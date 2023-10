Enrique Espinel, COO de Civitatis, destacó el crecimiento exponencial de la empresa en todo el mundo y reveló que cada vez más argentinos reservan tours y actividades en sus viajes al exterior, lo que en números significa un crecimiento de un 160 % a comparación de 2022.

Asimismo, adelantó que para este año estiman llegar a la cifra de 400.000 clientes argentinos y también valoró la relación que mantienen con los agentes de viajes, que si bien en principio pudieron haber sido competencia, terminaron trabajando en conjunto y nutriéndose mutuamente.

En este sentido, indicó que los circuitos más consumidos por los turistas argentinos son los destinos europeos, donde se ofrecen diferentes visitas guiadas a pie, excursiones o explicaciones de determinados monumentos. Por otra parte, posicionó a la Argentina como uno de los principales mercados para el turismo receptivo.

Por último, reveló la necesidad de Civitatis de posicionarse como la empresa de tours y actividades más importante del país y reconoció que están trabajando para que los argentinos que viajen dentro del territorio nacional no deban abonar los impuestos al dólar que obliga a pagar el Banco Central.

¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA FIT PARA CIVITATIS?

- Fue espectacular. Siempre venimos a esta feria porque Argentina es un mercado muy relevante para nosotros, es el segundo en importancia para Civitatis desde nuestros inicios. Es una oportunidad única para estar cerca de todos nuestros partners, tanto por el lado de los proveedores, de los prestadores de servicios locales en Argentina, así como también con todos partners de distribución con los que trabajamos, agencias de viajes y otros colaboradores dentro del sector que compran en Civitatis para sus viajeros.

¿CUÁL FUE EL PRINCIPAL OBJETIVO PARA LOS CUATRO DÍAS?

- Reforzar que al final somos el partner perfecto para cualquier viajero, para cualquier agencia que quiera llenar de experiencias, de recuerdos y de momentos memorables sus viajes. Tenemos 80.000 actividades en todo el mundo, trabajamos en 150 países, y donde vayan tienen la oportunidad de tener un guía en español o cualquier actividad en su idioma y eso es lo que precisamente valoran nuestros viajeros.

¿CUÁLES SON LOS CIRCUITOS MÁS CONSUMIDOS POR EL ARGENTINO?

- Lo que más nos han comprado tradicionalmente ha sido actividades en destinos europeos. Así es como nos dimos a conocer. El argentino valoraba mucho nuestro producto fuera de Argentina. También en Estados Unidos, en sitios como Nueva York y Miami, pero principalmente las capitales europeas, como Roma, Madrid, Londres y París, son destinos que siempre funcionan muy bien. Dentro de eso, visitas guiadas a pie, excursiones, visitas o explicaciones de determinados monumentos, en algunos destinos incluso circuitos de varios días.

- Por ejemplo, Egipto funciona muy bien para Argentina porque nos compran multi-day tours, es decir, van en su avión, llegan y a partir de ahí tienen todo organizado por Civitatis. Depende del destino, cambia mucho, porque no es lo mismo Las Vegas que París.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENEN LOS FREE TOURS DENTRO DE SU MERCADO?

- El turista paga al finalizar el tour en función de lo que considera que ha costado y la realidad es que son los mejores tours o los mejores valorados. Es un formato que no es más que uno de las 60 subcategorías de actividades que tenemos. Tenemos parques temáticos, entradas a monumentos, visitas, excursiones y uno de ellos es free tours. Son esa puerta de entrada a un destino y que permite tener una primera visión, conocer el lugar y a partir de ahí hacer otras reservas. Es un producto que ha crecido mucho, los argentinos lo reservan muchísimo.

¿CÓMO ES LA SITUACIÓN DE LOS ARGENTINOS VIAJANDO AL EXTERIOR?

- Vemos que siguen reservándonos y cada vez con más antelación. Estamos vendiendo cuatro veces más que antes de la pandemia a viajeros argentinos y además este año vamos a alcanzar la cifra de 400.000 argentinos reservando actividades en Civitatis. Además, a comparación de 2022 creció un 160 % aproximadamente. Hemos alcanzado un millón de viajeros argentinos desde el inicio de nuestras operaciones, lo que quiero decir es que es muy exponencial. Vamos sumando más viajeros que han probado el servicio, que están satisfechos. Como estamos muy enfocados en la calidad, vuelven a repetir con nosotros y entiendo que va por ahí.

¿CÓMO ES LA SITUACIÓN PARA RECIBIR TURISTAS?

- Hemos notado la importancia de Argentina como destino, el resto de los mercados que manejamos, cada vez viajan más a Argentina. Hemos multiplicado casi por cinco el número de viajeros a este territorio: son brasileños, españoles, italianos y siguen el resto de los mercados que tenemos.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN CON LOS AGENTES DE VIAJES?

- Muy estrecha, la verdad. Tanto con minoristas como con mayoristas. Nos ayudamos en lo mismo, a llenar el viaje de sus clientes con experiencias, porque al final lo que demandan los viajeros cada vez es cosas más a su medida. Entonces, para los agentes de viajes, tener una plataforma como Civitatis que le permite seleccionar, basándose en los gustos de su cliente, de una manera rápida y actividades con garantías de que van a ser buenas, es muy importante. En el mundo del turismo receptivo, conseguir el catálogo de actividades que tenemos sea de garantías y demás, las agencias lo valoran mucho. No había una solución que les permitiese hacer esto, y ha sido muy bien recibido. Trabajamos prácticamente con todas las agencias en Argentina.

¿NO SE GENERA UNA COMPETENCIA?

- Es una relación muy sana, lo ven como un valor. Al principio teníamos esa duda, porque puedes llegar a ser competencia, pero no, no es así. Está claro que al final el cliente que va a una agencia de viajes, va a seguir yendo. El valor que le aporta una agencia de viajes es ese conocimiento profundo de los destinos y de la organización, no es comparable con que el pasajero lo busque solo. Aunque obviamente los dos tipos de clientes son muy buenos para nosotros, pero el que va a una agencia, el que le puedan dar en llave en mano todo el producto a su medida, lo valoran mucho.

¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS PARA EL PRÓXIMO AÑO DE LA EMPRESA?

- Mantener esa esencia que tenemos, ese foco en la calidad, porque estamos creciendo a estos volúmenes, y esto supone llevar muchos millones de personas al Vaticano, por ejemplo, conseguir que la calidad se mantenga, que el servicio sea igual de bueno, que no perdamos el foco. Para mí ya de por sí es un gran reto.

¿Y ESPECÍFICAMENTE EN LA ARGENTINA?

- Adaptarnos un poco a las circunstancias. Por ejemplo, que puedan pagar en pesos, porque ahora mismo se puede pagar en pesos, pero una empresa con una sede fuera de Argentina, tiene Impuesto País. Tenemos que resolverlo. Pero más allá de eso es mantener el foco, seguir llegando a todos los viajeros, ya no solo a los que están en este contexto, y al B2B, sino al viajero en general, a la población en general.

Estamos enfocados casi a cualquier persona que le interese viajar, y queremos que la marca sea reconocida como tal, porque creemos que esta categoría dentro del turismo, no hay ninguna marca que realmente sea una referencia dentro de la Argentina. Nosotros estamos consiguiendo serlo, pero todavía tenemos mucho recorrido para que cualquier persona que salgamos a la calle y preguntemos, dime una empresa de tours y actividades para reservar una actividad en cualquier parte del mundo, respondan Civitatis, y ese es el objetivo.