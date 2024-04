La falta de vivienda residencial en España y el encarecimiento de los alquileres siguen siendo temáticas que preocupan al sector. De hecho, desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) solicitaron al Poder Ejecutivo la creación de una ley estatal que controle el crecimiento desbocado de los pisos turísticos .

En ese sentido, los hoteleros reclaman que se establezca, a través de una normativa, una planificación y un control de la actividad, dado que provoca problemas tanto sociales como económicos.

La patronal hotelera española viene denunciando desde hace más de una década que la vivienda vacacional y el crecimiento desmesurado de este producto turístico iba a suponer un fenómeno social y no económico.

Bajo ese marco, CEHAT manifestó que "Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón y hemos visto cómo, aunque los hoteles siguen mostrando un buen comportamiento, no se trata de un tema de competencia, sino de una gran preocupación social”.

De acuerdo a los hoteleros, el problema radica en:

la pérdida de identidad de las ciudades o destinos turísticos,

la imposibilidad de acceso a la vivienda por parte de los jóvenes y

los fenómenos de gentrificación y “turismofobia” que se están viviendo.

En ese sentido, el sector cree que la irrupción y la proliferación descontrolada de los pisos turísticos en el mercado ha supuesto que, en menos de 10 años, se dupliquen las plazas existentes para alojar turistas en España a través de la vivienda vacacional.

Al mismo tiempo, CEHAT subraya que esto ha dado lugar a que la imposibilidad de acceso a la vivienda cale en la sociedad y genere un sentimiento adverso que, en algunas zonas, se está canalizando de manera malintencionada culpando al turismo.

Ante esto, el titular de la Confederación, Jorge Marichal, señaló: "No se puede señalar al turismo como culpable de la situación. El sector hotelero cuenta con prácticamente las mismas camas que a principios de siglo, ya que tan hemos crecido en torno a un 1 o un 2% desde entonces. Sin embargo, la vivienda vacacional ha duplicado el parque de camas en España en menos de 10 años, con un crecimiento alocado, sin tarificación y con un total libre albedrío”.

Además, agregó: "No se están tomando medidas ante asuntos estructurales necesarios en nuestro país. La vivienda es uno de los derechos principales y esto hay que cuidarlo. La gente debe tener un proyecto de vida y ha de tener un acceso a la vivienda razonable. No es un tema de recursos y, si el Gobierno no lo hace, que avale al sector privado, que le dé herramientas y que se proteja y bonifique a las empresas que quieren invertir y poner viviendas en el mercado a un precio razonable”.

De esta manera, CEHAT subraya que, el comercio, el transporte, los aeropuertos, los taxistas, la restauración, el ocio, la artesanía, y toda la industria complementaria puede verse afectada por un incremento de la imagen negativa entre los visitantes nacionales y extranjeros . Por ello, la Confederación afirma que es urgente que se tomen medidas drásticas.

¿Cómo se puede revertir la situación?

Modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos

De acuerdo a los hoteleros esta normativa ha dado lugar a que desaparezcan aún más viviendas del parque de alquiler , dato que queda reflejado con la subida de un 40% de los alquileres por temporada.

Así lo denunció Marichal, quien sostuvo: "Hay muchas de viviendas en España que no se ponen en el mercado de alquiler porque sus propietarios tienen miedo. Los problemas que puede acarrear un impago debido a la lentitud de la justicia y a la LAU son mayores que los beneficios de poder tener esos rendimientos”.

A su vez, desde CEHAT recordaron que es necesario proteger a los propietarios de viviendas y que se les dé una bonificación en la declaración de la renta si ponen sus viviendas en alquiler en el mercado a un precio razonable o tasado.

Incluso, para que aumente el número de viviendas en el alquiler, la patronal solicita que se garantice la renta en caso de impago por parte del Gobierno, es decir, que el Ministerio de Hacienda sea el avalista de las familias que adquieran alquileres, para que el peso de la cobertura de derecho de acceso a una vivienda no recaiga sobre las personas físicas particulares, sino sobre el Estado.

De esta manera, CEHAT defiende que los propietarios estarían seguros de cobrar su alquiler y los inquilinos pagarían porque, de lo contrario, estarían defraudando al Estado.

Liberación de suelo urbano y visado colegial

Por su parte, entre las soluciones para esta problemática también se destaca la liberación de más suelo urbano o urbanizable para que se construyan viviendas, dado que hay una falta de 600.000 viviendas en España .

En este sentido, la patronal destaca la importancia del visado colegial para agilizar la construcción. En la actualidad los hoteleros denuncian que se pueden llegar a tardar incluso 3 años en dar una licencia de obra.

Es por eso que proponen que se desatasquen los servicios municipales a través de los colegios profesionales y que se apruebe un decreto desde el Gobierno para que a cualquier administrado que lleve un proyecto visado por un colegio oficial a un ayuntamiento, se le otorgue la licencia en el plazo de los 3 meses que marca la ley si el visado es positivo .

Fomentar la construcción de viviendas