El Hotel Libertador, ubicado en Ciudad de Buenos Aires, fue el escenario en el que Jujuy lanzó su temporada de invierno. Este martes se realizó un evento en el que funcionarios provinciales y nacionales demostraron las riquezas de las tierras del cerro de los siete colores.

A puro ritmo de música jujeña, Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo de la provincia, sostuvo que Jujuy siempre genera expectativas en todos. “Estamos muy contentos de contarles sobre este producto maravilloso, como así también el Tren Solar de la Quebrada, que teníamos muchas ganas de presentarles”, agregó.

Y agregó que en relación con los números, Jujuy es una provincia que viene creciendo como destino a lo largo de los años, “Pasamos de tener 900 mil turistas en 2015 a un millón y medio en 2023. Y este año, a pesar de la crisis, vamos a seguir sosteniendo esos números. Incluso, este fin de semana largo tuvimos más de un 80 % de ocupación, y pasamos de 2 a 3 noches de estadía, por lo que la gente no solo que vienen más, sino que también se quieren quedar más tiempo”.

En el marco de la presentación, también habló Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, quien confirmó que la presentación de la temporada de invierno de Jujuy “fue maravillosa”. “Es una convocatoria a quienes ya conocen y a quienes no conocen. Es una inmensidad que se ve expresada en ámbitos naturales, infraestructura, logística. Además, es de destacar el compromiso con el cuidado ambiental, la nueva conectividad que se da a partir de la política de cielos abiertos con 20 vuelos semanales, y el trabajo con el sector privado”, dijo el funcionario.

Por su parte, Diego Valdecantos, secretario de Turismo de la provincia, reafirmó los dichos del Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes nacional, y confirmó que Jujuy es un lugar lleno de energía, de naturaleza, de gastronomía, cultura y arte.

“Tenemos mucho para presentarles a los turistas. Nosotros nos rodeamos en la calidez de su gente, nos perdemos en la maravilla de sus paisajes, y nos nutrimos en la gastronomía fantástica que tiene Jujuy. Siempre decimos que somos la provincia más andina que tiene el país”, agregó.

En esta línea, sumó: “Contamos con hoteles que tienen una muy buena atención y que al contar con tan pocas habitaciones, el servicio es casi personalizado. Y también tenemos a nuestra joyita, el Tren Solar que inauguramos la semana pasada con muy buena repercusión y que este fin de semana largo recibió a más de mil pasajeros".

Cómo llegar a Jujuy

Sobre las modalidades para arribar a la provincia, Valdecantos confirmó: “Vía terrestre, estamos a 21 horas de la Ciudad de Buenos Aires en colectivo y 17 en auto, y a 9 horas de la ciudad de Córdoba. Actualmente, tenemos 20 vuelos semanales de Aerolíneas Argentinas y 17 semanales de Flybondi hacia Ciudad de Buenos Aires. También tenemos cuatro vuelos a Córdoba, dos a Mendoza y dos a Iguazú”.

Qué hacer en la provincia del Cerro Siete colores

A su vez, Valdecantos detalló que Jujuy tiene una gran diversidad y cuatro regiones muy bien diferenciadas. La Puna es la más grande y está arriba de los 3 mil metros de altura sobre el nivel del mal. La Quebrada de Humahuaca, la joyita de Jujuy, donde están los principales atractivos. Además, Los Valles, donde se encuentra la Capital, y la zona de los diques, y, por último, la región de Las Yungas, donde se ubica el Parque Nacional de Calilegua, las Termas de Jordán y toda la parte verde de turismo de Jujuy.

Principales centros turísticos de la provincia:

La Quebrada de Humahuaca: el Cerro de Siete Colores en Purmamarca. Cerro de los 14 colores en Hornocal.

Los Valles: Las lagunas de Yala, donde se puede hacer deporte de aventura y avistaje de aves.

Valle de la Luna de Cusi Cusi, ubicado sobre la Ruta 40

Salinas Grandes.

Las termas de Jordán, el agua turquesa aparece de forma natural y a 40ª. Es un destino muy bonito para conocer.

La presentación de la nueva estrella de Jujuy

Sobre el lanzamiento del tren, Juan Cabrera, presidente del Tren Solar de la Quebrada, sostuvo: “Fue inaugurado la semana pasada y es único en el mundo. Tiene baterías de litio, paneles solares con lo cual es totalmente sustentable. Es el primero de Latinoamérica y es totalmente silencioso. Cuenta con 12 kilómetros de autonomía y cuenta con varias paradas. Sale desde Volcán y se dirige hacia Maimará”.

“La particularidad que tiene también el tren es que cuenta con el sistema Hop On Hop Off, donde el turista compra un billete de 12 horas que puede usar desde las 8 am a las 20 pm y con el que puede ir bajando en cualquier estación y esto les permite conocer cada pueblo”.

Por último, en el evento se realizaron varios sorteos en los que tenían como premio varias estadías en la provincia, excursiones, y un viaje completo con aéreos, estadía y excursiones para dos personas. Además, la organización del evento incluyó una banda que interpretaba música típica, junto a varios bailarines que danzaban a su ritmo.