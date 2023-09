Tras la Asamblea del Consejo Federal de Turismo que se realizó la semana pasada en Paraná, ministros y funcionarios de las 24 jurisdicciones del país y miembros de distintas federaciones, asociaciones y cámaras, firmaron un documento en el que reconocieron que “defender al sector turístico es proteger a una industria fundamental para el desarrollo de la economía nacional en los próximos años”.

Este debate se dio luego de que Mensajero publicara los dichos de Eugenia Rolón, integrante de La Libertad Avanza –el partido de Javier Milei-, en los que destacó que el turismo no requiere la intervención del Estado y puede mantenerse por sí solo.

“El turismo es un sector estratégico para la economía nacional. Quedó de manifiesto cuando, durante la pandemia, a causa de las restricciones a la movilidad de los ciudadanos, cientos de pueblos y ciudades quedaron muy resentidos en su estructura social y económica y con ellos miles de hoteles, restaurantes, agencias de viajes y locales de productos regionales; también teatros, farmacias, kioscos, estaciones de servicio y todo el entramado de comercios que viven alrededor de la llegada de turistas en miles de localidades de nuestro país”, recordaron al comenzar el texto.

En este sentido, destacaron: “Hoy vemos una actividad recuperándose y creciendo, con 55 mil puestos de trabajo generados en el último año, 2800 empresas creadas este año y 3500 millones de dólares distribuidos por los 4,5 millones de turistas extranjeros en lo que va de 2023. Esos grandes números muestran un movimiento fundamental para todas las economías regionales del país y, sobre todo, empleo genuino y directo para más de 675 mil trabajadores de la Argentina”.

Ante esta situación, consideraron que “para que el turismo se consolide como un motor del crecimiento y la generación de empleo para los argentinos, es fundamental el trabajo conjunto entre el sector público (en su esfera nacional, provincial y municipal) y sector privado”, y agregaron que ese vínculo virtuoso le ha dado muy buenos resultados al sector y es la condición indispensable para transformarlo definitivamente en un motor de crecimiento que sea capaz de brindar oportunidades de progreso y futuro a millones de compatriotas.

En el marco de las elecciones generales de noviembre, en las que Javier Milei es el máximo candidato tras las Primarias, continuaron: “Queremos dar un mensaje claro y unívoco desde este sector que componen las cámaras de turismo que representan a empresarios y emprendedores de todo el país y las autoridades de turismo de las 24 jurisdicciones nucleadas en el Consejo Federal de Turismo”.

“El turismo es trabajo, representa a miles de empresas Pymes, el turismo crea oportunidades para que los jóvenes se desarrollen en sus provincias, el turismo es una industria que atrae los dólares tan necesarios para el desarrollo económico del país, el turismo es futuro y desarrollo para los 46 millones de argentinos y argentinas”, valoraron.

Para finalizar, realizaron “un llamado a las fuerzas políticas, a los candidatos a presidente y a sus equipos de campaña, a que cuenten con el turismo para hacer crecer al país, a que profundicen el trabajo público-privado como modelo de trabajo y a que apuesten por un sector que ha demostrado que, cuando fue apuntalado con políticas públicas adecuadas, invirtió, generó empleo y crecimiento en cada rincón de nuestro territorio”.

“El futuro de la Argentina es con más empresas turísticas, no con menos; es con más trabajadores del turismo, no con menos; es con más federalismo, no con menos; es con más extranjeros visitando nuestro país, no con menos; es con más argentinos recorriendo nuestros destinos, no con menos; el futuro de la Argentina es con más y mejor turismo en todos los destinos de nuestra patria”, concluyeron.

FIRMARON: