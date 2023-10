Interassist Travel se presentó en la Feria Internacional de Turismo para recibir a las agencias de viajes y reforzar el vínculo comercial que los une y destacaron el gran año en ventas que están atravesando.

Si bien el contexto eleccionario y la inestabilidad cambiaria son un problema, en la empresa aseguraron que hasta la mitad de septiembre igualaron las ventas de 2022 y esperan incrementar ese número en los últimos tres meses del año.

De este modo, buscan expandirse y alcanzar todos los mercados posibles gracias a que duplicaron la cantidad de operadores, que atienden las 24 horas del día y los 365 días del año, para que el turista sienta esa “contención” en caso de necesitar asistencia.

En este marco, María Sol Veiga, gerente Comercial; y Mariana Arakaki, gerente de Operaciones, dialogaron con Mensajero, presentaron las novedades de la empresa y se mostraron expectantes con el crecimiento de cara al próximo año.

¿CUÁL FUE EL OBJETIVO QUE ESPERABAN TENER DE FIT?

María Sol Veiga:

- El objetivo fue encontrarnos con nuestros aliados estratégicos, las agencias de viajes. Este año apostamos a un stand mejor, con más arquitectura, mejores disposiciones espaciales, armamos el lunch y networking, al mediodía, donde agasajamos a los clientes, siempre reforzando el compromiso que ellos tienen con nosotros y nosotros con ellos. Explotó, estamos muy contentos.

¿CUÁLES FUERON LAS DUDAS QUE PRESENTARON LOS AGENTES DE VIAJES?

- Bueno, hay muchas preguntas sobre promociones y producto. A mitad de año lanzamos los 300.000 dólares de cobertura y dolarizamos el producto nacional a 3000 dólares. Lo estaban esperando los clientes realmente, vendimos más de lo que habíamos pensado.

¿CUÁL ES EL BALANCE DEL 2023?

- En números, llegamos a las ventas del año pasado, nos queda a mitad de septiembre, hasta el 31 de diciembre. Todo lo que quede, positivo. Todo para arriba, teniendo en cuenta el año electoral y el mes en el que estamos.

¿ESO LES MODIFICÓ LA PLANIFICACIÓN QUE TENÍAN EN EL RESTO DEL AÑO?

- La planificación no se modificó, pero estamos muy expectantes y a veces con ese sentimiento de incertidumbre. Porque tenemos muchas cotizaciones, nos cuesta cerrarlas, se tarda el doble en cerrar la cotización, no es que no se cierre, pero se tarda mucho. Entonces, eso es lo que nos provocó pensar '¿qué está pasando?'

¿TUVIERON QUE HACER MÁS CAPACITACIONES Y ESTAR MÁS CERCA DE LOS AGENTES DE VIAJES PARA CERRAR ESTO?

- En realidad, yo estuve viajando por todo el país y me estuve acercando mucho al interior, que es un sector que es muy prometedor y, bueno, la verdad que nos sirvió muchísimo. Dimos capacitaciones en Buenos Aires, Capital Federal, Gran Buenos Aires, pero en el interior estuve mucho tiempo dando vueltas, sí.

¿HACIA DÓNDE APUNTA INTERASSIST?

- Interassist apunta a la expansión de los mercados, a buscar nuevos horizontes de venta, no sólo en Argentina. Estamos muy contentos porque gracias al crecimiento sostenido que estamos teniendo, invertimos en otros departamentos. Por eso está Mariana acá para contarte un poco cómo expandimos nuestro, bueno, el corazón de la empresa, el servicio.

¿CÓMO FUE ESA EXPANSIÓN?

Mariana Arakaki:

- Nosotros tenemos central operativa propia, sí, que funciona 24/7 los 365 días del año y cuenta actualmente con 42 operadores. Hace un año y medio de atrás, éramos 18. El volumen de crecimiento de trabajo que tenemos, trabajan 24 horas, son operadores que están capacitándose, tenemos feedback con ellos constante una vez por semana y la capacitación una vez cada 10 días para el grupal. Después hay devoluciones semanales, que ajustamos los diferentes tipos de planes que la empresa estaba vendiendo. También tenemos el departamento de reintegro, que actualmente está trabajando de lunes a domingo. Hará un mes que comenzó. Después tenemos el departamento de prestadores tanto nacional como internacional. Estamos reforzando todos los convenios al exterior y dentro de Argentina.

¿CUÁLES SURGIERON DE PARTE DEL CLIENTE VIRTUAL O QUÉ SUGERENCIA LOS LLEVÓ A TOMAR ESTAS DECISIONES?

- Nosotros en realidad comenzamos con que tengamos una respuesta rápida y ágil. Trabajamos con un timing que no puede demorar más de 3 minutos en una respuesta. Estamos trabajando mucho por WhatsApp, pero porque el mercado se inclinó para ese lado. Las llamadas telefónicas son un 8 %, y el 92 % son conversaciones por WhatsApp. Al ser una respuesta pedida por WhatsApp, tiene que ser mucho más urgente, porque no podés dejar una respuesta ahí teniéndolo a 2 minutos. Digamos, más allá de la respuesta inmediata, que el pasajero se sienta con una contención.

¿CÓMO VEN AL TRADE HOY, A LOS AGENTES DE VIAJES?

- Los estoy viendo prudentes. Para mí es el resumen de lo que veo. Prudencia. Y mucha información, buscando muchas alternativas. Relación precio-producto. Tratando de acercarse a la clase media, la que compraba en cuotas, quedó en el medio como ¿y ahora qué compro? Bueno, el agente de viajes está buscando volver a llegar a ese pasajero. Nosotros seguimos con las cuotas sin interés, con el 50 % off, no nos movimos de esa promoción porque realmente nos trajo estabilidad en la venta.

¿POR QUÉ CREES QUE LOS AGENTES DE VIAJES TIENEN QUE ELEGIR INTERASSIST?

- La confianza en el servicio. Nosotros trabajamos mucho para tener una respuesta confiable. Entonces, con el tema del seguimiento, dándole contención, a pesar de que la persona viaja de vacaciones y tiene un alcance, digamos, en salud. Entonces, ahí la contención para mí es lo fundamental.