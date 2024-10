Islas Caimán: conectividad, gastronomía y nuevos alojamientos

Desde el Mar Caribe hasta La Rural en Buenos Aires, las Islas Caimán se hicieron presente en la Feria Internacional de Turismo. El subdirector de Marketing y Promoción Internacional, Gary Hendricks - Domínguez, fue el encargado de presentar el destino para el mercado argentino.

Un dato que destacó es que cerca de 250.699 turistas visitaron las islas en lo que va de 2024. Además, hay que tener en cuenta que el argentino no necesita visa y que se puede arribar al destino vía Panamá con Copa Airlines o vía Miami con American Airlines. En cuanto a la oferta hotelera, las opciones no incluyan all inclusive justamente porque lo que se busca es que el turista pueda vivir la experiencia real de la isla, desde su vida nocturna, hasta su gastronomía.

Pero además, el ejecutivo resaltó que a partir del año próximo, Islas Caimán tendrá un aumento en la cantidad de plazas, con la apertura del Grand Hyatt; mientras que para 2026 proyectan inaugurar el Curio by Hilton. De esta manera, analizan incorporar casi 600 camas a la oferta actual.

Uno de los valores agregados que agentes de viajes deben tener en cuenta al momento de comercializar Islas Caimán, es que al ser un destino con temporada de Huracanes, más de 60 hospedajes se encuentran inscriptos en una garantía del destino que certifica que si el viaje se interrumpe por este fenómeno natural, se le dará al viajero una recompensa dependiendo de las condiciones.

Actualmente, Gran Cayman, la más grande de las islas, alberga una oferta gastronómica de 300 restaurantes. Entre los destacados se encuentran Bonnie Moon Beach Bar a metros del mar, Fresca Café que se encuentra en la mitad de la isla y Lucky Rabbit, un restaurante de comida japonesa. Para aquellos fanáticos de las bebidas y sabores se encuentra el Café Whisky Bar, con más de 400 whiskies disponibles.

Fuera de la gastronomía como una actividad recomendada. Las Islas Caimán ofrecen 365 puntos de buceo, dando a los locales y los visitantes la oportunidad de conectar con la vida marina en primera persona.