Meliá Hotels International expande su presencia en México

Meliá Hotels International anunció la apertura de su 14º hotel en México, al cual definieron como un nuevo establecimiento de lujo y que estará bajo la marca ME by Meliá en San Miguel de Allende.

El nuevo ME, que está en construcción, tiene prevista su apertura en 2025. Contará con 140 habitaciones y todos los atributos característicos de la marca ME by Meliá, que fusiona un estilo de vida vanguardista con un servicio distintivo para los viajeros más experimentados.

Los huéspedes podrán disfrutar de un restaurante con experiencias culinarias únicas, un lujoso spa para relajarse y revitalizarse, un gimnasio equipado con la última tecnología y, como sello distintivo de la marca, un exclusivo rooftop bar, que ofrece las vistas panorámicas incomparables de la ciudad.

El hotel ME by Meliá en San Miguel de Allende se acopla a la exitosa trayectoria de la marca en México, siendo el cuarto hotel de lujo en el país, junto al reconocido hotel ME Cabo y los futuros ME Guadalajara y ME Sayulita. La elección de San Miguel de Allende como el próximo destino para ME by Meliá destaca la relevancia de esta ciudad como un lugar de gran atractivo para los viajeros que buscan experiencias culturales únicas.

LA INFLUENCIA DE MELIÁ EN MÉXICO

La firma de este nuevo proyecto, explicaron, remarca la importancia del mercado mexicano para Meliá y su estrategia de crecimiento en el segmento de lujo. En la actualidad, la compañía opera siete hoteles y cuenta con otros tantos en fase de desarrollo que abrirán antes de 2025. Así, en los próximos dos años la compañía habrá doblado su presencia en este país, donde más del 80 % de su portfolio estará conformado por hoteles de sus marcas de lujo.

De esta manera, señalaron que con la incorporación de este hotel en San Miguel de Allende, Meliá Hotels International consolida su compromiso de ofrecer experiencias únicas y excepcionales en algunos de los destinos más atractivos del mundo. La marca ME by Meliá dejó una huella imborrable en destinos urbanos y vacacionales como Ibiza, Londres, Barcelona, Milán y Dubai, y ahora, sumará la inigualable magia de San Miguel de Allende a su prestigiosa cartera.

POR QUÉ VISITAR SAN MIGUEL DE ALLENDE

La ciudad de San Miguel de Allende está ubicada en el estado de Guanajuato, en el corazón de México, y ha sido varias veces elegida como la Mejor Ciudad del Mundo en los premios Travel + Leisure.

Además, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, ha mantenido su esencia a lo largo de los siglos y se ha convertido en un destino imperdible para los amantes de la historia, la cultura y la arquitectura. Sus calles empedradas y edificios de estilo colonial albergan una rica mezcla de culturas y tradiciones, que se refleja también en su animada escena artística y gastronómica.