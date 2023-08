La semana pasada se viralizó un video en el que Javier Milei, candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), sacaba de una pizarra uno a uno los ministerios que no iban a estar dentro de su gestión, en el caso de que llegue a la Casa Rosada.

La cartera turística, así como la de transporte, fueron de las primeras en desaparecer del organigrama de una posible gestión del libertario. El dato llamativo es que, al menos hasta lo que se conoce ahora, no serían reagrupados bajo otra área.

En este contexto, Mensajero se propuso hablar sobre el sector con referentes de La Libertad Avanza para conocer de primera mano cuál es el lugar que ocuparía el turismo dentro de la plataforma del partido. De esta manera, Eugenia Rolón, Comunicación y Redes de LLA, contó a este medio qué piensan de la actividad y detalló las proyecciones que tienen.

“Nosotros entendemos que desde el Estado no se deben fomentar, en un país donde la mitad de los chicos no tienen para comer, ciertas actividades. Aunque dan empleo a muchas personas, ellas son exitosas por sí mismas, no por estar trabajando en el Estado”, explicó Rolón ante la pregunta de por qué no ven necesario tener un Ministerio de Turismo.

Asimismo, puntualizó: “No tenemos ninguna duda de que los jóvenes que hoy se involucraron en empresas de turismo van a conseguir trabajo en el sector privado, porque en verdad, un país que es próspero, cuando su inseguridad disminuye. Las propuestas que Javier Milei tiene en esta materia van a incentivar al turismo. Actualmente, uno de los mayores problemas que se sufre en Argentina es la inseguridad”.

En este sentido, remarcó que se han visto “millones de videos de millones de turistas” en los cuales denuncian robos en plena Capital Federal. A su vez, puntualizó en que también se conocen casos de pasajeros que han venido a la Argentina y que no han salido con vida luego de un intento de robo. “Con la inseguridad que hay, el turismo se ve muy afectado, y eso en el Gobierno de Javier no va a suceder”, afirmó Rolón.

Por otro lado, remarcó que parte de la decisión de que no haya Ministerio de Turismo es porque desde la LLA entienden que es una cuestión de “perspectiva privada”: “El turismo es un emprendedurismo que los jóvenes actualmente están involucrándose. Es fenomenal, pero al mismo tiempo en Argentina hay otro tipo de preocupaciones ahora, y creemos que el sector privado va a saber recibirlos muy bien a todos esos exitosos que hoy trabajan en el turismo por parte del Estado. Pero no creemos que sea para nada necesario actualmente que se fomente el turismo a través del Estado cuando la mayoría de los chicos no tienen para comer”.

Asimismo, puntualizó en que como considera que el mercado se regula solo, este sabrá qué empresas o qué agencias de turismo son las que más satisfacen al cliente, logrando cumplir con la demanda de los turistas. A la vez que agregó que el turismo en el sector privado “no necesita ningún tipo de incentivo o ayuda por parte del Estado”. “Aquellas que satisfacen de mejor forma a la demanda de los turistas serán las que prevalezcan, y las que no, serán las que quiebren”, añadió.

¿No cree que el rol que tiene la promoción turística, que se realiza desde el Estado, es fundamental para la llegada de viajeros, lo cual redunda en ganancias para las empresas del sector?

- La Argentina se publicita a sí misma, por lo que el turismo también. Nosotros desde el Estado creemos que no hay nada que compensar (por la falta de un ministerio) porque actualmente representa un porcentaje del gasto público, en el cual creemos que hay cuestiones más urgentes. Si Javier Milei asume la presidencia agarra un país destruido que va a levantar, vamos a dejar de utilizar el argumento de que el Gobierno anterior perjudicó la situación económica y que por eso que es irremontable. Nosotros sabemos cómo remontar la situación, pero al mismo tiempo entendemos que el que vengan turistas se va a hacer de forma natural, porque vamos a ser tan exitosos a nivel país que todo el mundo va a querer venir a vernos.

¿Considera que el no tener un Ministerio de Transporte, ni de Turismo perjudicará en la llegada de más aerolíneas?

- Yo creo que las empresas decidirán invertir en Argentina cuando haya un futuro económico próspero. Actualmente, es lógico no invertir en un país que en primer lugar no paga las deudas, que tiene una inflación anualizada, acumulada y proyectada para fin de año del 150 %, entonces es lógico no querer invertir en un país así. Ahora, si es próspero y tiene un bienestar económico, van a haber muchísimas empresas de aerolíneas que van a querer sentar base en Argentina y brindarle un buen servicio a los ciudadanos.

El plan de Milei es darle Aerolíneas Argentinas a los trabajadores…

- Actualmente, Aerolíneas Argentinas está en pérdida, es decir, gasta más de lo que genera, y eso en cualquier economía representa un gasto. Es decir, no implica otra cosa que un perjuicio para el pueblo argentino estar sosteniendo a una aerolínea de bandera que en el medio lo único que produce es pérdida económica para un país que no está para gastar dinero a mansalva cuando los chicos no tienen para comer. Es insostenible un Estado que gaste más de lo que genera.

Entonces turismo no quedaría dentro del organigrama de la gestión en el caso de que Milei llegue a la presidencia…

- Yo tengo entendido que no estaría, porque no es algo de lo que el Estado deba encargarse. Sentimos que es una cuestión del privado. Las empresas de turismo, que son exitosas, sabrán moverse e incentivar el turismo. Hay otras cuestiones, como arreglar la economía, bajar la seguridad. Eso es lo que realmente un Estado debe hacer, no fomentar el turismo en un país donde la pobreza ocupa casi el 50 %.

Luego, se podrá ver en unos futuros años, cuando la situación esté más controlada, si desde el Estado se puede fomentar el turismo o no. Pero en verdad no es un plan de Gobierno a corto plazo, porque lo que nosotros entendemos que debemos hacer es primero arreglar la economía y bajar la seguridad, porque la gente tiene dos cuestiones: hambre y miedo.

¿No ven necesario que se incentive la actividad para que lleguen más divisas?

- Antes de fomentar el turismo en los extranjeros, queremos que los propios argentinos puedan recorrer su país, pero actualmente es imposible porque no les alcanza para llegar a fin de mes, mucho menos para viajar de una provincia a otra. Entonces, primero vamos a solucionar el problema económico, segundo la inseguridad, y después vamos a ver que los argentinos puedan recorrer su país sin miedo y con un dinero suficiente, porque vamos a arreglar la situación económica.

Para cerrar, Rolón aclaró: “Entiendo que para una persona que trabaja en turismo, tal vez es un poco chocante esto, por eso no quiero ser despectiva a la hora de hablar, ni mucho menos, pero en verdad desde nuestro sector entendemos que el turismo no es una cuestión primordial actualmente y que es algo de lo que tiene que encargarse el sector privado”.

NOTA DE LA EDITORIAL: La entrevistada también fue consultada por cómo se regularía, por ejemplo, la habilitación o denuncia dentro de las agencias de viajes, pero no respondió a la consulta. También sobre cómo se negociaría la llegada de más aerolíneas o la incorporación de frecuencias, pero se obtuvo igual resultado que en el tópico anterior.