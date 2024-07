Los agentes de sueños renovaron recuerdos con la magia de Disney Destinations

Mientras afuera era todo caos, como ocurre siempre en las principales arterias de Ciudad de Buenos Aires, y más aún en vacaciones de invierno, adentro del salón de fiestas Jano's Darwin 2, el clima era de calma, alegría y celebración.

Con solo cruzar la puerta, los 300 agentes de viajes invitados se transportaron al instante a la magia de Disney Destinations. Es que adentro, luego de atravesar un ingreso con globos de colores, los asistentes pudieron un degustar de variada gastronomía y disfrutar de tomarse fotos en las cuatro estaciones preparadas para la ocasión: Epcot, Disney Cruise Line, Tiana's Bayou Adventure y una que reunía las mejores imágenes de los tres destinos.

Después de este momento de relax, el equipo de la compañía, encabezado por Julieta De Grazia, gerente de Ventas Senior para Argentina, Chile y Perú, invitó a los agentes de sueños a dirigirse al salón principal para la capacitación. Como es costumbre, la presentación tuvo todos los condimentos para aprender y reforzar ideas, pero siempre con el juego y la magia de Disney como estandarte.

Para comenzar, Fiona Mastronicola, cast member de Disney Destinations, dio la bienvenida a los agentes de sueños y junto a su compañero pianista interpretaron algunos de los clásicos más exitosos de las películas de Disney.

Luego, tanto Fiona como De Grazia hicieron un repaso por las experiencias y momentos mágicos que ambas vienen sumando desde pequeñas en el mundo de Disney. “Tuve la suerte de poder viajar desde chiquita y empezar a coleccionar estos momentos mágicos. Y si bien cada viaje me permitió seguir guardando estas experiencias, creo que lo mejor fue haber tenido la oportunidad de ir nuevamente con mi hijo, con mis sobrinos y ver la felicidad en las caras de ellos”, relató la gerente de Ventas Senior para Argentina, Chile y Perú.

EL CRECIMIENTO DE THE WALT DISNEY COMPANY

Luego de este momento emotivo, ambas trasladaron a los agentes de sueños a un viaje virtual por la historia de la compañía que recientemente alcanzó su centenario, específicamente en octubre de 2023.

“Todo comenzó en 1923, cuando los hermanos Disney, Walt y Roy abrieron Disney Brothers Studio”, explicaron. Esta línea de tiempo atravesó cada uno de los hitos de la compañía, como el 1.° de octubre de 1971, cuando abrió sus puertas Walt Disney World Resort en Florida con Magic Kingdom Park y en 2001 Disneyland Resort, convirtiéndose en el sexto parque en los Estados Unidos.

A su vez, hicieron un repaso por la historia de Disney Cruise Line, que en 1998 tuvo su viaje inaugural con Disney Magic y que, a finales de este año, navegará el Disney Treasure, seguido de Disney Adventure en 2025 y Disney Destiny más adelante.

LAS MÁGICAS NOVEDADES DE DISNEY DESTINATIONS

Durante décadas, Disneyland Resort, Walt Disney World Resort y Disney Cruise Line han tenido siempre muchas novedades. “Incluso, después de 100 años, apenas estamos comenzando. Hay experiencias nuevas y emocionantes que llegan a los destinos Disney y hoy nos gustaría compartir algunas de ellas”, relataron.

Por ejemplo, en Disneyland Resort en California inauguraron en 2023, San Francisco Square ubicado en Disney California Adventure, que transporta a los visitantes a un futuro no muy lejano en una mezcla ficticia de dos ciudades icónicas, San Francisco y Tokio. Además, comentaron que el Disney's Paradise Pier Hotel ha sido reinventado y transformado en el Pixar Place Hotel en Disneyland Resort, convirtiéndose en el primer hotel totalmente temático de Pixar en los Estados Unidos, el cual abrió sus puertas en enero de 2024.

A su vez, agregaron que Fantasmic, el espectáculo nocturno, regresó a Disneyland; y que Plaza de la Familia, en Disney California Adventure Park, irá del 23 de agosto al 2 de noviembre.

