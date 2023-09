"Cuando empezamos, hace 20 años, jamás pensamos que íbamos a generar este tipo de espacios"

Entre el 5 y el 8 de septiembre, Buenos Aires fue anfitriona de Gnetwork360, el evento que se volvió una referencia para América Latina en cuando al segmento LGBTIQ+. De esta edición participaron alrededor de 70 conferencistas e invitados especiales, además de más de 2000 asistentes que llegaron desde 12 países.

Para conocer más sobre los resultados del encuentro, Mensajero dialogó con Gustavo Noguera, secretario general de la Cámara de Comercio LGBTIQ Argentina (Ccglar): “Cuando empezamos tímidamente hace casi 20 años, jamás pensamos que íbamos a generar este tipo de espacios”.

¿QUÉ RECORDÁS DE LOS INICIOS?

- Me acuerdo cuando nos habían propuesto hacer un encuentro de anunciantes de la guía que hacíamos en su momento para viajeros y viajeras de la comunidad que llegaban a la Argentina. Nos dijeron, “¿por qué no hacer un encuentro de anunciantes?” Y se transformó en lo que es hoy. No solamente la conferencia de referencia en América Latina, sino que tuvimos la posibilidad de hacerlo en otros países y estamos extendiendo el formato.

¿CÓMO SIGUE EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL EVENTO?

- Hoy tuvimos una reunión con el equipo de Madrid y de Chile, donde vamos a hacer las ediciones próximas. Para nosotros es supermotivante ver que no solamente estamos abordando el sector del turismo, sino también otras industrias que empiezan a entender la importancia de incluir la diversidad dentro de sus estrategias de comunicación, de promoción y también, generar ámbitos seguros para nuestra comunidad en el ámbito laboral.

¿DE QUÉ MANERA IMPACTAN ESTAS ACCIONES EN EL SECTOR PRIVADO?

- El hecho de empezar desde la idea de una promoción turística a un destino, también motiva a que las agencias, los hoteles y cualquier tipo de prestador de servicio turístico genere empleo a personas de nuestro colectivo. El hecho de haber incorporado una aplicación de networking durante el evento fue superefectivo porque tuvieron la posibilidad de conectarse con un montón de proveedores con quienes quizás de otra forma no hubiesen podido.

¿NOTAN UNA EVOLUCIÓN GENUINA EN EL PAÍS?

- Yo creo que inclusive nosotros mismos vamos evolucionando. El concepto de turismo LGTB al principio era simplemente incluir a personas en un aviso publicitario y nada más, pero con el tiempo se fue entendiendo que generar una experiencia segura va más allá de poner la banderita en

un local. Entonces, el hecho de capacitarse y desarrollar una red de proveedores que tengan estos valores de compromiso, es un trabajo.

¿VEN QUE ESTE TRABAJO SE EXTIENDE HACIA EL INTERIOR DE LOS DESTINOS?

- Empezar a trabajar no solamente con las grandes capitales, sino también con pequeños municipios, le da fortaleza a cada una de las provincias. Me acuerdo cuando habíamos empezado con la Red Federal de Turismo LGBT, éramos 5, 6 o 7 destinos donde obviamente Buenos Aires se destacaba por tantos años de trabajo. Pero hoy somos más de 90 referentes en todo el país que empezamos a articular.

Es más, recién acabo de ver un posteo de La Plata, que se sumó por primera vez a Gnetwork y ya nos empieza a proponer actividades para identificar prestadores, eventos o contenido para recibir a viajeros y viajeras de nuestra comunidad.

Esto es infinito y fortalece no solamente a la provincia, sino también al país. Porque cuando viene una persona del exterior tiene la posibilidad de recorrer todo el territorio nacional y tener experiencias seguras en cualquier espacio.

¿SIENTEN QUE AÚN ESTÁ MUY SEGMENTADO EL DESARROLLO?

- Es parte de la evolución. Ojalá que en algún momento ni siquiera sea necesaria una cámara específica o inclusive un evento específico. Ser parte de la CAT y de la Faevyt y articular con otras grandes asociaciones nos permiten sensibilizar y que los líderes o referentes de cada espacio entiendan la importancia de unir actividades, acciones y propuestas. Nosotros no estamos apuntando a que haya una agencia de viajes específica o exclusiva LGBT en cada uno de los rincones de nuestro país, lo que queremos es que cualquier agencia, hotel o restaurante esté sensibilizado y que sepa cómo captar la gran promoción que está haciendo Argentina a nivel nacional e internacional. De esta forma ganamos todos.

¿DE QUÉ MANERA LOS INTERESADOS PUEDEN INVOLUCRARSE?

- Entiendo que es muy costoso generar un departamento, un área y una campaña de marketing segmentada. Entonces, la estrategia que estamos proponiendo es que dentro de la gran estrategia de promoción o de trabajo, que también incluyan a personas de nuestro colectivo.

El hecho de articular con distintas áreas, por suerte, a raíz de las leyes igualitarias, incorporar personas con discapacidad o distintas áreas que incluyan también diversidad de género, esto nos abre la puerta para incluir también la diversidad sexual en cualquier tipo de acción. Estamos planificando una próxima iniciativa que va a ser en el Sheraton. Cuando estas grandes cadenas de hoteles empiezan a entender la importancia de visibilizar su marca alineada con esta red de prestadores comprometidos con la diversidad, ven que fortalece a la marca.

O sea, no buscamos, insisto, que cada vez haya más propuestas exclusivas o específicas, si existen, bienvenidas, celebramos cualquier tipo de propuesta que tome la bandera, pero lo que más nos interesa es que cualquier agencia de las miles que hay o de hoteles, que también incluyan la diversidad.

¿CUÁLES SON LOS PRÓXIMOS PASOS A SEGUIR?

- Recién hablábamos con el Inprotur, porque nos quedan acciones internacionales: vamos a la AVAB, a la Convención Global de Viajes LGBTQ+ y a la WTM. Obviamente, seguiremos apostando a la idea de exportar el formato de Gnetwork. En noviembre estaremos en Madrid, donde Argentina también va a estar presente. Por otro lado, continuaremos con nuestro formato de Coffee Talks, estos desayunos para distintos perfiles de empresarios, los vamos a retomar ya a partir de octubre. Esta acción creo que nos va a dar mucha más posibilidad de seguir avanzando la red.