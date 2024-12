Luxury Travel Talks vivió la última jornada de aprendizaje del año

Hace algunos días, se llevó a cabo la última charla del año de Luxury Travel Talks en el Hotel SLS Puerto Madero. El evento, de fin de año, fue un encuentro exclusivo para 50 agencias que trabajan con pasajeros Premium, que buscan productos y nuevas alternativas en un mercado cada vez más abierto a los viajes, donde las experiencias sean cada vez sustentables con el medio ambiente.

¿Quiénes fueron los oradores en el evento de Luxury Travel Talks?

Por parte de Viajes Memorables, Gustavo Schwindt dio un repaso sobre Diseño de Lujo y sus tendencias en viajes, los pasajeros cada vez más buscan las experiencias en sus viajes y productos personalizados que superen las expectativas. A su vez, el agente de viajes tiene que analizar con base en preferencias e intereses de sus pasajeros.

El agente de viajes es un diseñador de sueños y el pasajero actual busca experiencias vivenciales y auténticas, por ejemplo clases de cocina, de artesanía, ceremonias espirituales, festivales, la gastronomía, destinos emergentes y rutas alternativas son parte de las nuevas experiencias. Hoy los viajeros buscan mercados tradicionales, regiones rurales y escaparse de lo convencional.

También en la charla compartió la lista que la revista Condé Nast Traveler elaboró de destinos para el 2025, elegidos por su riqueza en experiencias, entre ellos se destaca el destino de Argentina, Parque Nacional El Impenetrable, los de Latinoamérica, La Paz, Amazonia Peruana, Costa Esmeralda en Nicaragua y Galápagos y del resto del mundo, Alaska, Marsella, Maldivas, Groenlandia, entre otros.

Continuando, Claudio Destefano, Periodista Argentino, especializado en negocios y marketing deportivo, nos impactó con la propuesta: “Viaje, sudor y magia. La irresistible pasión del turismo deportivo” y nos llevó de viaje con decenas de camisetas por el deporte a nivel mundial y como impacta a través de los viajes y el turismo.

El periodista abrió hace unos años El Templo del otro partido un museo de marketing deportivo ubicado en pleno centro de Buenos Aires que cuenta con miles de camisetas de diferentes deportes, con el Grupo Summa en forma exclusiva, cuentan con una experiencia de visitarlo en conjunto con la visita a las canchas de Boca y River.

A su vez, Pablo Castro, hablo sobre el servicio de lujo, palabra que viene del latín Luxus que significa esplendor y magnificencia (Lux-Luz) y exceso y derroche (lujuria). El lujo presente desde los orígenes de la humanidad en el Lujo Sacro, pasando por el lujo profano del renacimiento, poniendo como ejemplo a Luis XIV en Versailles, el lujo personal en el siglo XVIII, siglo de las luces, el lujo superfluo del siglo XlX.

Como conserje, Castro dio varios datos para poder identificar al tipo de pasajero que se diferencian en cuanto a gustos y también en sus formas de vivir el lujo y de esta forma poder ofrecerle y brindarle la excelencia en el servicio.

Por otra parte, el director de Tu Agencia de Viajes, Mariano Medina, adelantó las Tendencias para 2025 y comento sobre la relación de las agencias con influencers como pautar con ellos, con Meta y con medios de comunicación que inspira al público y como elegir la promoción a los diferentes nichos.

Más tarde, Santiago Dasso de Dawe Yachts empresa creada en 2010, especializada en alquiler de barcos en el mundo y líder dentro del mercado en todo Latam, introdujo al auditorio sobre el producto y como brindan un servicio personalizado de excelencia. La posibilidad de alquilar un superyacht, motor yacht, catamarán, goletas y veleros para los apasionados a la vela. También entre otros servicios, el alquiler de cabinas con barcos hasta 12 pasajeros y así vivir una experiencia más íntima y personalizada con itinerarios pensados a medida.

La pensión en estos barcos es completa, la tripulación es muy dedicada y las experiencias vividas en los barcos son únicas. Con opciones en destinos como el Mediterráneo Oriental, Islas de Barlovento, Islas Vírgenes, El Caribe, Seychelles, Maldivias, Mauritius, Tailandia, Angra Dos Reis, Panamá, Cuba, Toscana Italiana, Costa Española, Nueva Zelanda, Los Roques, Malaysia, entre otros.

