Regent Seven Seas y Global Hotel Alliance: nueva fase de asociación

Regent Seven Seas Cruises y Global Hotel Alliance (GHA), la alianza de marcas hoteleras, han anunciado la siguiente fase de su histórica asociación, casi un año después de que comenzó su exitosa colaboración.

Regent Seven Seas Cruises y GHA han creado expertamente The Concierge Collection. Un plan que tiene una variedad de programas terrestres de varios días para aquellos cruceros de lujo que deseen extender su navegación.

Los huéspedes podrán disfrutar de deliciosos cócteles en un bar en la azotea del Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel o presenciar impresionantes puestas de sol en el Divani Apollon Palace & Thalasso en Atenas, además de visitar atracciones icónicas como Santa Sofía en Estambul o la Abadía de Westminster en Londres.

La Concierge Collection de Regent ofrecerá a los viajeros más exigentes la oportunidad de disfrutar de un programa terrestre de 3 noches en propiedades icónicas de GHA en seis ciudades diferentes de Europa en 2025. Disponibles a bordo de cinco de los seis barcos de La Flota más Lujosa del Mundo, los programas terrestres de inmersión será un increíble preludio a 12 viajes de navegación de ultra lujo con todo incluido.

“Estamos encantados de que nuestra asociación con Global Hotel Alliance haya sido recibida con tanto entusiasmo y estamos encantados de anunciar la siguiente fase de esta colaboración,” dijo Caroline Smith, Directora General, Internacional para Regent Seven Seas Cruises.

Además, la directora esclareció: “Este anuncio, que marca el primer aniversario de la asociación, ejemplifica nuestro compromiso de brindar los más altos estándares de lujo, ya sea en tierra o en el mar. Estas experiencias prolongadas durante la noche brindarán a nuestros huéspedes una inmersión incomparable en una variedad de increíbles destinos europeos antes de unirse a una de las flotas más lujosas del mundo, para un crucero de ultra lujo con todo incluido.”

Jelena Kezika, Directora Senior de Estrategia de GHA, comentó: “Unir fuerzas con la línea de cruceros de ultra lujo Regent Seven Seas Cruises en 2023 ha sido un gran paso para nosotros para diversificar aún más nuestra oferta de programas de fidelización y recompensar a los cruceros con D$, nuestra moneda de recompensas y el estatus de élite en GHA Discovery. Estamos encantados de seguir construyendo sobre esta asociación y, a través del programa terrestre, dar la bienvenida a viajeros de lujo a algunos de los mejores hoteles del mundo en seis ciudades europeas en 2025, todos en la cartera de GHA”.

Estos emocionantes programas terrestres previos al crucero de 3 noches brindan a los viajeros de lujo la oportunidad de explorar seis propiedades GHA de clase mundial, que incluyen Hotel Café Royal (Londres); Conservatorium (Ámsterdam); Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel; San Clemente Palace Kempinski Venecia; Çırağan Palace Kempinski Estambul; y Divani Apollon Palace & Thalasso (Atenas).

The Concierge Collection permite a los cruceros de lujo ver el otro lado de destinos fascinantes, con experiencias especiales en tierra diseñadas exclusivamente para hacer de cada programa en tierra una experiencia inolvidable. Estas exclusivas excursiones nocturnas en tierra incluyen explorar Roma en un Fiat 500 o Vespa antiguo; un recorrido privado por la Abadía de Westminster y navegar por el lago Marker en Ámsterdam.

Además, a través de esta asociación exclusiva, los huéspedes de Regent y los 27 millones de miembros de GHA Discovery seguirán disfrutando del beneficio adicional de ganar DISCOVERY Dollars (D$) y recibir el estatus superior de GHA Discovery Titanium al reservar un viaje con Regent y podrán canjear esos beneficios en cualquier hotel, resort o palacio de GHA.

The Concierge Collection: A través de Europa.

