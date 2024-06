Regent Seven Seas Cruises revela el nombre de su flamante barco

Regent Seven Seas Cruises, la línea de cruceros de ultralujo, reveló el nombre de su nuevo barco, Seven Seas Prestige, junto con impresionantes nuevas imágenes y videos exteriores, que brindan una visión de una nueva clase de embarcación que una vez más establecerá un nuevo estándar para las vacaciones de lujo.

Seven Seas Prestige, que se entregará en 2026, es la primera clase de barco nueva de Regent en 10 años, después de los tremendamente exitosos barcos Explorer-Class que se lanzaron en 2016, 2020 y 2023.

Sobre la nueva embarcación, Andrea DeMarco, presidente de Regent Seven Seas Cruises, dijo: “Este es un momento verdaderamente histórico para Regent Seven Seas Cruises, ya que nombramos el próximo barco que se unirá a La Flota Más Lujosa del Mundo como Seven Seas Prestige y revelamos su elegante diseño exterior”.

Y agregó: “Seven Seas Prestige, debutando en 2026, continúa nuestro legado de revolucionar los viajes de ultra lujo, ya que trascenderá el lujo en todos los sentidos. Este nuevo e increíble barco será el epítome de la elegancia atemporal, ejemplificando el compromiso de Regent con la excelencia que se refleja en cada aspecto de su elevado diseño y exudando un ambiente de sofisticación y refinamiento.”

Con 77,000 toneladas y con capacidad para solo 850 huéspedes, Seven Seas Prestige contará con una de las proporciones de pasajeros por espacio más altas en la industria de cruceros, ofreciendo más que nunca, espacio incomparable en el mar en suites bellamente decoradas y restaurantes, bares, salones y áreas públicas lujosos y cuidadosamente diseñados.

DeMarco continuó: “Espacio Incomparable en el Mar es un pilar clave para Regent y un deseo principal para los viajeros de lujo. Seven Seas Prestige fue diseñado con esto en mente, manteniendo el servicio íntimo y lujoso que nuestros huéspedes aman, al mismo tiempo que brinda aún más espacio en todo el barco, permitiendo nuevas categorías de suites y nuevas experiencias".

Por su parte, Seven Seas Prestige será el primero de dos barcos Prestige-Class, el segundo de los cuales se lanzará en 2029. La nueva clase de barco introducirá nuevas categorías de alojamiento, incluida una reimaginación de la palaciega Regent Suite, además de nuevas experiencias gastronómicas, todas las cuales serán reveladas en una fecha posterior.