Llegando al final de la jornada, Ernesto Irrazabal Director de Ventas de Own Hotels, acompañado por su equipo de Ventas Felicitas Mendieta y Rocio Gonzalez, contaron sobre la propuesta hotelera de la cadena. Hoy cuenta con SLS Puerto Madero, OWN Belgrano, Undici República de la Boca by Own, Own Montevideo y el Ibis Budget Salvador, las próximas aperturas de la cadena Capitalinas Bariloche y Own Concept Alto Palermo.

La cadena está enfocada en el desarrollo, gestión y operación de Hotel, con un concepto innovador en hotelería introduciendo un enfoque único la operación y servicio de hoteles boutique. Con una atención personalizada para cada tipo de huésped y con diseños modernos para que cada pasajero viva una experiencia única, combinan comodidades de lujo, servicio de primera clase y tecnología de punta.

La cadena está dirigida a huéspedes que desean vivir un estilo cosmopolita, con habitaciones de gran tamaño y toques de diseño, ofreciendo el mejor ambiente. Los hoteles también cuentan con un gran equipamiento para reuniones y eventos con capacidad hasta 200 personas, ideales para celebraciones corporativas o sociales.

Posteriormente, Sabrina Wagner de Europ Assistance Latam, comentó de la Nueva cartera de coberturas de viajes que tienen mayor flexibilidad y protección con beneficios mejorados y límites ampliados. A partir de noviembre, los nuevos planes incluyen opciones de mayor cobertura y servicios adicionales para satisfacer las diversas necesidades de los viajeros. Entre los principales cambios, se destacan:

El aumento de límite de cobertura general: A los planes Titanium Plus (USD 150.000), Silver (EUR/USD 35.000), Bronze (USD 15.000) y Nacional EA (USD 3,000), se suman ahora el plan Ruby con USD 500.000, el plan Diamond con USD 300.000 y el plan Gold, que aumenta su cobertura de USD 60.000 a USD 80.000.

Aumento de cobertura en atención por enfermedad crónica o preexistente: Los montos de cobertura en esta categoría aumentaron para cada plan, y se sumaron nuevos niveles. Los valores actualizados son: Ruby (USD 75.000), Diamond (USD 45.000), Titanium Plus (ahora USD 22.500, antes USD 1.000), Gold (USD 12.000, antes USD 500), Silver (USD 5.250, antes USD 350) y Bronze (USD 2.250, antes USD 200).

Extensión del límite de edad: El límite de edad para acceder a las coberturas se incrementó de 85 a 90 años, brindando mayor tranquilidad a los viajeros de mayor edad. Productos de larga estadía con mayor cobertura: A los planes Extreme (USD 60,000) y Energy (EUR/USD 35,000) se suma el nuevo plan Power Stay, que ofrece una cobertura ampliada de hasta USD 150,000 para estancias prolongadas.

Antes del cierre, Betzabeth Flores de Sandals, contó sobre el nuevo Beaches Exuma que incluirá una serie de renovaciones y nuevas instalaciones. Entre las novedades que ofrece el complejo se destacan: Habitaciones con villas y suites de múltiples recámaras, Habitaciones conectadas, 12 restaurantes con gastronomía de clase mundial. Un nuevo Kids Camp para niños con una plataforma de juegos acuáticos. El nuevo Beaches Exuma ofrecerá una experiencia exclusiva y conservará las comodidades más apreciadas por los huéspedes, como el Red Lane Spa y acceso al campo de golf Emerald Bay de 18 hoyos y la playa de 1.8 millas considerada como una de las mejores del mundo.

Finalmente de Luxury Travel Talks, la organizadora del evento, María Laura Romero Mirci agradeció a las más de 50 agencias que participaron de esta última edición y que acompañaron durante el 2024 el formato de los encuentros, donde los participantes se informan de las nuevas tendencias de viajes exclusivos. El evento fue a beneficio entre los presentes que colaboran con la Aldea Jazy Porá de Iguazú.