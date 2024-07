Insidious: una experiencia aterradora en Universal Orlando Resort

Este año, los visitantes de Halloween Horror Nights viajarán más profundamente a la dimensión paranormal de almas torturadas y entidades demoníacas cuando entren a Insidious: The Further, una nueva casa embrujada inspirada en la exitosa franquicia cinematográfica Insidious. El viaje hacia la oscuridad comenzará el 30 de agosto en Universal Orlando Resort y el 5 de septiembre en Universal Studios Hollywood.

Producida por Blumhouse Productions en asociación con Sony Pictures, Insidious (La Noche Del Demonio) cuenta la historia de los Lambert, una familia perseguida por fuerzas malvadas sobrenaturales cuando su hijo cae en un coma inexplicable después de ser poseído por una entidad demoníaca.

En las nuevas casas de Halloween Horror Nights, los visitantes seguirán los pasos de los Lambert y se encontrarán con escenas familiares y sustos mientras son transportados directamente a “The Further”, el lugar etéreo donde se esconden fantasmas y demonios. Y al igual que en las películas, los visitantes aprenderán rápidamente que las criaturas paranormales llegaron para quedarse.

El viaje de los visitantes en Insidious: The Further comienza cuando cruzan la icónica puerta roja, donde les esperan muchos de los espíritus y demonios atormentados de la franquicia, decididos a atrapar a los humanos y robarles sus almas.

Los fanáticos se encontrarán cara a cara con The Red-Faced Demon, quien intentará atraerlos a su guarida; el siniestro KeyFace, que espera atrapar a sus víctimas en esta dimensión oscura; la siniestra y peligrosa Bride in Black; y el espíritu vengativo de Man Who Can't Breathe.

A medida que los visitantes atraviesan la casa embrujada, irán de puerta roja a puerta roja, viajando más y más hacia un mundo astral oscuro y atemporal donde deberán esquivar a estas siniestras criaturas en cada giro escalofriante, o sus almas serán destruidas y estarán atrapados allí para siempre.

Todas las entradas para el evento Halloween Horror Nights en Universal Orlando Resort y Universal Studios Hollywood ya están disponibles para su compra.

En Universal Orlando Resort, los populares pases Frequent Fear y Rush of Fear ya están a la venta, lo que permite a los visitantes disfrutar de más terror con acceso al evento durante varias noches. Los fanáticos pueden comenzar temprano agregando la entrada Scream Early a su boleto de Halloween Horror Nights, que les da acceso a Universal Studios Florida entre las 3pm y las 5pm para experimentar la emoción del parque temático antes de enfrentar los escalofríos de Halloween Horror Nights.

Aquellos que adquieran entradas de una sola noche y upgrades como Express Pass, R.I.P. Tour y el Behind the Screams: Unmasking the Horror Tour, las mismas ya están disponibles. Los titulares de pases anuales de Universal Orlando también pueden disfrutar de descuentos exclusivos en entradas de una sola noche el 30 y 31 de agosto y noches selectas en septiembre.

Nuevo evento con entradas ya disponibles

Las entradas para la primera Premium Scream Night de Universal Orlando, el 29 de agosto, un nuevo evento con capacidad limitada que brinda a los fanáticos acceso a todo lo que aman de Halloween Horror Nights antes de la inauguración oficial del evento, también están disponibles ahora. Pueden encontrar más información sobre todos los paquetes de vacaciones, ofertas y detalles de Universal Orlando Halloween Horror Nights en la página oficial.

Ya están disponibles una variedad de opciones de boletos para Halloween Horror Nights para de Universal Studios Hollywood, incluyendo la entrada general, Universal Express, después de las 2 p.m. Día/Noche, el boleto de acceso temprano, que brinda acceso a casas embrujadas seleccionadas a partir de las 5 p.m. (sujeto a cambios), antes de la apertura del evento a las 7:00 p.m., el premium R.I.P. Tour y pases populares, Frequent Fear Pass y Ultimate Fear Pass, que permiten a los visitantes experimentar los sustos una y otra vez.