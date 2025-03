Mar del Plata es uno de los principales puntos turísticos de la temporada de verano, pero también de Semana Santa. Teniendo en cuenta la preocupación que se generó durante el transcurso de diciembre a marzo con la competitividad con los destinos del exterior, el reciente feriado del 24 de marzo volvió acrecentar una crisis en materia de ocupación hotelera y gastronómica. Una situación que complica la situación y que suma incertidumbre a los próximos días.

Los números que manejó el sector privado de Mar del Plata mostraron que el destino bonaerense tuvo niveles de ocupación que no superaron el 50 % durante el último fin de semana. A pesar de que había una leve esperanza de que repunte, las reservas ya mostraban solamente un 35 % durante la previa. Y si a eso se le suma que las condiciones climáticas tampoco acompañaron, la preocupación dejó una huella importante para la ciudada.

Jesús Osorno, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, había resaltado esta problemática en la víspera del feriado. “Hasta este viernes a la mañana, las reservas hoteleras van de un 30 a un 35%. Vienen muy mal”, expresó Osorno en declaraciones en medios locales.

Horas después de concluído ese fin de semana largo, Mensajero conversó con él, quien profundizó sobre la situación. “Salvo la situación que se vivió en la pandemia, fue el peor fin de semana desde que se estableció el feriado. Sin embargo, estamos apuntando de lleno a lo que pase con Semana Santa. No hay plata, la gente no sale y cuida el dinero. Tampoco hay consultas y por lo tanto no se hacen las reservas. Es preocupante la situación”, comentó.

Fin de semana largo en Mar del Plata

Pablo Santín, secretario general de la filial de Uthgra en Mar del Plata, fue otro de los que alzó la voz y expresó la preocupación que generaron estos números, no solo para los turistas, sino que también para los trabajadores. "Nos preocupa la situación de los más de 4000 hoteleros y gastronómicos eventuales que dependen del turismo, y el impacto en los demás sectores”, indicó Santín.

Además, en el comunicado de la Uthgra, Santín también apuntó sobre la compleja situación económica que atraviesa el país en general. “La pérdida de poder adquisitivo y la situación económica en general afectan negativamente a este gran motor de la ciudad: el turismo”, afirmó.