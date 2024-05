Aruba es conocida por sus paradisíacos escenarios y su clima perfecto, es por esto que Avianca eligió a la isla para ser la imagen de su campaña de playas, que actualmente se está viendo en sus diferentes canales de comunicación.

Bajo ese marco, la aerolínea realizó las fotos en 2023 tomando en cuenta que Eagle Beach fue nombrada la mejor playa del Caribe y la segunda mejor playa a nivel mundial en los premios The Best of The Best de Tripadvisor Travelers’ Choice.

A su vez, otras playas arubianas se destacaron en este ranking, como Baby Beach y Arashi Beach, las cuales ocuparon las posiciones 19 y 23, respectivamente y también fueron protagonistas de la campaña.

En ese sentido, Jordan Schlipken, director de la Autoridad de Turismo de Aruba, en Latinoamérica, destaco: “Ver a Aruba en las distintas piezas de comunicación de Avianca nos llena mucho de orgullo y nos sentimos muy honrados en que nos hayan elegido para llevar a cabo esta producción de hermosas fotografías, que resaltan totalmente lo que es el destino”.

Además, agregó: "Nuestra misión es seguir posicionando nuestras playas que son uno de los principales atractivos que tenemos por su belleza, arena blanca, aguas cristalinas y buen cuidado, además de fortalecer las opciones gastronómicas de la isla y ofrecer variedad de experiencias para los turistas que van en diferentes planes”.

En la actualidad, Avianca conecta a los turistas latinoamericanos con sus rutas desde Bogotá y próximamente lo hará desde Medellín con la nueva ruta estacional que se inaugurará el próximo 2 de junio.

De esa manera, aseguró: "Colombia es el hub de Suramérica desde hace ya varios años y es un punto estratégico para conectar a Latinoamérica con Aruba, y Avianca nos ha aportado en el crecimiento de pasajeros de la región desde hace más de 30 años”.

Por su parte, Ana María Copete, directora de Desarrollo Comercial de Avianca, manifestó: "En Avianca le apostamos al Caribe, a sus playas y por supuesto a Aruba, donde actualmente operamos más de 10 frecuencias a la semana desde Bogotá y próximamente estaremos volando desde Medellín. Por eso, en esta ocasión, tomamos lo mejor de su oferta de playas como parte de los más de 75 destinos a los que volamos para que el cielo sea de todos”.