Copa Airlines abrió dos rutas desde y hacia dos destinos en América: Tulum y Florianópolis. Con estas incorporaciones, la aerolínea panameña amplía su red a 85 destinos en 32 países de Centro, Sur, Norte América y el Caribe.

Al respecto, Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, aseguró: “En Copa Airlines, mantenemos nuestro compromiso de conectar las Américas. La inauguración de nuestras rutas hacia Tulum y Florianópolis no solo promueve el intercambio cultural y económico entre estos países y el resto del continente, sino que también impulsa el turismo y los negocios”.

DÍAS Y HORARIOS DE LAS NUEVAS RUTAS DE COPA AIRLINES

Desde ahora, la compañía aérea conecta Tulum con el Hub de las Américas en Panamá. Este destino turístico situado rumbo al sur de Quintana Roo entre la Riviera Maya y Bacalar, a orillas del Mar Caribe, es conocido por su amplia variedad de experiencias. Los visitantes podrán disfrutar de su oferta arqueológica, cultural y espiritual, así como parques ecoturísticos, cenotes, arte, gastronomía y reservas naturales.

Esta ruta se suma a los destinos que ofrece la compañía en México, entre los que se encuentran Ciudad de México, Cancún, Guadalajara y Monterrey. El vuelo de Copa Airlines cm488 con destino a Tulum operará con cuatro frecuencias semanales los lunes, miércoles, viernes y domingos. Saldrá de Panamá a las 07:45 a.m. (hora local) y llegará al Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, a las 10:34 a.m. (hora local). El vuelo de regreso CM499 se realizará los mismos días desde Tulum a las 11:44 a.m., y arribará a Panamá a las 02:23 p.m. (hora local).

En el mercado brasileño, Copa Airlines ya cuenta con 80 vuelos semanales y ahora suma la ruta a Florianópolis, capital del estado de Santa Catarina. Esta ciudad, también conocida como “Floripa” e “Isla de la Magia”, ofrece más de 100 playas de aguas cristalinas y arenas blancas, además de una rica cultura y paisajes naturales.

Así es que Florianópolis se convierte en el séptimo destino de la aerolínea en Brasil. Esta nueva ruta opera con tres frecuencias semanales: los martes, jueves y domingos. El vuelo CM423 parte de Panamá a las 03:23 p.m. (hora local) y llega al Aeropuerto Internacional Hercílio Luz a las 12:22 a.m. (hora local). El vuelo de regreso, CM424, sale de Florianópolis a las 01:25 a.m., y arriba a Panamá a las 06:30 a.m. (hora local) los miércoles, viernes y lunes.