Creada por GHA y Regent Seven Seas Cruises, The Concierge Collection ofrece a los viajeros de lujo más exigentes un alojamiento inigualable durante programas terrestres previos al crucero de tres días en 12 itinerarios de ultra lujo con todo incluido en 2025. Con opciones como por ejemplo: navegación por Europa a bordo de Seven Seas Grandeur, Seven Seas Splendor, Seven Seas Voyager, Seven Seas Mariner y Seven Seas Navigator.

A continuación se muestra solo una muestra de lo que vendrá con estos recorridos terrestres únicos de varias noches en el Reino Unido; Países Bajos; Italia; Turquía y Grecia.

Anantara Palazzo Naiadi, Rome Hotel

Los viajeros de lujo más exigentes pueden sumergirse en el esplendor de la antigua Roma en el impresionante Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel antes de embarcar en el Seven Seas Splendor o el Seven Seas Navigator.

Los huéspedes disfrutarán de excursiones como un recorrido en Vespa Sidecar por Roma y exploración de la Ciudad del Vaticano, traslados privados desde el aeropuerto al hotel, tres noches de alojamiento con desayuno diario y un cóctel de bienvenida.

Ciragan Palace Kempinski, Estambul

Los cruceros de lujo pueden experimentar el máximo placer en el lujoso Çırağan Palace Kempinski Estambul en el Bósforo antes de embarcarse en un viaje a bordo del Seven Seas Splendor o Seven Seas Navigator.

Los huéspedes tendrán la oportunidad de disfrutar de un recorrido de medio día por los magníficos palacios de Estambul, como Hagia Sophia, además de traslados privados desde el aeropuerto al hotel, alojamiento en el opulento Çırağan Palace Kempinski con desayuno diario en el restaurante Adenkiz y un cóctel de bienvenida.

San Clemente Palace Kempinski, Venecia

Al sumergirse en el encanto de “La Ciudad de los Canales”, los viajeros pueden disfrutar del exquisito San Clemente Palace Kempinski Venecia en la isla privada de Saint Clemente antes de zarpar a bordo del Seven Seas Splendor o del Seven Seas Grandeur.

Los huéspedes disfrutarán de traslados privados sin interrupciones desde el aeropuerto al hotel, alojamiento de tres noches con desayuno diario en el restaurante Insieme y un cóctel de bienvenida en el patio de la iglesia Lagoon, además de un itinerario que incluye actividades como un romántico recorrido en barco de medio día que revela Venecia escondida.

Divani Apollon Palace & Thalasso , Atenas

Los viajeros pueden rodearse de las maravillas históricas de Atenas en el espléndido Divani Apollon Palace & Thalasso antes de embarcarse en un viaje a bordo del Seven Seas Splendor o Seven Seas Navigator.

Los cruceros de lujo disfrutarán de traslados privados desde el aeropuerto al hotel, una estadía de tres noches en el Divani Apollon Palace & Thalasso con desayunos diarios en el restaurante Anemos, un cóctel de bienvenida en el Atlantis Veranda y actividades como un encantador recorrido de medio día al atardecer por el Templo de Poseidón en el Cabo Sounion.

Hotel Café Royal , Londres

Mientras exploran la vibrante ciudad de Londres, los viajeros pueden disfrutar de una experiencia inigualable en el elegante Hotel Café Royal, ubicado justo al lado de la icónica Regent Street, antes de embarcarse en el Seven Seas Grandeur o el Seven Seas Voyager. Los huéspedes disfrutarán de traslados privados al aeropuerto, una estadía de tres noches con desayunos diarios en Café Royal y experiencias exclusivas como un recorrido de medio día por la Abadía de Westminster y un crucero privado por el río Támesis con almuerzo y guía.

Conservatorium , Ámsterdam

En el distinguido hotel Conservatorium en el distrito de los museos, los viajeros de lujo pueden sumergirse en el encanto histórico de Ámsterdam antes de navegar a bordo del Seven Seas Navigator o el Seven Seas Mariner. Los huéspedes disfrutarán de traslados privados sin interrupciones desde el aeropuerto al hotel, alojamiento, deliciosos desayunos diarios en el restaurante Barbounia, un cóctel privado para grupos y experiencias seleccionadas que incluyen un recorrido en barco por los canales ‘The Golden Bend’.