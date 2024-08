Rockefeller Center designa a Aviareps como su representante en Argentina

Rockefeller Center, una atracción clásica de Nueva York, será representado en Chile, Argentina, Brasil, Colombia y México por Aviareps. La atracción norteamericana busca expandir su alcance en América Latina y ha firmado un nuevo acuerdo de representación para el comercio turístico y las relaciones públicas en la región.

Con casi 100 años de existencia, Rockefeller Center nació para ser una ciudad dentro de una ciudad, un próspero centro de entretenimiento y atracciones en Nueva York. La propiedad, compuesta por 19 edificios cerca de Central Park, incluye plazas, tiendas, restaurantes, áreas de arte público y una programación única, lo que lo convierte en un lugar icónico y en una de las postales de la ciudad de Nueva York.

“Representar una de las atracciones más grandes y reconocibles de Nueva York es un gran logro para Aviareps. Esta es la primera vez que Rockefeller Center invierte en representación en estos mercados, y la elección de Aviareps para esta misión es un reconocimiento de nuestro alcance y experiencia” dijo Denis Ribeiro, gerente general dela compañia para Brasil, Chile y Paraguay.

Las atracciones más icónicas

Hay una gran variedad de actividades en Rockefeller Center, desde patinaje sobre hielo en The Rink hasta disfrutar de vistas panorámicas desde The Beam en el Top of the Rock, que se inauguró en diciembre de 2023. La atracción permite a los visitantes simular la histórica foto de 1932 donde los trabajadores de la construcción almuerzan sobre una viga suspendida en el aire, a una altura de 50 pisos.

En cuanto a la atracción de hielo, considerada una de las más famosas del mundo, ya se abrió la venta de entradas para su 88ª temporada, que comienza en octubre. Los tickets ahora se pueden adquirir con precios con descuento disponibles para grupos de 10 o más personas, sin incluir el alquiler de patines. También están disponibles pases de temporada y eventos privados en su sitio web oficial.

Originalmente diseñada como una atracción temporal para atraer visitantes a la plaza al aire libre del Rockefeller Center en 1936, The Rink se convirtió en una atracción permanente en 1939. Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los lugares más legendarios de la ciudad y uno de los sitios más visitados, recibiendo a más de 250,000 patinadores anualmente.