En medio de más remodelaciones y cosas nuevas por presentar para los turistas, Universal Orlando Resort anunció un adelanto de lo que será el 2025. Con Harry Potter como protagonista, con el nombre Harry Potter and the Battle at the Ministry, será la principal atracción de Universal en donde se vinculará entornos, narración, tecnología y una aventura llena de acción para todas las familias.

El viaje por el edificio del gobierno mágico, que es típicamente muy restricto, llevará a los visitantes a través del gran atrio del Ministerio, la oficina de Dolores Umbridge, otros departamentos y más antes de abordar ascensores mágicos y omnidireccionales para llevar a Dolores Umbridge ante la justicia de una vez por todas.

Un lugar especial, que tiene fecha de estreno el 22 de mayo del año próximo, en donde la magia y la experiencia será inmersiva para todos los gustos.

¿Qué atractivos tendrá el novedoso Ministerio de Magia de Harry Potter en Universal Orlando Resort?

Pasillo del Métro-Floo

Los visitantes viajarán desde la París mágica de The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, escenario inspirado en las películas de Animales Fantásticos – hasta el Ministerio a través del Métro-Flu, un medio de transporte único inspirado en la icónica Floo Network (Red Flu) de las películas. Al salir de las estructuras en forma de chimenea (como vieron en las películas), los visitantes se encontrarán inmediatamente en el vestíbulo del Ministerio de Magia.

Atrio del Ministerio de Magia

Los visitantes encontrarán una estatua restaurada de la Fountain of Magical Brethren, el impresionante techo encantado, una variedad infinita de oficinas del Ministerio, del piso al techo, y muchos otros detalles ocultos para que los visitantes descubran mientras están dentro de la atracción.

Recepción del Ministerio

Aquí, los turistas pasarán por este lugar, en donde los magos suelen pedir direcciones antes de dedicarse a sus asuntos mágicos. Asimismo, estará vació, ya que la todo el Ministerio estará ocupado preparando el famoso juicio. Eso sí, el ambiente será uno de los principales atractivos para los viajeros.

Oficina de Dolores Umbridge

Con Higgledy como protagonista, los viajeros conocerán este lugar por primera vez. Adentro, se encontrarán con un candelabro brillante enorme, con tonos rosa y esculturas doradas ornamentadas en todas partes.

Ascensor mágico de Ministerio

Con capacidad para 14 personas y adornados con detalles vibrantes en rojos y dorados, estos ascensores no se parecen a ningún otro vehículo de atracción jamás creado e impulsarán a los visitantes hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados y más por todo el Ministerio, como en las películas.