Visit Portugal capacitó a un centenar de agentes de viajes

Visit Portugal llegó al país y entre las múltiples acciones que llevaron a cabo se encuentra un workshop que tuvo lugar ayer por la tarde en Puerto Madero. El encuentro contó con la presencia de siete expositores y más de 100 agentes de viajes que asistieron. El objetivo del encuentro fue potenciar la visita de argentinos al país europeo.

En diálogo con este medio, el director de Turismo de Portugal, Bernardo Cardoso, admitió: “Argentina es de los países más bonitos que he visitado, me siento en casa, no me siento incómodo y no veo violencia. A veces es necesario mostrar esa parte”.

Bajo ese marco, explicó que por año viajan más de 76.000 argentinos al país europeo . Se estima que el número es mayor porque si bien se puede controlar el acceso a través de los hoteles, no sucede lo mismo en el caso de los Airbnb.

De hecho, contó que en 2019 la Ministra de Portugal estuvo en el país y habló con el Gobierno de turno para tener un vuelo directo entre Lisboa y Buenos Aires. Sin embargo, luego llegó la pandemia y las negociaciones se frenaron.

Al mismo tiempo, el portugués remarcó: “Nosotros tenemos un problema de aeropuerto porque el de Portugal está agotado y no es fácil hacer uno nuevo, demora”. De esa manera, manifestó: “Me gustaría muchísimo tener un vuelo, no depende de mí, depende de privados”.

A su vez, explicó que el país recibe 30 millones de turistas cuando las personas que viven ahí son 10 millones. Bajo ese marco, destacó que un destino que está creciendo es Azores, aunque admitió que “el argentino va mucho a Lisboa”.

Por su parte, Cardoso aseguró: “Todo lo que vas a visitar en Portugal es diferenciado. La experiencia será buenísima y diferenciada, eso lo garantizo. Tiene historias increíbles, es auténtico, genuino y no tenemos vergüenza de decir las cosas. Es diversificado, cada lugar es diferente de otro”.

¿Cuáles son los planes a futuro?

Sobre sus planes a futuro, relató que vuelven al país para la Feria Internacional de Turismo (FIT), la cual se llevará a cabo entre el 28 de septiembre y el 1° de octubre en La Rural.

Sobre el turismo masivo

Tras ser consultado sobre la problemática del turismo masivo y las medidas que muchos países están tomando respecto a ello, Cardoso sostuvo que no tiene overtourism, pero que sí se debe apuntar a que los visitantes disfruten de un turismo más de respeto.

De esa manera, indicó: “Estamos trabajando en un turismo sostenible, pidiendo que los visitantes respeten las normas locales y eso es lo más importante. No tenemos overtourism, es normal que algún día las filas para ver un monumento estén ocupadas, pero ayer para la Feria del Libro también”.