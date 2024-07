Las claves para vender turismo deportivo

El turismo deportivo se encuentra atravesando un exitoso momento. Desde la Copa América, hasta la Fórmula Uno y los Open de tenis, los viajeros apasionados recorren grandes distancias por vivir de cerca una experiencia formidable en su disciplina favorita.

Incluso antes del comienzo de la Copa América, las fechas cercanas a los amistosos del seleccionado argentino, generaron un aumento del 10 % en reservas y consultas de los destinos donde el equipo iba a disputar el partido.

Tras el gran movimiento de pasajeros que este segmento convoca, Mensajero dialogó con encargados del segmento en Travel Services y Top Dest acerca del perfil de los viajeros, el armado del paquete para esta clase de eventos y las opciones que pueden adicionar en el destino que visiten.

Desde el Departamento de Deportes y Conciertos de Top Dest, Tobías Lairo, expresó: “Cuando

entendemos que el evento deportivo es la motivación principal del pasajero, sea Copa América o Juegos Olímpicos, entonces lo primero que le vamos a ofrecer es que pueda acceder sin ningún problema al evento y a partir de ahí comprender con qué quiere complementar o qué actividades puede sumar”.

Sin embargo, destaca que de ser el caso contrario, y que los motivos iniciales de ese viaje no sean ver un deporte, esta actividad de se puede ver como un condimento agregado para una experiencia más valorada.

En esta misma línea, Xoana Mansilla, del área de Marketing de Travel Services, explicó que para todos los eventos, cuentan con diferentes opciones de alojamiento y categorías de entradas. “Además, algunos de nuestros paquetes ofrecen la opción de tener un guía especializado que los acompañe durante toda la estadía y traslados privados para no perderse ningún detalle. De cualquier manera, todos los paquetes se adaptan a las particularidades y presupuestos de cada viajero”, agregó.

CÓMO COMERCIALIZAR TURISMO DEPORTIVO

Ahora, al momento de comercializar estos eventos, la forma de acercarle las propuestas a los clientes va a variar dependiendo la disciplina requerida. En este sentido, Lairo, detalló: “En caso de querer vender Formula 1, la compañía operadora es acreedora de cupos en dicha disciplina en Brasil. Es por esto que el paquete se vende de manera cerrada y segura, donde el pasajero tiene su aéreo, su alojamiento y ve la clasificación, los autos y posteriormente la carrera”.

Pero también explicó que para un evento como la Copa América, durante esta edición la compañía tomo la decisión de poner el foco en la experiencia del traslado con el folclore argentino y la pasionalidad que eso implica. Bajo la decisión de que por la cercanía del destino, quizá el viajero ya conocía donde se encontraba y sumarle más a su cronograma, era restar en la experiencia.

Mientras que en el caso de los campeonatos de Tenis, el próximo será el US Open. Allí se fusionan los dos ejemplos anteriores, ya que el viajero que busca ver las sesiones no asiste a todas por completo y también busca conocer el destino en las jornadas que no son de su interés.

Por su parte, desde Travel Services puntualizaron en que cuentan con paquetes prediseñados para los eventos deportivos más importantes del año, pero que también ofrecen paquetes personalizados según las necesidades de cada cliente.

Por ejemplo, mientras muchos viajan para ver un solo partido, otros prefieren asistir a más de uno. Los paquetes incluyen vuelos, alojamiento, entradas, traslados y asistencia al viajero.

Actualmente, las principales consultas fueron para la Final de la Copa América en Miami y los Juegos Olímpicos en París, que comienzan el próximo 24 de julio con un atractivo cronograma que incluye 32 deportes.

Pero, indicó Mansilla, durante mayo y junio, la tendencia se centró en los destinos donde la Selección Argentina jugó partidos, como Atlanta, Nueva Jersey, Miami y Houston; así como en los destinos de la Eurocopa 2024 en Alemania, con Múnich, Berlín y Frankfurt como algunas de las sedes principales. Mientras que en 2023, los principales eventos más consultados fueron Circuitos de Fórmula 1, Tomorrowland, US Open, Super Bowl y la Copa Mundial de Rugby en Francia.

El encargado del departamento de Deportes y Conciertos, esclareció que sin importar el destino o el deporte que sea, para los turistas lo más importante siempre va a ser garantizar su entrada al evento, sin complicaciones y de forma segura.

En el caso de Travel Services, Mansilla comentó que los pasajeros suelen adicionar días o excursiones que les permitan aprovechar el viaje y disfrutar del destino y sus atracciones. Por ejemplo, durante toda la Copa América, los argentinos buscaron opciones de entradas, vuelos y paquetes para viajar a alentar a la 'Scaloneta' y disfrutar de algunos días de vacaciones. Lo mismo sucedió con los pasajeros que viajaron a la Eurocopa 2024 en Alemania.

“Los viajes a la Copa América fueron diferentes al del Mundial de Qatar 2022, esta vez, los viajeros sumaron planes extras y días de vacaciones para aprovechar la estadía y visitar ciudades dentro de Estados Unidos", indicó.

En la misma línea que Top Dest, Travel Service ofrece a sus pasajeros adicionar días o excursiones que permitan una recorrida por el destino sin perder de foco del evento deportivo como principal motor.