En el caso de Walt Disney World Resort, remarcaron que recientemente inauguraron experiencias y atracciones como Tron Lightcycle / Run y el Meet & Greet con Mirabel de Encanto en Magic Kingdom Park. En Epcot está Guardians of the Galaxy, Cosmic Romance; y también en Epcot, Journey of Water, inspirado en Moana. A su vez, en este parque, hasta septiembre, los visitantes podrán ver un nuevo espectáculo con 800 drones en Disney Springs.

LAS CLAVES DE DISNEY DESTINATIONS PARA VENDER TICKETS A LOS PARQUES

Dentro de la capacitación, De Grazia puntualizó en que las familias se dan cuentan allí de lo importante de dedicarles tiempo a cada uno de los cuatro parques. “Por eso, el ticket 4-Park Magic es la mejor opción porque les permite visitar un día cada parque con el mejor precio. Y además, tienen flexibilidad, no necesitan hacer reservas y no tienen blockout beds”, detalló.

En esta línea, resaltó que las familias argentinas también están optando por alojarse en los resorts de Disney porque además de estar inmersos en la magia, saben que pueden aprovechar todos los beneficios que tienen para los huéspedes.

LAS PROPUESTAS DE DISNEY CRUISE LINE

Para cerrar la presentación con el tercer destino Disney, se refirieron la oferta que tienen para aquellos pasajeros que quieren navegar con la compañía. “Nuestros barcos ofrecen una experiencia vacacional más increíble porque cada miembro de la familia siente que esa experiencia fue creada exclusivamente para ellos”, señaló.

Entonces, detalló que el Disney Wish cuenta con itinerarios de 3 y 4 noches a las Bahamas desde Puerto Cañaveral y es uno de los más elegidos por las familias argentinas. Además, contó que en el Disney Magic, la historia de Soul inspiró el nuevo Soul Cat Lounge diseñado para parecerse al lounge de la película, donde los huéspedes pueden bailar y disfrutar cada noche de una animada celebración.

Asimismo, hubo tiempo para que presentaran minuciosamente Disney Lookout Cay, en Lighthouse Point, es el destino más nuevo en las Bahamas, incluido en los itinerarios que salen desde Fort Lauderdale. “Ahí vamos a encontrar una de las playas más lindas de Bahamas con aguas azul turquesa y arenas blanca-rosada. La isla destaca la cultura, la arquitectura y la gastronomía local de una forma muy divertida, haciendo que la experiencia sea única y perfecta para los visitantes argentinos”, describieron.

Con respecto a la próxima novedad de la compañía, detallaron que el Disney Treasure contará con nuevos espacios que los van a sumergir en las historias favoritas de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars: “Aquí podemos ver alguno de los nuevos espacios como el Skipper Lounge, el restaurante Plaza de Coco, una de las cabañas elegantes, esta es la Tomorrow Tower Suites, y una nueva aventura en el Aqua Mouse”. Además, comentaron que en el Teatro del Disney Treasure tendrán un espectáculo de Moana.

Sobre los itinerarios comentaron que si bien las propuestas están creciendo para los barcos que salen de los puertos de Florida, Puerto Cañaveral y Fort Lauderdale, también tienen otras opciones en el Mediterráneo, las islas griegas, el norte de Europa, Alaska y Oceanía.

Para cerrar la presentación, De Grazia dijo que con los agentes de viajes tienen un objetivo común y que es hacer realidad los sueños de viajes de las familias argentinas. "El mercado argentino sigue presente en los tres destinos y esto es también gracias al trabajo que hacemos en conjunto. La importancia de nuestro mercado es tan grande que hemos hecho que el equipo de Latinoamérica siga creciendo

LA MAGIA NO SE TERMINA NUNCA CON DISNEY DESTINATIONS

Como broche de oro a tarde de capacitación, en primer lugar realizaron una trivia con los agentes de sueños para ver los conocimientos adquiridos, poniendo en juego la rapidez y la memoria de los participantes. De allí hubo una ganadora que podrá conocer los parques en breve. Pero ahí no terminó todo.

Luego de este momento, los asistentes fueron trasladados a Movistar Arena para disfrutar del espectáculo Disney on Ice – Vive tus Sueños y allí pudieron renovar recuerdos y dar cuenta de que la magia de Disney siempre tiene más para dar.