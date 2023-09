El 2 de octubre de 2022, Andrés Deyá fue designado como presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de empresas de viajes y turismo (Faevyt). Sin embargo, estuvo relacionado con el sector durante toda su carrera laboral.

Nació en la localidad de Quilmes y comenzó a desarrollarse en el rubro turístico desde muy joven, obteniendo el título de Licenciado en Producción y Administración Agraria. En 1986, se sumó a Equitur, una empresa familiar especializada en la planificación de viajes, donde actualmente está a cargo.

Por su parte, en 1995, Matías Prisco, director de Turismo Sur, incorporó a Deyá a la comisión directiva de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo del Gran Buenos Aires (Aavytgba).

Desde su adhesión a Aavytgba, Andrés Deyá integró diversos cargos en la comisión directiva de Faevyt, alcanzando la vicepresidencia y, posteriormente, la presidencia. Sin embargo, durante un tiempo, integró la dirigencia de Quilmes Atlético Club.

ANDRÉS DEYÁ, DIRIGENTE DESTACADO EN EL TURISMO

Horas después de que se oficializara su asunción como presidente de la Faevyt, Andrés Deyá aseguró a Mensajero: “Miedos, cero, pero sí mucha emoción. Me gusta la dirigencia, amo servir, me gusta hacer cosas por los demás, no solo desde la institución, sino también en mi vida privada”.

En su experiencia como máximo mandatario de la federación, Deyá cuenta con la creación de Faevyt Joven, una comisión dedicada a la capacitación de profesionales. “Si no son dirigentes, la idea es explicarles lo que es la dirigencia sin que tengan compromiso, pero que participen de lo que hacemos para que vean lo que es nuestro trabajo, que hay muchas satisfacciones y que hay mucho por hacer y a veces nos faltan manos”, puntualizó.

Además, incentiva al trabajo colectivo de todos los que formen parte del turismo: “Que confíen en la federación, que hay un grupo humano enorme. Somos dirigentes, somos agentes de viajes, yo tengo la mía desde 1986. Cualquier iniciativa que tengan, siempre es bien recibida”.