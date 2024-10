Nueva York presenta muchos estímulos y atractivos para que aquellos turistas que pisan la ciudad por primera vez. Sin embargo, los dueños de esos atractivos también buscan maneras de renovarse. Rockefeller Center, por ejemplo, es uno de los casos. El 1.° de octubre, el conglomerado de edificios abrió Skylift at Top of the Rock, su nueva atracción y con tickets a la venta para todo el público.

Ubicado en la plataforma de observación Top of the Rock en el piso 70 del 30 Rockefeller Plaza a más de 200 metros. Aquellos que saquen el boleto podrán subir a la plataforma giratoria al aire libre de Skylift en la que podrán ascender tres pisos adicionales por encima del más alto. Ya allí, la plataforma continuará girando para vivir una experiencia de 360 grados y fotografiar un momento especial.

En cuanto a sus precios, comienzan a partir de 35 dólares por persona con un complemento opcional a la admisión general y pases exprés de Top of the Rock. Incluso, el Skylift está incluido en todos los pases Vip y Vip Rock. "El Rockefeller Center está lleno de experiencias increíbles, pero ninguna tan impresionante como Skylift", dijo EB Kelly, Director General Senior de Tishman Speyer y Jefe del Rockefeller Center.

¿Cómo está diseñado la nueva atracción del Rockefeller Center?

Con arquitectura clásica art déco, la plataforma contiene paneles de inserción de vidrio con niveles similares al mármol. También cuenta con 96 flautas de píxeles LED que proyectarán un espectáculo de luces que se podrá observar en toda la ciudad norteamericana.

“La emocionante experiencia de girar 900 pies sobre el suelo para disfrutar de vistas de 360 grados, cara a cara con los rascacielos en el corazón palpitante de la ciudad de Nueva York, es algo que ningún visitante olvidará. Skylift es la joya de la corona de nuestra revitalización del Rockefeller Center, que ha traído una nueva vitalidad y energía a cada rincón del campus”, comentó Kelly.

Incluso, la apertura de Skylift incluye nuevos restaurantes de alta cocina a través de los reconocidos lugares como Júpiter, Le Rock y Naro como así también una nueva generación y codiciados destinos de compras. “Skylift no solo es la cereza en la cima de la plataforma de observación más codiciada de la Ciudad de Nueva York, sino que también agregará una nueva atracción deslumbrante al icónico horizonte de la ciudad”, expresó Phill Hettema, fundador y Ceo de THG Creative.