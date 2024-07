El turismo despide a Marco Palacios, uno de sus principales dirigentes

Se había retirado a finales de 2020, pero quienes lo conocían sabían que eso en realidad no iba a ocurrir. El paso del tiempo lo fue comprobando. No se alejó de la política dirigencial, sino que se mantenía siempre presente, a pesar de que ya hacía varios años que no ocupaba un cargo.

En noviembre de 2023 sorprendió con su regreso de la mano de un nuevo proyecto junto a otros socios: My Pod Capsule Boutique, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. “Yo había pensado nunca más trabajar así, pero me atrajo lo innovador de la propuesta”, contó a este medio en aquel momento.

Sin duda, esta apuesta lo puso nuevamente en la escena, lugar que siempre había tenido por ser uno de los socios fundadores, junto a Pepe Calógero, Beatriz de Pessagno y Laura Torre, de una de las empresas más importantes del sector: Top Dest.

Marco Palacios era un tipo de ideas y de desafíos, como él mismo se describía, y nos dejó esta madrugada, luego de una intervención. Con él se fueron muchas anécdotas que seguramente aún tenía para contar, como la expectativa que tuvo en los días previos a que el expresidente Néstor Kirchner firmara la reglamentación de la actual Ley de Turismo, allá por febrero de 2006, documento del que fue coautor. En aquel momento, era el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, rol que mantuvo entre 2003 y 2007. También se dio la incorporación del empresariado al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur). .

UNO DE LOS MAYORES DESAFÍOS DE MARCO PALACIOS

Entre 2009 y 2003, Marco Palacios fue presidente de la Aaavyt y le tocó una de las situaciones más difíciles que tuvo que enfrentar el sector. Al mes y medio de haber asumido en el cargo lo citaron de American Airlines para decirle que la comisión iba a bajar del 9 % al 6 %; días más tarde le comunicó lo mismo British Airways, que disminuía del 6 % al 3 %. Bajo su gestión, luego de tres asambleas, se decidió que iban a ir contra las aerolíneas. Esto, primero, llevó a una cautelar, que para sostenerla tuvieron que enfrentar una hipoteca a las oficinas de la asociación y a un desembolso de 750 mil dólares.

Años después de este hecho, Marco Palacios destacó el trabajo conjunto que se hizo desde la Aaavyt: “Recuperamos la dignidad de ser agentes de viajes y dejamos una entidad absolutamente saneada”. Durante su presidencia, las únicas aerolíneas que bajaron las comisiones fueron American, United y British, las tres que comenzaron con el conflicto y la cautelar representó un freno para el resto de las compañías.

MARCO PALACIOS, UN TIPO DE IDEAS FUERTES

Los que lo conocían sabían que era una persona de convicciones y de decir lo que pensaba. Así fue como en una entrevista a Ámbito Financiero fue tajante: “La revolución de los aviones fue una mentira flagrante. Estaba más cantado que la Cumparsita, pidieron bajar el piso tarifario para poder vender más barato y reventar a Aerolíneas Argentinas. Los mismos funcionarios del Gobierno eran dueños de las compañías low cost, esto no es especulación mía, es información”.

También fue crítico de la idea de que el Previaje sea convertido en ley: “Y no puede ser política de Estado regalar plata. No veo que sea el camino más indicado”. Esta frase le ganó algunas rispideces y enojos de sus colegas, pero así era él.

Pero estas mismas convicciones son las que lo llevaron a convertirse en un referente del sector y a ser partícipe de las negociaciones que se realizaron desde la Aaavyt, presidida por Hugo Copertati, para dar comienzo a la FIT.

En aquel momento Marco Palacios era el presidente de la Aviabue, entidad que tenía su propia exposición, pero en pos del sector apuntaron a unir fuerzas y presentaron la idea para que se haga, pero en conjunto y bajo el nombre de Feria Internacional de Turismo (FIT). Así fue como la primera edición se realizó en 1997 con tan solo 3 mil metros cuadrados de exposición y el armado fue totalmente artesanal.

La afición de Marco Palacios por el turismo también se mezcló con su pasión por la política, a la cual se encontró ligado hasta sus últimas horas como integrante del Instituto Patria.

Paradójicamente, uno de los aspectos negativos que creen que le impidió ser elegido ministro de Turismo cuando asumió Alberto Fernández fue su falta de vínculo con la política. “El problema mío es que no tengo contacto con la política, veo difícil llegar en algún momento a ser Ministro”, dijo en una entrevista a Ámbito Financiero.

Sin duda, Marco Palacios formó parte fundamental de las bases del turismo nacional de esta época y su legado quedará presente no solo en lo dirigencial, sino también a nivel humano.