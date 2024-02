Empresarios argentinos del turismo y autoridades provinciales participan en Colombia de una nueva edición de la feria organizada en Bogotá por la Anato, Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo.

En este sentido, el encuentro se está desarrollando en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones – Corferias hasta el viernes 1.° de marzo, con acceso exclusivo para profesionales del sector del turismo.

Con Puerto Rico como país invitado, en la se feria anunció el lanzamiento del vuelo Bogotá/Ezeiza de Gol, que comenzará a operar en abril con cuatro frecuencias semanales y se estima que a partir de julio será diaria. De esta manera, la aerolínea operará un trayecto triangular que unirá a San Pablo con Bogotá y Ezeiza, y representará un total de 44 mil asientos en 2024.

LOS TRES DESTINOS ARGENTINOS DISTINGUIDOS

Durante la primera jornada de la feria, se llevaron a cabo los premios Top Traveler's Choice Awards de Tripadvisor.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el rubro Best of the Best Destinations, Top Destinations - South America.

Playa El Doradillo (Chubut) y Playa Quila Quina (Neuquén), en el rubro Best of the Best Beaches, Top 10 – South America.

Los travelers choice awards son premios que presenta Tripadvisor con base en todos los "reviews" de sus millones de usuarios a nivel mundial durante el año.

LA IMPORTANCIA DEL TURISMO COLOMBIANO EN LA ARGENTINA

En 2023, más de 140.000 turistas colombianos llegaron a la Argentina y generaron un ingreso de 120 millones de dólares. Asimismo, el gasto diario promedio fue de 1256 dólares, con una estadía promedio de diecisiete noches.