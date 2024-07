El mercado turístico se encuentra en pleno crecimiento y, en este marco, las empresas comienzan a surgir y lo hacen por medio de una mirada renovada sobre lo que los clientes buscan. Este espíritu es el que llevó a Miriam Anabalón y Priscila Tremsal a desarrollar Connect Reps, que actualmente representan a dos receptivos, Kaunos Travel y Egypt 7000 Travel.

Para conocer más sobre su trabajo con el trade y las expectativas que tienen para seguir creciendo, Mensajero conversó con Anabalón sobre sus clientes y las propuestas de cada uno, pero también sobre las proyecciones de Connect Reps.

¿Cuántas personas trabajan en la empresa Connect Reps?

- Somos dos socias: Priscila Tremsal, con base en Mendoza, Córdoba, el sur y Chile. Y yo, Miriam, con base en Buenos Aires, Santa Fe y Paraguay. Arrancamos en 2023, somos una compañía nueva que tiene bastante movimiento.

¿Cómo surgió Connect Reps?

- Unos receptivos me contactaron a través de LinkedIn en 2022. Yo le dije que no, porque manejaba una gerencia comercial a nivel país en de una empresa de asistencia al viajero. Después se volvieron a comunicar y se lo ofrecí a Priscila. Ella me propuso hacerlo en conjunto y de a poquito surgió la empresa a través de la demanda de los receptivos. Nuestro objetivo es tener proveedores de servicios con exclusividad por destino.

¿Cuándo te animaste a dar el salto?

- Hasta que no creció el proyecto, no dejé mi trabajo fijo. Si bien estaba atrás en el armado, no era la cara visible como hoy. Cuando me contactaron estaba en la gerencia comercial de Asismed. Después trabajé como ejecutiva de cuentas, porque necesitaba un cambio, había hecho la licenciatura en Turismo y necesitaba un crecimiento. Luego trabajé como ejecutiva de cuentas en el operador mayorista Nike Travel. Cuando surgió la demanda de Egypt, dejé mi trabajo y me puse de lleno con este proyecto.

¿Cómo es trabajar con Kaunos Travel y Egypt 7000 Travel?

- Los dueños de las compañías, tanto Ahmed Fayed (Kaunos) como Medhat Ibrahim (Egypt 7000) y sus equipos operativos, hablan español. Entonces nos ayuda un montón para trabajar. El año pasado cuando arrancamos con Turquía escuchamos la demanda del mercado y trabajamos de manera “artesanal”, porque veíamos que había muchos receptivos de Turquía y teníamos que darle algo distinto al mercado.

¿Qué servicios diferenciales prestan con Kaunos?

- Incorporamos un nuevo servicio. Ahora somos los únicos que tenemos trenes de alta velocidad dentro de los circuitos. También, como trabajamos basándonos en la demanda, vimos que los circuitos no tenían estadía en las playas. Entonces, nuestros dos diferenciales en cuanto a este proveedor es que incorporamos trenes de alta velocidad que bajan el tiempo en el trayecto que va de Estambul a Ankara, pasamos de 6 a 4 horas y les permite disfrutar el paisaje. Y tenemos una serie de circuitos que terminan con estadía dentro de las playas Bodrum, Antalya y Marmaris. Es un producto que está bueno porque sale de lo convencional.

En el caso de Egypt ¿también es una labor más artesanal?

- Ellos también trabajan de manera muy personalizada. Se toman el trabajo de que si, por ejemplo, el operador dice que salgan con el cartel de ellos, están recibiendo a los pasajeros con el cartel del operador o con el cartel de la agencia en el caso de que sea una salida grupal. También se los recibe a los pasajeros con flores o con chocolates, dependiendo de la fecha del año.

¿Qué otro diferencial tienen Kaunos y Egypt?

- Ambos receptivos cuentan con servicios y guías propios, lo cual hace que los circuitos sigan un mismo estilo durante las distintas temporadas. Además, realizan la confirmación dentro de las 48 horas próximas a la solicitud de la reserva con la verificación de la hotelería incluida. Eso también es una ventaja para que el operador tenga otro punto resuelto y si hay que hacer alguna modificación tienen tiempo de hacerlo.

¿Cuál es el estilo que caracteriza a Connect Reps?

- Trabajamos en equipo tanto con nuestros partners como con los mayoristas que nos apoyan, contemplando las necesidades de innovación para generar un producto diferencial. Nuestra idea no es correr a ningún colega, sino ser una opción más que puedan elegir los operadores mayoristas. Lo bueno es que trabajamos con promociones atractivas y no por esto bajamos la calidad de los servicios. Además, tenemos ubicaciones estratégicas en la oferta hotelera. Recibimos comentarios de algunos pasajeros que piensan que por una oferta de 2X1 se iban a encontrar un servicio de más baja calidad y no es así. Entonces vuelven contentos.

¿Cuál es el feedback que tuvieron de parte de trade en este tiempo?

- Cuando salimos con los proveedores a visitar operadores o agencias, notamos que llegamos y ya conocen el producto, o sea que está resonando en el mercado. Nuestra idea, como proyección de Connect Reps, es potenciar estos clientes y apuntamos a trabajar con un proveedor de servicios por destinos.

¿En qué otros servicios se destacan?

- Si bien tenemos las salidas garantizadas, porque trabajamos con Sato, Surland y otros, también trabajamos a demanda. Nosotras tenemos Connect Elite y estamos sacando este tipo de productos porque vemos que hoy el mercado lo está demandando.