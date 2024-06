Luis Caputo dijo qué pasará con el impuesto PAIS

En el marco al impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria (PAIS) para las importaciones, que afecta a diario al sector turístico, Luis Caputo, ministro de Economía, confirmó que si se aprueba la Ley Bases, reducirán el porcentaje.

“Ya lo anunció el presidente, si se aprueba la Ley Bases vamos a retrotraer esa suba del impuesto PAIS, la vamos a bajar del 17,5% al 7,5%. Eso va a ser un nuevo escalón para abajo en el nivel de inflación. El impuesto PAIS joroba y mucho”, anticipó.

La iniciativa busca disminuir los costos de importación de insumos, lo cual mejorará la rentabilidad de las empresas, según sostuvo el ministro en diálogo con LN+. No obstante, también hará más baratos los productos importados, aumentando la competencia con la producción local.

Además, el ministro explicó que la baja de la medida “va a ayudar al blanqueo laboral” y a “agilizar el mercado laboral”. También habló sobre la inflación del país: “Hace no mucho más de dos meses me preguntabas si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Estábamos en marzo. Bueno, llegó a un dígito en abril. Después dijeron, ‘no, pero no puede bajar del 7%′. Bueno, está por debajo del 5%. Y eso es lo más importante que nosotros podemos darle a la gente”, destacó.

Por otra parte, Caputo agregó: “La oposición sabe que la ley es buena y esa es la razón por la que no la votan”, dijo y acusó: “Tienen un único objetivo, que es tratar de voltear a este Gobierno”.

No obstante, el ministro no especificó si la reducción del impuesto se aplicará a todos los sectores actualmente afectados.

