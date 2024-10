Durante los 4 días que duro la Feria de Turismo (FIT) 2024, el equipo de Tucano Tours estuvo participando por medio de un escritorio en el stand de Turkish.

De acuerdo con lo que contaron desde la empresa, evaluaron la posibilidad de tener un stand propio, y sábado y domingo dejárselo a sus agencias más destacadas, pero creyeron que podía crear un cierto recelo entre sus asociados (así consideran a sus clientes dado el trabajo conjunto), entonces optaron por una posición que es pura y exclusivamente B2B, apoyando al agente de viajes.

Para conocer más sobre el presente y futuro de Tucano Tours, Mensajero conversó con su socio gerente, Carlos Alonso, quién destacó los avances tecnológicos que viene dando la empresa. “Nuestra intención es que este mes arranque un equipo nuevo de 4 o 5 miembros, con un director de IT. Se van a encargar de desarrollar una plataforma propia que junto con las que ya tenemos, con empresas multinacionales, nos permita desarrollar aún más el NDC y más que nada la reemisión, que es donde hoy está el problema”, adelantó Alonso.

Al respecto, hizo hincapié en que Tucano ya es beta y es la única empresa que actualmente permite reemitir NDC con Lufthansa y apuntan a seguir en este camino con todas las compañías

¿A nivel tecnológico qué es lo que va a traer este equipo nuevo?

-Lo que nosotros pretendemos es que tengan igualdad de condiciones con las online, que no solamente tengan su marca blanca, sino que además podamos darles toda la innovación tecnológica. Todo lo que estamos haciendo es pura y exclusivamente para los agentes de viajes. Actualmente tenemos un convenio con una empresa multinacional por el cual somos los únicos en Argentina que podemos hacer la reemisión de NDC. Lo estamos haciendo con 7 u 8 agencias y está funcionando y lo vamos a ir implementando de a poco. Nos llena de orgullo que nos elija Lufthnsa para ser los primeros en el país en reemitir NDC.

¿Qué lugar está ocupando este canal en la comercialización?

-En el mercado post pandemia se vió que el pasajero va directamente a la agencia tradicional y las online han perdido un share importante, entre 15 y 16 puntos. Nosotros siempre vamos a defender a nuestros clientes, que son los profesionales que tienen una licenciatura y una idoneidad, más allá de que hoy las circunstancias te obligan a trabajar con un freelance que no deja de ser profesional porque se ha desarrollado muchos años en una empresa, pero decidió ponerse por su cuenta y generar una marca sin tener un legajo porque hoy está permitido.

¿Cómo impactó la desregulación en Tucano?

- Nosotros decíamos antes que vivíamos para los agentes de viajes y hoy vivimos para el agente de viajes, que es distinto. Muchos se desprendieron de las empresas en las que trabajaban para formar su propio emprendimiento y, como todos en sus comienzos, lo hacen con tecnología de terceros. En este caso, nos vienen a buscar a nosotros, saben lo que podemos darles, no solo nuestro back office, sino también nuestro sistema de automatización de emisión y remisión, remisión de NDC, el SCI web el SCI plus, y todas las herramientas que tenemos.

Más allá de lo tecnológico ¿Qué le espera a Tucano para 2025?

- Un proyecto muy importante para nosotros es crecer en la operadora. Nuestro motor de hoteles se incrementó en un 47 %. Hubo un crecimiento tan grande de la consolidadora que al analizar el share es muy grande, pero no significa que la operadora no crezca. Todavía hay mucho campo porque falta mucha concentración del mercado. Nosotros lo vemos en el BSP que hay empresas que emiten 150 mil dólares o 200 mil dólares por mes. Ahí me preguntó por qué no se asocian a un consolidador.

¿Llegaste a alguna conclusión sobre este tema?

- Yo creo que vienen de una mentalidad antigua que de a poco la van dejando. Es una idea de una época en la que se hablaba de la tarjetita con el logo. Hoy la tecnología avanzó tanto que se emite un boleto y sale el logo y abajo sale el legajo de Tucano, por ejemplo, pero quien se va a estar fijando en ese número.

¿Turquía sigue siendo uno de los destinos estrella de la operadora?

- Sacamos 32 grupos en 2023 y este cerca de 38. Pero también tenemos otros destinos. Nosotros empezamos con Argentina la operadora, le pusimos una marca, Argentina Ok. Después fuimos de alguna manera haciendo inspections trip y sumamos el Caribe con Estados Unidos, con Canadá, Europa y nos transformamos en una multidestino. Queremos seguir creciendo mucho en la operadora y también desde lo tecnológico también en la operadora