Tras cinco meses de gestión, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Alejandro Lastra, destacó la continuidad de varios proyectos y la implementación de Visit Córdoba, la herramienta con la que buscan alcanzar un posicionamiento internacional de primer nivel.

En este sentido, puntualizó en la importancia de recuperar las rutas internacionales, como Asunción y Montevideo, entre otros, debido a que actualmente están un 35 % por debajo de la conectividad que tenían en la prepandemia. Además, indicó que aspiran a ganar presencia fundamentalmente en el mercado brasileño.

Por otra parte, el ejecutivo mostró su preocupación por el panorama eleccionario que atraviesa el país y pidió al próximo presidente que no deje de lado la actividad turística. Asimismo, puntualizó en los programas locales que desarrolló en este tiempo y destacó la importancia de la gastronomía, el Camino de Brochero, y la sostenibilidad dentro de la industria local.

¿CÓMO EVALÚAS TU GESTIÓN?

- Hay distintas líneas de trabajo a las cuales les hemos dado continuidad. Por otro lado, también algunas cuestiones que estaban por realizarse o por implementarse y las pudimos poner en funcionamiento. Tal es el caso del Visit Córdoba, que es un plan de marketing de internacionalización del destino Córdoba, donde junto con el sector privado y el académico estamos diseñando y trazando las estrategias para lograr otro tipo de posicionamiento y de presencia en nuestros mercados prioritarios.

¿CUÁLES SON ESAS ESTRATEGIAS?

- Empezamos con cinco estudios de mercado en países limítrofes, que son los prioritarios. Ahora vamos a realizar cinco más, incluyendo a Estados Unidos, España, Panamá, Lima y Colombia, que son mercados potenciales. A partir de ahí vamos a generar una importante estrategia digital con las acciones y las alianzas y nos apuntaremos para recuperar gran parte de la conectividad. Si bien en términos nacionales la conectividad es casi similar a la de 2019, en términos internacionales estamos un 35 % por debajo en cantidad de pasajeros y vuelos respecto a la prepandemia.

¿QUÉ RUTAS BUSCAN INCORPORAR?

- Estamos trabajando intensamente para que regrese el trayecto que teníamos de Córdoba a Asunción. A su vez, queremos implementar una ruta de Córdoba a Montevideo, otra de Córdoba a Santa Cruz de la Sierra y sumar más compañías y frecuencias a las ya existentes de Santiago de Chile y de Lima hacia Córdoba. Después, Copa ampliará sus servicios con Panamá, que da conectividad con todo Centroamérica y Estados Unidos.

¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES EL MERCADO BRASILEÑO?

- Gol va a recuperar más vuelos y ampliar sus rutas a Brasil, que hoy nos tiene conectados solamente con Río de Janeiro y San Pablo de manera intermitente, así que seguro vamos a tener ahí una amplitud en los tramos que nos conectan y vamos a seguir trabajando para conseguir que haya más vuelos con otra compañía. Es el país con el que más hemos perdido la conectividad, ya que teníamos muchos vuelos en la prepandemia y hoy solamente nos quedan dos a San Pablo con Aerolíneas y tres a Río con Gol.

¿A QUÉ OTRAS LÍNEAS DE TRABAJO LES DISTE CONTINUIDAD DURANTE TU GESTIÓN?

- Hemos potenciado El Gusto es Nuestro, que es un programa de gastronomía de valor, con todo lo que significa en la generación de empleo, porque los alimentos y la gastronomía en el turismo han tomado un rol preponderante y protagónico. Además, hemos hecho talleres por toda la provincia bajo ese plan de turismo gastronómico.

¿CÓMO IMPULSAN LA SOSTENIBILIDAD?

- Una de nuestras tareas es fomentar el turismo de naturaleza a través de los parques nacionales. En este último tiempo, hemos puesto en valor los accesos del parque más antiguo, el Parque Quebrada del Condorito. Además, venimos promoviendo y promocionando el mes del senderismo, el mes del cicloturismo, el mes del turismo a caballo y el mes de astroturismo. Todas estas acciones tienen como fin darle visibilidad a actividades que se pueden hacer todo el año en Córdoba, pero durante un determinado mes lo ponemos en foco, en valor, lo visibilizamos y hacemos campañas para que el turista que ya viene haciendo esa actividad se potencie y lo haga mucho más.

¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA TEMPORADA DE INVIERNO?

- Fue muy buena. Venimos en crecimiento en una época del año que no es el fuerte de Córdoba, pero verdaderamente ha tenido unas muy buenas vacaciones de invierno, superiores incluso a las del año anterior que ya habían sido también buenas. Además, los fines de semana largo nos han sorprendido gratamente en mayo y en junio, promovidos por el Previaje.

- Córdoba ya dejó de ser un destino estacional porque algunos de nuestros lugares como Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita, Mina Clavero y Carlos Paz, que son grandes epicentros turísticos de Córdoba, antes por ahí se los asociaba mucho más al verano y hoy por suerte tenemos turistas prácticamente todo el año en esos lugares.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL CAMINO DE BROCHERO PARA EL TURISMO LOCAL?

- Antes era normal ver a gente haciendo algún peregrinaje cerca de Villa Cura Brochero, pero hoy ya tenemos 15 circuitos con las audio vías señalizadas. Tres de ellos en Villa Santa Rosa, que es el lugar de nacimiento, y un parque temático de Brochero Niño en esa localidad, y después estamos haciendo en la capital, donde hay cuatro circuitos internos y el Centro de Interpretación del Camino de Brochero. También ocho circuitos en el Valle de Traslasierra, en Villa Cura Brochero, donde además ya tenemos el otro parque temático que es Brochero Santo.

- A esos 15 circuitos lo vamos a poner en funcionamiento con un sistema de pasaporte antes de fin de año. La idea es que el viajero junte millas, porque hemos hecho un acuerdo con el Camino de Santiago de Compostela para que quien llega 100 kilómetros reciba una distinción de peregrino brocheriano. Además, estamos trabajando en el circuito integrador que nos permita juntar a esos 15 en un recorrido más largo de unos 220 kilómetros, que sería uniendo Villa Santa Rosa, Córdoba Capital y Villa Cura Brochero.

¿TE PREOCUPA EL PANORAMA ELECTORAL ARGENTINO?

- Son muy antagónicas las propuestas que uno escucha de los candidatos. No me preocuparía si el presidente fuese Juan Schiaretti. Ha demostrado, en términos vinculados a la actividad turística, el valor que tiene la actividad para la provincia de Córdoba, por toda la infraestructura a través de las rutas, por todo el trabajo que se hizo con la conectividad aérea, con la puesta en valor de los espacios públicos y por un montón de motivos más.

¿CONSIDERÁS QUE EL ESTADO DEBE IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y NO DEJAR TODO EN MANOS DEL MERCADO?

- Yo lo que creo es que no podemos desatender un tema tan importante como es la actividad turística, no solamente en términos de impacto económico, sino de impacto sociocultural. Es una actividad que ha aprendido a ser amigable con el ambiente, y que viene acompañada de buenas noticias y del desarrollo armónico de un país que necesita ser federal, y que todo su territorio pueda seguir creciendo y generando empleo. Estamos en una situación en que la Argentina no se encuentra bien en términos económicos, de pobreza, y de un montón de índices que no son los que deberíamos estar atravesando en un país tan rico.

¿CÓMO SE ESTÁN PREPARANDO PARA LA FIT?

- Vamos a tener un stand de aproximadamente 720 metros cuadrados, con un pasillo al medio, unos 70 escritorios de atención al público, un escenario, una cocina show, un pequeño auditorio, y toda la oferta turística de la provincia, junto a aproximadamente unas 450 personas acreditadas en lo que es atención de stand y expositores. Además, presentaremos nuestras principales fiestas nacionales, como la Oktoberfest, el Festival Nacional del Folklore en Cosquín, el Cosquín Rock, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y el Camino del Peregrino.