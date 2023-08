Turismo Felgueres: las últimas novedades

La causa por la estafa de Turismo Felgueres (también conocido como Luxury Travel) sumó un nuevo episodio luego de que el jueves 24 de agosto los damnificados se movilizaran hacia el Juzgado 57, que es el que lleva adelante la causa, ubicado en el barrio de Retiro en la Ciudad de Buenos Aires.

La marcha se realizó bajo la consigna No a la unificación de la querella, por la que juntaron 1272 firmas hasta hoy, e intentan que la Justicia no deje de lado su reclamo. El acusado, Mario Gerardo Berra Rojo se encuentra prófugo, fuera del país, y la Argentina inició gestiones con México a través de Cancillería para que se concrete la detención.

A pesar de que el pedido fue rechazado por un error de tipeo, también solicitaron precisiones sobre los delitos cometidos como los detalles de la cantidad y fechas. Hasta el momento, son más de 3200 las víctimas de la estafa, según el Juzgado, y se estima que el impacto económico sería de más de 10 millones de dólares y 350 millones de pesos.

En conversación con Mensajero, la doctora Manuelita Díaz, también damnificada dentro de la causa, señaló que fue recibida por Lorena Paez, secretaria de la jueza María Fabiana Galletti y explicó: “Nos movilizamos por el tema de la unificación, en contra de la unificación de querellas y también para apelar la denegatoria de la incorporación de un escrito que había presentado yo respecto a la apelación”.

En cuanto a los avances de la causa, destacó: “Yo planteé la apelación de esta medida. La apelación primero me la deniegan y desde que fuimos ayer me la otorgaron, o sea, subió a Cámara de Apelaciones”.

Ante este panorama, la doctora deberá presentar el escrito de apelación antes del 14 de septiembre y esperar la respuesta de la Cámara. “La unificación lo que hace es que la información sea reservada solamente para unos pocos, entonces está perjudicando los intereses de la mayoría”, explicó.

“Se designó como representante a dos grupos de abogados (Parra y Smith) que son justamente muy cuestionados por la mayoría de los damnificados por los montos que les querían cobrar. Obviamente no les dieron ningún tipo de información si no es a sus clientes, porque además tienen grupos cerrados donde solamente la información se la brindan a los clientes”, criticó.

De este modo, remarcó: “La idea es que yo pueda ser uno de los representantes, para llevar información sin que tengan que ser patrocinados por ningún abogado, porque en realidad ya el perjuicio económico está, entonces me parece bastante innecesario que los damnificados sigamos siendo perjudicados”, y agregó: “Me parece que deberían escuchar un poco más a la gente”, en un cuestionamiento hacia la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

Además, enfatizó en que también es damnificada: “Dentro de los argumentos que esgrimió la jueza para designar a estos abogados es que son damnificados y que la abogada Parra era una de las primeras damnificadas, pero eso no te da derecho, en realidad que seas primero o último en ser damnificado, estamos todos en la misma condición”.

Por último, consultó qué novedades había sobre el error de tipeo en Berro y Berra, por el cual México rechazó el pedido de detención. “No me dijo ni que sí ni que no, pero está claro que el error existió, dice que ya se subsanó. Yo le planteé que este tipo de errores no deberían suceder y que en realidad tendrían que estar ocupándose justamente de estas cuestiones, más que del tema de la unificación de querellas”, concluyó.