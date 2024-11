Universal Orlando Resort comienza a mostrar lo que su gama de productos para las fiestas de fin de año. Las celebraciones navideñas se llevarán a cabo todos los días a partir del 22 de noviembre hasta el 31 de diciembre, en donde además estarán incluidos en el boleto de admisión a Universal Studios Florida y Universal Island of Adventure. Experiencias festivas, libros pop-up en un marco navideño y para toda la familia.

Con esto, los visitantes pueden disfrutar de una alegre lista de experiencias, que incluyen presenciar la magia navideña en The Wizarding World of Harry Potter, conocer al malvado verde en persona durante Grinchmas, ver globos gigantescos y carrozas que serpentean por las calles de Universal Studios durante Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s, explorar la nueva Tribute Store con temática navideña, saborear delicias de temporada, entre otras cosas.

El ambiente de la Navidad es algo que se mueve millones de turistas. De esta manera, los ocho hoteles de Universal Orlando Resort, todos con decoración navideña y experiencias de temporada. Para esto, los visitantes también podrán comprar actividades adicionales por un costo extra, como el Universal Holiday Tour y el Grinch & Friends Character Breakfast.

¿Qué características tendrán las experiencias de Universal Orlando Resort en la época navideña?

Compras en la nueva Tribute Store en Universal Studios Florida

La celebración navideña continúa con la nueva Tribute Store de este año, donde los visitantes viajarán a través de libros pop-up navideños en cuatro habitaciones adornadas festivamente inspiradas en la Navidad en The Wizarding World of Harry Potter - Hogsmeade, "How the Grinch Stole Christmas" y el personaje favorito de los fanáticos, Earl the Squirrel.

Los visitantes también pueden buscar artículos navideños selectos de Universal y comprar on-line visitando a través de su página web.

Delicias navideñas en todo el destino

En esta temporada, los visitantes pueden saborear un menú de deliciosas opciones de alimentos y bebidas con temática navideña en todo el destino, que incluyen Peppermint Cheesecake Bar, Pistachio Holiday Wreath, Roasting Chestnuts Mont Blanc y golosinas con temática del Grinch como Grinch Cookies y más.

Experiencias navideñas adicionales ( disponibles a un costo adicional )

Los turistas pueden elevar sus festividades con experiencias especiales adicionales, que incluyen:

El Universal Holiday Tour, donde se embarcarán en un viaje guiado a través de las experiencias navideñas de Universal, con acceso a encuentros exclusivos con Santa, el Grinch y su fiel perro Max, a bocadillos y deliciosos postres, a asientos reservados en el "Grinchmas Who-liday Spectacular", a una proyección especial de "The Magic of Christmas at Hogwarts Castle" y mucho más;

El Grinch & Friends Character Breakfast, donde los visitantes pueden comenzar el día junto al Grinch y otros personajes favoritos de Seuss Landing mientras prueben un delicioso desayuno en Circus McGurkus Café Stoo-pendous, en Universal Islands of Adventure.

El espíritu navideño continúa en los hoteles Universal CityWalk y Universal Orlando

El espíritu navideño continúa en Universal CityWalk con entretenimiento en vivo y cócteles temáticos en The Green & Red Coconut Club, en el Red Coconut Club, hasta el 31 de diciembre. Además, los ocho hoteles de Universal Orlando Resort estarán adornados con una decoración festiva y ofrecerán menús especiales para el Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo.

Por otra parte, aquellos turistas podrán recibir el Año Nuevo en todo el destino con entretenimiento en vivo en Universal Studios Florida, música y personajes en Universal Islands of Adventure, una cuenta regresiva de medianoche en los parques temáticos y Universal CityWalk