La Sirène es una encantadora cafetería donde los visitantes pueden disfrutar de sándwiches franceses, platos del día y postres.

Le Gobelet Noir: en los rincones de Place Cachée, se encuentra una posada desgastada donde magos y brujas oscuros internacionales se reúnen para escapar de las miradas del Ministerio y disfrutar de una comida en una conversación privada. La carta incluye platos para empezar como sopas y ensaladas, además de una variedad de platos y postres.