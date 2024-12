En una actualidad donde el valor de la moneda local fluctúa con el paso de los días, las criptomonedas aparecieron para insertarse en los mercados como una herramienta paralela que facilita las transacciones sin valores agregados ni demoras de operaciones. En el sector turístico de América Latina, según un informe de Crypto Adoption Report, un 11,45 % de las agencias se adaptó a este instrumento, ya sea para comercializar pasajes aéreos, como fue el caso de Travel X o incluso en alojamientos, como es el caso de Travala.com.

Para entender el porqué del avance del las criptomonedas sobre los métodos tradicionales, Mensajero dialogó con el cofundador de la ONG Bitcoin Argentina y presidente de Bitcoin Iberoamérica, Rodolfo Andragnes y con Tomás Field, PR Manager, y Tobías Álvarez, Community Lead, de la billetera virtual de criptomonedas: Lemon.

Dentro de este ecosistema económico, se recomienda desde un inicio la investigación acerca de su uso para reconocer las ventajas de las transacciones con estas monedas. Para el cofundador de la ONG Bitcoin Argentina, el uso de la criptomoneda en el turismo tiene que ver con que “el bitcoin, para muchos, es un activo de ahorro. Y uno, el ahorro, lo usa para ciertas cosas en particular, una de esas cosas es viajar. Entonces tiene sentido que la industria se vincule con esto”.

Además, como otro motivo por el cual las agencias eligen esta opción de transacción, Andragnes aseguró: “Otras de las razones puede ser la facilidad de pago. Depende de cuánto es necesario pagar. Pero, a veces, hacer un pago de 5.000, 6.000, 8.000, 10.000 dólares con tarjeta genera ciertos tipos de inconvenientes. Son las cuestiones de los bancos, mientras que con el bitcoin es un clic de distancia y se ejecuta fácilmente”.

En consonancia con lo expuesto, desde el equipo de Lemon también aseguraron que se trata de un método que da transparencia y ahorra tiempo. “Si quiero enviarle dinero a alguien en Brasil o alguien en Perú o alguien en cualquier parte del mundo, yo le envío a través de una red y le llevan un segundo, no hay intermediarios en el medio, esa es la facilidad que brinda la tecnología y por eso es uno de los de los casos de uso que más está acrecentando”, subrayaron.

Criptomonedas: ¿hay inestabilidad en su valor económico?

En este ecosistema, se puede transaccionar con monedas volátiles como con otras más estables. Como una breve explicación, el presidente de Bitcoin Iberoamérica, desarrolló que las monedas estables, son los criptodólares. Estos tienen la facilidad de moverse de una forma mucho más eficiente que una transferencia bancaria o un pago con tarjeta. Además, no tiene costos internos o de operación de la tarjeta.

Por su parte, desde el equipo de Lemon, Field expresó: “Para los pagos lo que estamos viendo dentro de Lemon es el criptodólar, justamente porque estás sujeto al valor nominal de lo que sería el dólar blue, si vos ves pagar con otra moneda, como por ejemplo: bitcoin, es un poquito más difícil de comprender por qué es un poquito más volátil. Hoy la cotización en tiempo real del bitcoin es por oferta y demanda del mercado”. Aquellos que deciden apostar por esta criptomoneda, pueden ver el valor a tiempo real del Bitcoin desde las aplicaciones de las billeteras virtuales que utilicen.

Sin embargo, si se busca iniciar en este mundo, se recomienda transaccionar con las monedas estables.

Regulación de las criptomonedas: ventaja o desventaja

Si bien se implementó un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en la Comisión Nacional de Valores para aquellos que comercialicen con más de 27 millones en criptomonedas por mes, aun el marco regulatorio de esta tendencia continua trabajándose.

Frente a la consulta de su regulación como amparo para aquellos que lo utilicen, Andragnes respondió: “Hay ciertos ámbitos donde lo regulado da cierta tranquilidad a un empresario, y entonces se siente más cómodo de incorporar y utilizar. Sin embargo, en otros ámbitos no es indispensable en la clave del proceso y de la operación. En un ámbito regulado, seguramente haya agencias que están haciendo pagos en Bitcoin, pero de igual manera, el Bitcoin está permitido, no necesita tener una regulación particular, está permitido, es legal”.

“Hay diferentes formas de operar. Una puede operar de forma directa, o sea, recibir las criptomonedas, o una puede simplemente habilitar el pago con criptomonedas, pero, finalmente, lo que se hace con las criptomonedas es la plataforma intermedia. Es como si dijera... comprar con una tarjeta de crédito. Yo no recibo la moneda del usuario. Lo que recibo es la moneda que me da el proveedor de la tarjeta que me asigna a mi cuenta bancaria. Pero no es la del usuario”.

Ver para creer: ¿se puede hacer tangible la criptomoneda?

En el caso de transaccionar con estas cibermonedas, desde el quipo de Lemond explican que en caso de utilizar las billeteras virtuales y necesitar extraer el dinero explicaron el método Rampa Fiat que permite la conversión de monedas fiduciarias tradicionales.

“Con el metodo Rampa Fiat si yo decido cobrar en cripto en lemon o en otra billetera, mismo si lo utiliza el comercio o las personas que cobran cripto a través de una red blockchain, se puede convertir a pesos y esos pesos lo puedes enviar otra billetera virtual o a un banco y desde ahí puede hacer una extracción”.