SeaWorld San Diego tiene el placer de anunciar la fecha de inauguración de la esperada Jewels of the Sea: The Jellyfish Experience, que abrirá oficialmente al público el 15 de marzo. Esta nueva atracción, la primera de su tipo en cualquier parque SeaWorld, ofrece a los visitantes una combinación de acuarios con diversas especies de medusas y actividades inmersivas, creando una experiencia verdaderamente única para toda la familia.

La exhibición brindará la oportunidad de aprender sobre el fascinante mundo de estos animales que han existido desde antes de la era de los dinosaurios. Con componentes educativos y de entretenimiento, la atracción permitirá a los visitantes conocer e incluso tocar estas extraordinarias criaturas.

“Después de tanta expectativa, estamos emocionados de anunciar oficialmente la fecha de apertura de Jewels of the Sea: The Jellyfish Experience”, dijo Tyler Carter, presidente de SeaWorld San Diego. “Esta exhibición representa un verdadero hito para SeaWorld, destacando nuestro compromiso con la innovación, la conservación y la educación. Estamos ansiosos por recibir a los visitantes en este viaje extraordinario, donde podrán maravillarse con la hipnótica belleza de las medusas mientras aprenden sobre el papel vital que desempeñan en los océanos. Es una experiencia completamente diferente a cualquier otra en el parque y ofrecerá una aventura inolvidable, interactiva y educativa.”

Explorando el misterioso mundo de las medusas

Jewels of the Sea llevará a los visitantes a través de tres galerías con varias especies, incluyendo medusas luna, ortigas de mar y medusas invertidas, además de actividades diseñadas para niños y adultos. Entre los aspectos más destacados de la exhibición se encuentran uno de los cilindros de medusas más grandes del país, un pasaje inmersivo rodeado de medusas y una sala digital con pantallas LED, que muestran las diferencias entre las especies del hábitat. Cada entorno invita a los visitantes a descubrir la elegancia y el misterio de estos animales, proporcionando una perspectiva única sobre su biología fascinante.

Galerías de Jewels of the Sea: The Jellyfish Experience - Realm of Jellies – A Story of Water and Light

Adéntrate en el encantador Realm of Jellies, donde el agua y la luz revelan la belleza etérea de las medusas. Hábitats interactivos permiten a los visitantes acercarse a las medusas invertidas e incluso tocar una cascada de medusas luna. Descubre su ciclo de vida y anatomía, y obtén un vistazo exclusivo detrás de escena del proceso de propagación.

The Jellyfish Passage

Esta área invita a los visitantes a atravesar un pasaje de 3 metros de altura rodeado de medusas luna, creando una atmósfera luminosa y envolvente. A lo largo del recorrido, exhibiciones interactivas revelan datos fascinantes, y los visitantes podrán admirar uno de los acuarios de medusas más altos de EE.UU., con 4,2 metros de altura.

Medusa Gallery

La Medusa Gallery culmina la travesía con una experiencia visual impresionante. Pantallas LED vibrantes transforman el espacio en un entorno 360° completamente inmersivo, recreando el océano profundo con efectos de bioluminiscencia y un caleidoscopio de colores. Aquí, los visitantes pueden observar especies como ortigas de mar y medusas carambola, mientras que ventanales panorámicos ofrecen una vista detallada de las diferentes etapas del ciclo de vida de las medusas luna.

Un compromiso con la conservación

Más que una exhibición visualmente impactante, Jewels of the Sea refuerza el compromiso de SeaWorld con la conservación marina. Las medusas de la exhibición han sido criadas en un programa especializado de propagación, centrado en la preservación de la especie. A lo largo de la experiencia, los visitantes aprenderán sobre la biología y el papel ecológico de las medusas, al tiempo que reflexionan sobre la importancia de las prácticas sostenibles en la conservación de la vida marina.

Jelly Up-Close Tour: una experiencia aún más exclusiva

Para aquellos que deseen profundizar en el fascinante mundo de las medusas, SeaWorld ofrece el exclusivo Jelly Up-Close Tour, una experiencia guiada por un acuarista experto. Este tour especial permitirá a los visitantes conocer de cerca cómo SeaWorld cría y cuida a las medusas, además de descubrir más sobre su biología y ciclo de vida. Los participantes incluso podrán interactuar con estas criaturas translúcidas, haciendo que la experiencia sea aún más educativa e inolvidable