Hacia dónde va el nuevo código aeronáutico

En diciembre pasado, el DNU 70/2023, el primero firmado por el presidente Javier Milei, sentó las bases de lo que iba a ser su accionar en las diversas áreas que dependen del Estado. En materia de transporte, la desregulación fue una clara alusión al lineamiento que iba y va a tener su gestión.

La semana pasada hubo algunos rumores en lo relacionado con el terrestre y para esta semana se esperan algunas oficializaciones vinculadas con el aéreo. En particular, uno de los puntos para el cual ya hay un borrador de decreto dando vueltas es en lo referido al código aeronáutico. Es más, se espera que esta sea la primera medida de Federico Sturzenegger como ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina.

Para conocer cuáles son los cambios que puede representar esta novedad para la actividad aerocomercial, Mensajero conversó con el abogado Diego Fargosi quien aseguró que lo que va a pasar en las próximas horas es la reglamentación de todas las modificaciones que se introdujeron en el DNU de diciembre.

QUÉ CAMBIOS TRAE EL NUEVO CÓDIGO AEROCOMERCIAL

“A partir del DNU se creó una comisión técnica, y yo soy parte de ella. Esta área es para introducir los cambios en la reglamentación del decreto”, explicó Fargosi.

Asimismo, dijo que en primer lugar lo que se derogó fue la Ley 19.030 de Política Aerocomercial: “Básicamente, dirigía la actividad a un mayor control del Estado y en favor de Aerolíneas Argentinas”. Por otro lado, señaló que se declara esencial al transporte aéreo: “Da mayor previsibilidad respecto de las acciones que pueden tomar los gremios”.

Además, otro punto que destacó Fargosi es que se “simplifica enormemente” el proceso de incorporación de aeronaves y los contratos por los cuales se pueden sumar máquinas a la matrícula nacional o a líneas aéreas u operadores argentinos.

En este sentido, puntualizó en que el código actual data de 1967 y que es poco moderno y nada amigable con las formas de contratación que existen hoy en el mundo. “El mejor ejemplo es que no contemplaba como tal el contrato de leasing común por el cual el 50 % de las aeronaves del mundo están en las compañías aéreas. Es decir, el leasing operativo común, que es por el cual se incorpora una aeronave por un periodo de 72 meses pagando un alquiler mensual, no estaba previsto como tal. No es el mismo leasing que conocemos en Argentina, que es el leasing financiero”, comentó.

Por otro lado, remarcó que el nuevo código mantiene la matrícula nacional, piloto nacional y mantenimiento nacional como requisitos para operar en Argentina. Aunque, indicó que hay una simplificación en la incorporación de aeronaves con matrícula extranjera o incluso de personal con matrícula extranjera, en forma excepcional y justificada. Por ejemplo, sumar a la flota tres aeronaves por el verano. “Permite que las empresas puedan aumentar la capacidad puntual durante un periodo corto de tiempo sin tener que agrandar su estructura”, detalló.

Otro punto que destacó es que a través del DNU se eliminó el concepto de audiencia pública para acceder a las rutas. “Eran usadas políticamente para no otorgar rutas. Al no llamar el gobierno a audiencia pública no había nuevos operadores. Para tener una idea, durante los diez años del kirchnerismo no hubo una sola audiencia pública. Entonces, el que quería volar tenía que comprar la operación a una empresa que ya tenía las rutas, o esperar.”, señaló Fargosi.

Sobre la nueva modalidad, especificó que obviamente habrá plazos que respetar, así como normas técnicas y protocolos. Es decir, el procedimiento es lo que se especificará en la reglamentación.

NUEVO ESCENARIO AEROCOMERCIAL PARA ARGENTINA

Durante los últimos días se estuvo hablando de lo que iba a pasar con Aeroparque y la cantidad de posiciones que iba a tener Aerolíneas Argentinas. Sobre este tema, el abogado comentó: “Es una decisión más política que reglamentaria. Lo que se va a hacer es otorgar las posiciones que realmente se usen”.

Otro de los temas que salió a la luz por estos días fue lo vinculado a Cielos Únicos. A lo cual, Fargosi lo calificó como “algo por ahora lejano” y explicó que esta primera instancia lo que se está buscando es ir hacia un concepto de cielos más libres.