Visit Florida se presentó en la Feria Internacional de Turismo con el objetivo de que los turistas que viajan al destino logren disfrutar y conocer nuevos lugares, más allá de Miami y Orlando.

En este sentido, Rafaela Gross Brown, Travel Trade Account Manager para Brasil, Argentina y Chile de Visit Florida dialogó con Mensajero y recomendó a los viajeros ampliar su estadía en Florida por dos o tres días más para disfrutar de una experiencia mucho más completa.

Asimismo, destacó la riqueza cultura, deportiva y artística del lugar y pidió a las agencias de viajes que incentiven este tipo de recorridos. "El pasajero pide Miami, entonces es eso y nada más. Falta que le sugieran que extiendan su viaje dos días más y conozca otros sitios", apuntó.

¿QUÉ PRESENTARON PUNTUALMENTE EN FIT?

- Sabemos que algunos destinos son las princesas o reinas del Estado, como es el caso de Orlando y de Miami. Lo que estamos promoviendo es que el pasajero aproveche que está en la Florida y que salga del camino común, de lo tradicional, que se dedique a hacer algo diferente.

¿QUÉ PUEDE OFRECER LA FLORIDA?

- Lo que me encanta decir es que es un destino que tiene cualquier tipo de experiencia que un pasajero busca en un viaje. Sea deportes de aventura, sea gastronomía, LGBT, lo que sea, cualquier tipo. Poca gente sabe de las viñas, de la cantidad de cervecerías artesanales que tenemos. La parte cultural es riquísima, contamos con la mayor colección de Dalí fuera de Europa. También está el museo de Chihuly, que es un artista fantástico. En Miami mismo, varios museos, los Wynwoods, que yo los considero como museos a cielo abierto. O sea, la cantidad de experiencias que se puede tener es infinita.

¿DE QUÉ MANERA EL AGENTE DE VIAJES PUEDE OFRECER ESTOS PUNTOS TURÍSTICOS?

- Visit Florida tiene todas las herramientas, el agente tiene que perder un poco el miedo de arriesgar y aprender a ofrecer eso al pasajero, porque sino queda muy limitado siempre a lo mismo.

Una experiencia diferente es nadar con los manatíes . Es lo más tierno que hay en el mundo. Y cada experiencia es diferente, porque la interacción es distinta. De noviembre a marzo es el periodo en que la temperatura del agua está más calentita y por eso vienen. Después se van. Muchos se quedan porque les encanta, les cuidan y tienen su alimento ahí tranquilo.

. Es lo más tierno que hay en el mundo. Y cada experiencia es diferente, porque la interacción es distinta. De noviembre a marzo es el periodo en que la temperatura del agua está más calentita y por eso vienen. Después se van. Muchos se quedan porque les encanta, les cuidan y tienen su alimento ahí tranquilo. Visitar San Agustín , que está al norte en la costa del este. Es una ciudad boutique porque tienes toda la parte del centro histórico y fue la primera en ser fundada en los Estados Unidos. Entonces está aquella construcción colonial española espectacular, hermosa, fuerte. Allí se encuentra una de las mayores universidades que es Flagler, a la que se puede hacer tours. Es una de las pocas ciudades que tiene una viña, una destilería y tiene una cervecería artesanal. Y además hay varios hoteles boutique. Gastronomía, varios restaurantes nombradísimos, inclusive con estrellas Michelin. El hotel Westgate River Ranch , por ejemplo, tiene la cosa western, que son aquellas carretas cilíndricas como en la época de los westerns, que son acomodaciones. Tienen la parte hípica de caballos, de paseo a caballos. Tiene espacio para que paren motor home.

, que está al norte en la costa del este. Es una ciudad boutique porque tienes toda la parte del centro histórico y fue la primera en ser fundada en los Estados Unidos. Entonces está aquella construcción colonial española espectacular, hermosa, fuerte. Allí se encuentra una de las mayores universidades que es Flagler, a la que se puede hacer tours. Es una de las pocas ciudades que tiene una viña, una destilería y tiene una cervecería artesanal. Y además hay varios hoteles boutique. Gastronomía, varios restaurantes nombradísimos, inclusive con estrellas Michelin. El hotel , por ejemplo, tiene la cosa western, que son aquellas carretas cilíndricas como en la época de los westerns, que son acomodaciones. Tienen la parte hípica de caballos, de paseo a caballos. Tiene espacio para que paren motor home. El Devil's Den, por ejemplo, que es un punto de buceo, hay una escalera y el pasajero se encuentra con un cenote. Florida tiene cenote también. Y es una cosa así que no puede ser que exista esto, porque es un turquesa.

¿NOTAN QUE ESTÁ CAMBIANDO EL PÚBLICO TAMBIÉN?

- Yo creo que el público está más abierto. Muchos son repitentes, que ya estuvieron en la Florida antes o que van para conocer algún nuevo del parque. Las distancias para recorrer la Florida son muy cortas, con dos tres días más que se sumen al viaje se pueden hacer algunas de estas experiencias. O sea, de norte al sur, diez horas. Del oeste al este, máximo cinco horas. No necesariamente se tiene que quedar a dormir, pero tiene esa alternativa de hacer un tour de día.

¿CÓMO ES LA CONECTIVIDAD POR CARRETERA?

- La mayoría de los tours locales tienen transporte. Pero, Florida tiene 19 aeropuertos internacionales bien distribuidos. Para Latinoamérica, los principales son, Miami, Orlando, Tampa y Fort Lauderdale. Pero fuera de esos cuatro aeropuertos, hay aeropuertos distribuidos por todas partes del Estado.

¿LA MAYORÍA DE LOS PASAJEROS LLEGAN DE FORMA INDIVIDUAL O A TRAVÉS DE LOS AGENTES DE VIAJES?

- Están bien distribuidos. Falta un poco más de parte de los agentes de viajes. No sé si es interés o es el miedo de perder la venta, pero eso hace que no se ofrezcan más alternativas. Pero es importantísimo que lo haga porque hasta para las agencias el ticket medio de ventas les aumenta. El porcentaje de pasajeros que compran el tour directo allá es de más del 70 %. Esa es plata que la agencia dejó de ganar. La experiencia de viaje que tienen cuando se van a esos lugares y el feedback que traen es tan increíble que esa agencia se va a transformar en amigos de aquel cliente. Por eso mí mensaje es que crean en la Florida, que tiene opciones que el pasajero no se va a olvidar.