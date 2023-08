Matías Lammens: "Nadie quiere un Estado bobo, sino inteligente y eficaz”

A casi un mes de que el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, confirmase que, de llegar a la Casa Rosada, va a sacar el Ministerio de Turismo, representantes de la actividad comenzaron a expresarse sobre la cuestión.

Un punto a tener en cuenta es que, luego de que Mensajero publicara una entrevista a la referente del área de Comunicación y Redes del partido que encabeza Milei, en el que se hacía alusión a que no creían en que el Estado tenga que regular o intervenir el turismo, desde el Ente Norte se expresaron al respecto.

Sobre este punto, Claudia Grynszpan, ministra de Turismo y Cultura de San Juan, dijo que desde el Ente Norte se adherían al comunicado que sacó el organismo norteño. A su vez, puntualizó en que le parecía ridículo tener que estar defendiendo el turismo cuando es un sector que crece en importancia a nivel global. Además, invitó al empresariado y al resto de los funcionarios a hacer una defensa de la actividad.

En esta línea, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, intervino aclarando que siente que lo que se está haciendo es autoconvencerse de lo conseguido, pero que no se logró comunicar bien, dado los resultados de las elecciones.

LA POSICIÓN DE PÚBLICOS Y PRIVADOS

Momentos antes de este ida y vuelta, y sin hacer clara referencia al candidato de LLA, el ministro, destacó: “Nosotros, de alguna manera, podemos considerarnos precursores de una discusión que hoy está muy latente o que está muy en voga en la sociedad, que es cuál es el rol del Estado y si es importante que el Estado intervenga en algunas cuestiones o no”.

A su vez, hizo hincapié en qué el Previaje es la mejor manifestación de eso, que no alcanzaba con ver el Estado presente, sino también que tenía que ser un Estado inteligente, que invirtiera bien y que utilizara bien los recursos.

“Por ahí, el Previaje es una de las mejores muestras de eso: cómo hacer para que el sector público estimule la demanda, pero que lo haga también formalizando empleo. También, que permitiera que el Estado nacional recuperara el 83 % de la inversión que hace", insistió.

Además, destacó que se apuntó a cómo hacer para que ese estímulo de la demanda se repartiera bien federalmente, cuestión que se ha logrado, así como el objetivo de hacer que redundara en diferentes cuestiones que tienen que ver con la formación y con la infraestructura.

Al respecto, señaló: “En alguna medida, esa es una de las cuestiones o una de las cosas que hoy está en discusión, que discute la sociedad y que nosotros lo venimos diciendo hace mucho y creo que en eso podemos considerarnos precursores del debate sobre cuál es el rol del Estado y si tiene que intervenir en algunas cuestiones”.

Para cerrar, dijo que en líneas generales todos los funcionarios de todo el país coinciden en que esto se tiene que hacer de forma virtuosa, porque nadie quiere un “Estado bobo, sino un Estado inteligente y eficaz” que invierta para generar impacto positivo en todas las comunidades.

LA MIRADA DE LOS PRIVADOS SOBRE EL ROL DEL ESTADO

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Gustavo Hani, resaltó que todo el tiempo se están recibiendo noticias de apoyo, de fomento, créditos y otra vez el Previaje. “Eso es lo que creo que más tenemos que cuidar”, remarcó.

A su vez, destacó: “Sobre todo, cuando escuchamos por ahí a muchos hablar tan livianamente del turismo, como si el turismo se hiciera solo, que no hay que fomentarlo, que hay que promocionarlo. Me parece que cuando se habla de esa manera es porque no se sabe de lo que se está hablando, no se conoce el trabajo que se viene haciendo hace muchísimos años, y que no tiene bandería política, acá lo venimos haciendo todos juntos siempre, y creo que nuestro mayor desafío es cuidar eso”.

Para cerrar, analizó: “Ese es mi mensaje para el CFT, que todos juntos sigamos cuidando lo que hemos conseguido, y no dejar que nadie venga a sacarnos todo eso”.