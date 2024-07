Conocé los próximos eventos y novedades de Disney

Llegó el verano en Norteamérica y desde los parques de Disney decidieron darle la bienvenida presentando los diferentes eventos y novedades que quedan de cara a fin de año. Como por ejemplo:

Country Bear Musical Jamboree

El re-imaginado Country Bear Musical Jamboree tendrá su debut en Magic Kingdom Park el 17 de julio de 2024. La lista completa de canciones country de Disney inspiradas en los espectáculos estilo Opry de Nashville incluye Remember Me, de la película de Pixar Animation Studios; Coco; y Try Everything, de la película Zootopia de Walt Disney Animation Studios, interpretada en el filme por la cantante colombiana Shakira.

Eat to the Beat Concert Series:

Sin duda, no hay mejor complemento para la deliciosa comida y bebida internacional que la música. Por eso, del 29 de agosto al 23 de noviembre, durante el Epcot International Food & Wine Festival 2024 presented by Corkcicle, artistas musicales para todos los gustos traerán sonidos mágicos a la serie de conciertos Eat to the Beat presented by Florida Blue.

Y este año no es solo uno ni dos sino cuatro artistas latinos presentándose en el escenario del America Gardens Theater: Sheila E. (20-21 de septiembre), Luis Figureoa (27 de septiembre), Mau y Ricky (28 y 29 de septiembre) y Jesse & Joy (30 de septiembre).

Halfway to Holidays

Desde espectaculares decoraciones y desfiles especiales hasta eventos exclusivos y comida deliciosa de temporada, siempre hay algo para que todos disfruten durante “la época más maravillosa del año” en Walt Disney World Resort en Florida.

Si bien el calendario señala que estamos a la mitad del camino hacia las fiestas decembrinas, los preparativos ya están en marcha para compartir la alegría festiva por todos los rincones del resort. Por ejemplo, por primera vez, José Carioca y Panchito de la película clásica de Walt Disney Pictures Los tres caballeros se unirán a The Holiday Fiesta en la Calle en el evento Disney Jollywood Nights en Disney’s Hollywood Studios.