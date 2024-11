A poco más de un mes para el cierre de año, diferentes empresas del sector turístico ya comenzaron a realizar su cierre de temporada 2024. Esta vez, el turno fue de Promovere, quienes en un rooftop bar en la peatonal Florida en la Ciudad de Buenos Aires, la operadora de viajes, se reunió con otros colegas del rubro y festejaron la culminación del calendario

El encuentro contó con un formato innovador de juegos en donde los operadores compitieron

en dinámicas en las que debían demostrar cuánto sabían de las Reps. Entre buena gastronomía, bebidas, risas, datos de color y sobre todo muy buen ambiente, los presentes repasaron los diferenciales de ATELIER de Hoteles, Islas Caimán, Gaviota Hoteles, Enjoy Travel Group y Hellenic Travel Network.

“ATELIER Playa Mujeres se consagró como mejor hotel all inclusive de lujo del mundo, Gaviota

Hoteles celebró su Bolsa Turística con más de 1200 agentes de viajes, Hellenic Travel Network fue el receptivo de Grecia y Turquía con más crecimiento en el país y Enjoy Travel Group se consolidó como el receptivo elegido de muchos de nuestros operadores aliados”. Comentó Carla Polise, Directora Comercial de Promovere.

Es que la marca dice presente en Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y Bolivia, con una red de distribución de más 150 operadores y de 12000 profesionales del turismo. “Este año consolidamos mucho la relación con los tour operadores no solo de Argentina sino

también de la región posicionando nuestras marcas como nunca y eso se nota", reflexionó

Andrea Tosi, responsable de Comunicación y Promoción de la empresa de representaciones.

¿Qué operadoras estuvieron presente en el evento de Promovere?

Con el objetivo de poder tener un lugar acogedor para todos y disfrutar de un ambiente cálido, diferentes empresas del sector se juntaron. Entre los operadores que participaron del #AfterPromovere y fueron agasajados por la marca se encontraban: OLA, Free Way, Delfos Tour, ACT Travel, Grupo8 Geographica, Be The World, Tucano, Julia Tours, Red Turistica, Aero, Travel Services y Logan Travel.