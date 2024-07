Los visitantes de Universal Orlando Resort pueden ver cómo películas icónicas saltan de la pantalla a las calles de Universal Studios Florida durante el Universal Mega Movie Parade, un desfile nuevo que destaca títulos como E.T., Back to the Future, JAWS, Ghostbusters, Jurassic World, Minions, Sing de Illumination, Trolls y Kung Fu Panda de DreamWorks Animation.

Este espectáculo combina 13 carrozas, casi 100 artistas y efectos especiales. Los visitantes pueden ver el colorido Caterbus con arcoíris gigante en la carroza de los Trolls; un Stay Puft Marshmallow Man de 5 metros encima de la carroza de los Ghostbusters; una línea de tambores en vivo interpretando la banda sonora de la película JAWS junto con una carroza temática de la película, entre otras atracciones.

Diferentes experiencias para todos los gustos en Universal

Otras experiencias nuevas que los visitantes pueden ver incluyen a DreamWorks Land (situado en Universal Studios Florida), que tiene un entorno temático amplio con atracciones, encuentros y saludos de personajes, áreas de juego interactivas y un espectáculo en vivo inspirado en los personajes de Shrek, Trolls y Kung Fu Panda de DreamWorks Animation.

También está disponible CineSational: A Symphonic Spectacular (situado en Universal Studios Florida): un espectáculo nocturno en la laguna que es un viaje cinematográfico a través de bandas sonoras de películas taquilleras. Otra opción es Hogwarts Always in The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade (situado en Universal Islands of Adventure), un show de proyección del castillo que lleva a los visitantes en un viaje a través de momentos de un año escolar en Hogwarts.

Promociones para aprovechar en Universal

El acceso a todo el nuevo entretenimiento de Universal Orlando está incluido con la entrada a los parques temáticos. Los visitantes tienen una variedad de ofertas, por ejemplo, pueden disfrutar de cinco días de diversión en los parques temáticos de Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure por el precio de un boleto de tres días.

Asimismo, está disponible el ticket Park Explorer, diseñado para visitantes de América Latina. De esta manera tienen acceso ilimitado a todas las atracciones, espectáculos y experiencias de Universal Orlando Resort durante 14 días consecutivos, a partir del día de su primera visita. Incluso tienen la flexibilidad de alternar días de parque con días de compras.

Además, los visitantes pueden ahorrar un 25 % en todos los tipos de habitaciones, incluidas suites de 2 dormitorios, en Universal Endless Summer Resort – Dockside Inn and Suites y Surfside Inn and Suites para estadías de tres a seis noches desde ahora hasta el 24 de agosto de 2024.