Halloween Horror Nights de Universal Studios Hollywood ofrece atracciones renovadas

Halloween Horror Nights en Universal Studios Hollywood atrae a los visitantes al evento aterrador con un menú selecto de bebidas y bocadillos diabólicos, además de productos exclusivos, todos inspirados en la lista de casas embrujadas y espectáculos originales de este año. Halloween Horror Nights estará abierto en noches selectas desde 5 de septiembre hasta 3 de noviembre de 2024.

Late Night with Chucky, es un programa en vivo totalmente original ubicado en el DreamWorks Theatre, que presentará al famoso muñeco infundiendo su sentido del humor autocrítico mientras se hace cargo de Late Night.

La atracción interactiva invitará a los visitantes a enviar preguntas para que Chucky las responda a través de un código QR, que estará disponible en el lobby del teatro. Pero, si este temperamental anfitrión no aprecia la pregunta, los invitados pueden terminar como su equipo de producción, que ha sido eliminado de su posición permanentemente.

Con casas embrujadas como The Weeknd: Nightmare Trilogy, Ghostbusters: Frozen Empire, The Texas Chainsaw Massacre: The Legacy of Leatherface, Universal Monsters: Eternal Bloodlines y Monstruos 2: The Nightmares of Latin America, estas experiencias, que producen los miedos más oscuros de los visitantes, también los harán buscar por una repetición con opciones de comidas y bebidas tentadoras. Los visitantes deben ser mayores de 21 años y tener una identificación con fotografía válida para comprar bebidas alcohólicas.

El menú aterrador del evento de este año incluirá productos vegetarianos, veganos y sin gluten para todos los gustos. Además, los visitantes y fanáticos de Halloween Horror Nights pueden mejorar su experiencia con una variedad de nuevas colecciones de productos que presentan a sus demonios favoritos y las casas embrujadas más esperadas.

Desde ropa y accesorios hasta souvenirs y artículos para la casa, los fanáticos también pueden comprar productos exclusivos inspirados en la casa embrujada The Weeknd: Nightmare Trilogy y la activación del Día de los Muertos en Universal Plaza, solo en Universal Studios Hollywood y Universal CityWalk Hollywood.

Con ocho aterradoras casas embrujadas completamente nuevas, un Terror Tram reinventado, múltiples zonas de miedo y entretenimiento en vivo, Halloween Horror Nights es el evento de Halloween más aterrador del sur de California que presenta una programación increíble, inspirada en los nombres más importantes del terror.

The Weeknd: Nightmare Trilogy, una experiencia inmersiva curada por el artista multipremiado.

A Quiet Place, una nueva y aterradora experiencia basada en la franquicia aclamada por la crítica de Paramount Pictures que incorporará el lenguaje de signos americano (ASL) en una casa embrujada por primera vez.

Ghostbusters: Frozen Empire, inspirada en la comedia de terror de Sony Picture

Insidious: The Further, basada en la exitosa serie de películas de terror sobrenatural de Blumhouse Production.

Universal Monsters: Eternal Bloodlines, una casa embrujada protagonizada exclusivamente por monstruos femeninos inspirada en los monstruos clásicos de Universal Pictures.

Texas Chainsaw Massacre: The Legacy of Leatherface, que rinde homenaje al 50 aniversario del icónico monstruo maníaco.

Monstruos 2: The Nightmares of Latin America, una secuela de la exitosa casa embrujada de 2023.

Dead Exposure: Death Valley, una casa de concepto original con zombis radioactivos petrificantes.