"Los hoteles de mayor categoría son los que primero se ocupan"

El partido de La Costa tiene 26.500 plazas, que van desde apart hotel, hoteles de 1 a 4 estrellas, cabañas y alojamientos familiares. Este entramado, tan amplio de posibilidades, también hace que sea complejo al momento de analizar la situación de la temporada. Es decir, la heterogeneidad tan variada hace que el rango de públicos sea muy diferente.

Entendiendo este contexto, Mensajero conversó con Cristian Escudero, secretario de Turismo del partido de La Costa, para conocer las primeras perspectivas de la temporada. En la entrevista, el funcionario puntualizó en que, de acuerdo a una encuesta que realizaron, notaron que el público trabajador es el segmento de pasajeros que es más difícil que este vacacionando, o que más se ha contraído que haya podido venir a vacacionar o se ha contraído en cantidad.

¿Qué proyecciones están manejando para el resto de la temporada?

- Tenemos una expectativa razonable respecto al verano, entendiendo que va a ser muy asimilar al verano anterior. En cuanto al flujo de turistas calculamos 150 mil turistas en la primera quincena y la segunda quincena arrancó muy bien con mucho movimiento en la ruta. Así que creemos que este fin de semana ya vamos a tener un panorama de cómo estamos arrancando.

¿El pasajero está reservando con muy poco tiempo de anticipación?

- Hay un mínimo piso en cuanto a una preventa que realizó el sector privado en noviembre y diciembre y después tenemos los que vienen el fin de semana, que en el transcurso de la semana comienzan a reservar. Ahí es un poco donde se dispara la ocupación de jueves a domingos, que es más o menos el rango que se viene manejando, así que te diría que no más de una semana quizás sobre la mancha, y algunos vienen sin reservas, se mandan directo.

¿Cuál es el promedio de estadía que están observando estos primeros días?

- Nosotros, desde hace 12 años, junto con la Universidad Atlántica de Argentina de Mar de Ajó, llevamos adelante una encuesta de perfil de turista. El corte que nos dio ahora es que el 40 % se aloja una semana, y el 32 % más de 10 días, y un 25 %, entre cuatro y cinco días.

¿Creen que esta tendencia se pueda ver en el transcurso de la temporada?

- Es difícil que haya una tendencia respecto a la cantidad de días, justamente por la heterogeneidad del destino. Hay sitios como Costa del Este, que alquilan una cabaña o una casa, por semana o quincena, pero puede pasar que en otra localidad sea por día o por fin de semana. Entonces, en el promedio nos da esa información. Hay una tendencia a que el pasajero opte por quedarse mayor cantidad de días, pero entendemos que esto sucede por la relación costo de trasladarse, que antes, tal vez, era menor.

¿El nivel de gasto se mantiene similar al año pasado?

- Venimos hablando con el sector privado, tanto el gastronómico como de los parques temáticos, de manera de tener algún número en referencia al consumo. Por lo que nos trasladaron, están un 10 % por sobre el verano pasado, entendiendo que en ese momento había caído un 40 % el consumo. O sea, si bien hubo una leve recuperación, no es la que uno hubiese esperado. También está la situación de que los empresarios no trasladaron la totalidad de los aumentos de los costos a los precios, porque entendían que, sino, no iban a vender. Entonces ahí hay un equilibrio finito entre el precio y la demanda.

¿Qué tipo de alojamiento están eligiendo los pasajeros?

- Lo que vemos es que los hoteles de mayor categoría son los que primero se ocupan y son los que tienen mayor porcentaje de ocupación. Durante los fines de semana han hecho pico entre un 80 % y un 95 % dependiendo de la localidad y entendiendo que cada una tiene variada cantidad de plazas. Pero los de 3 y 4 estrellas, y los apart hotel, son los que principalmente se ocupan. Y después, bueno, uno de los destinos estrellas del público ABC1, que es Costa Esmeralda, que también está con un porcentaje de ocupación muy alto y con un flujo constante, como también Costa del Este.

Nombrabas el esfuerzo que se está haciendo desde el sector privado para tratar de mantener las tarifas ¿Fue un trabajo conjunto?

- Nosotros tenemos el Ente de Mixto, del cual soy el secretario ejecutivo, que tiene su presidente y su estructura. Desde la Feria Internacional de Turismo (FIT), cuando el embajador de Brasil anunciaba que iba a haber récord de vuelos a ese país durante la temporada, obviamente que empezamos a trabajar la prevención, a establecer una comparación de relación precio-calidad y un poco poner en valor el prestigio que tienen nuestras costas. No tanto en la geografía, sino en la capacidad del recurso humano y de los servicios que se prestan. En esa línea, tratamos de establecer un rango de precios que sea acorde y que no sea dispar, entendiendo que no iba a haber una modificación del cambio económico sobre el dólar y eso iba a generar alguna repercusión o un efecto contrario en nuestro destino.

¿Cómo es la estrategia de posicionamiento para un destino tan diverso?

- Promocionamos al destino desde el punto de vista de la naturaleza, familia y tranquilidad, que es lo que siempre nos caracteriza, así como la atención. Es destacable la hospitalidad que tienen los costeros y las costeras, desde un balneario, un restaurante o el hotel, hasta el personal de recursos humanos de la municipalidad, al que capacitamos antes de la temporada justamente para que pueda asesorar, informar y orientar al turista. Nacimos prácticamente para eso. También trabajamos parte de la comunicación digital, principalmente en el interior del país, que es un público que siempre nos cuesta que llegue a nuestro destino. La zona del AMBA y La Plata son nuestro principal mercado emisor.

¿Hay tiempo de pensar post-marzo para busca reducir la temporada baja?

- Trabajamos todo el año para tratar para impactar en nuestra economía que está atada al turismo y luego a la construcción. Por ejemplo, a partir de septiembre entramos en la temporada alta de eventos, donde apuntamos al segmento de incentivos y encuentros, no solamente los que corresponden a nuestra comunidad, ya que tenemos más de 13 fiestas populares; sino también en los centros de exposiciones y centros culturales. La estructura e infraestructura municipal siempre está a disposición de aquellos que quieran realizar eventos en nuestra localidad, generando una exención de tasa sobre la publicidad o sobre las acciones que vayan a tener.